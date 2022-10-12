Дом без опасности: какие защитные меры гарантирует жильцам новостроек система «Антитеррор»

Фото: ГК «Зеленый сад».

Дом – это не красивое здание, наполненное мебелью и безделушками. Дом – это запах еды, ворсинки шерсти на диване, детский смех и рисунки на стенах. И каждый, кто дорожит своим маленьким миром, в первую очередь хочет сохранить его целостность и неприкосновенность. Принцип безопасного жилья знали еще наши предки. Не случайно мы до сих пор говорим: «Мой дом - моя крепость». И сегодня покупателям недвижимости важно знать, что они будут чувствовать себя в безопасности в собственной квартире, в доме и во дворе. Каждый собственник квадратных метров в современном жилом доме хочет иметь функциональный комплекс с возможностью контроля, хочет быть уверенным, что на территорию не проникнут ни посторонние люди, ни посторонний транспорт, что во двор на прогулку можно спокойно выпустить детей и что двор полностью контролируется. А это в свою очередь подразумевает обеспечение контроля управления доступом и разграничение доступа на объект. Основных слагаемых безопасности несколько: наличие видеонаблюдения, ограничение доступа на территорию комплекса посторонних и автомобильного транспорта во двор, регулярное патрулирование и многие другие дополнительные инновационные решения.

Первый проект многоэтажной застройки в России с уникальной трехступенчатой системой контроля доступа и внедрением современных установок мониторинга защиты класса «Антитеррор» в 2017 году появился именно в нашем городе. Ее инициаторами и разработчиками выступили специалисты одного из крупнейших девелоперов региона – Группы компаний «Зеленый сад». В настоящее время прошедшей успешную апробацию системой оснащаются все ее объекты.

Итак, давайте рассмотрим, как устроена многоуровневая защитная система безопасности современного жилого комплекса и какие достижения технологий могут использоваться для охраны людей и их имущества на примере ЖК «Гранд Комфорт», одного из флагманских в плане безопасности объектов ГК «Зеленый сад».

Фото: ГК «Зеленый сад».

Посторонним вход воспрещен

Безопасность жилого комплекса начинается прямо от его ворот. И в первую очередь речь идет о приватности территории – в любое время дня и ночи она остается недоступной для посторонних людей. Спокойствие обитателей жилого комплекса гарантирует многоуровневая система контроля управления доступа. Чтобы автомобиль проехал в подземный паркинг или во двор, собственникам необходимо внести информацию о нем в специальную базу данных. Но есть один важный нюанс: интеллектуальная система распознавания номеров впустит вас при условии, что у машины чистый кузов. Для входа в подъезд предусмотрено два варианта – отпечаток пальца или домофонный ключ. Ключи от подъездов уникальны, у каждого жильца свой номер, скопировать его нельзя, а выдать новый в случае утери может только УЖК.

Приватность жизни собственников и их семей строго оберегается и внутри дома. Логистика продумана таким образом, что жилец может подняться исключительно на свой этаж и с него спуститься по лестнице – доступ вверх по ступенькам на другие этажи или в другую секцию для него закрыт. Такие меры были предприняты, чтобы исключить на лестничных площадках распитие спиртных напитков и прочих увеселительных мероприятий.

Комфорт в развитии

Проектируя программу «Антитеррор», авторы предусмотрели возможность дальнейшего прогресса – чтобы жильцы с помощью мобильного приложения на базе домофонии могли создавать себе «умные дома». В последующих домах ГК «Зеленый сад» опция «Умный дом» включена в базовый комплект. Ведь в действительности настоящий смарт – это не кухня-гостиная и мастер-спальня, как позиционируется сегодня многими компаниями, а именно умная система управления домом.

- Мы ставили перед собой цель – обеспечить нашим жителям максимальную безопасность и комфорт, - рассказывает директор УЖК «Зеленый сад – Мой Дом» Андрей Казаков. - Согласитесь, это удобно, если свет в доме включается сам собой, когда вы идете ночью на кухню за стаканом воды или ваш ребенок «спасаясь от монстров» пробирается к туалету. А еще эта система сбережет ваши нервы и время. Вряд ли среди нас есть те, кто, уехав на работу или в отпуск, ни разу не волновался о забытом в розетке утюге, незакрученном кране, не включенной перед уходом сигнализации? Собственнику «умного дома» достаточно послать со смартфона команду, и система отключит подачу воды, электричества и поставит квартиру на охрану.

Найти и обезвредить

Безопасность – это не только защита от преступников, но и предотвращение бытовых ситуаций, таящих в себе множество угроз, таких как пожары, затопления и прочие неприятности. Современные охранно-пожарные системы должны предупреждать о возникновении подобных ситуаций заранее для того, чтобы жильцы, а также экстренные службы смогли предпринять все необходимые меры заблаговременно и спасти не только свою жизнь, но и сохранить имущество. Если взглянуть на общероссийскую статистику пожаров, то нетрудно заметить, как много случаев возгорания происходит из-за утечки газа.

В рамках программы «Антитеррор» компания «Зеленый сад» много лет оснащает жилые комплексы системой контроля утечки газа. И это касается не только жилых помещений, но и всех общественных зон. Так, в жилом комплексе «Гранд Комфорт» газоанализаторы с клапаном, способным отсечь подачу газа, установлены в каждой квартире, в лифтовых холлах и на территории подземного паркинга. Если система зафиксирует утечку, то подача топлива моментально прекратится, включатся пожарные насосы и система дымоудаления. Лифты, согласно запрограммированному сценарию, направятся на первый этаж и выпустят пассажиров. Такая оперативная защитная мера позволит избежать возможного взрыва.

Однако опасен не только газ, но и автомобильные выхлопы. В подземном паркинге люди могут пострадать от их скопления. Чтобы обеспечить жильцам безопасное пребывание в этом закрытом пространстве, специалисты компании оборудуют помещения датчиками предельных концентраций опасных веществ. В случае достижения высокой опасной концентрации включается принудительная вентиляция и все выбросы удаляются.

Но, надеясь на защитные системы, жильцам не следует забывать о соблюдении элементарных мер предосторожности в пользовании газовыми приборами. Ведь зачастую самым главным врагом человека становится он сам.

Защита, которой достойны все

На сегодняшний день защитные меры, аналогичные или хотя бы приближенные по функционалу к «Антитеррору», не может предложить ни один девелопер города.

- За прошедшие годы в строительной отрасли многое изменилось: появились новые веяния в архитектуре, применяемые материалы стали более качественными и экологичными, а технологии – «умными». Наша компания старается идти в ногу со временем, и мы прикладываем максимум усилий к тому, чтобы постоянно совершенствовать качество строительства и расширять возможности, - объяснил позицию строительной компании директор по общим вопросам Андрей Оришкевич. - И сейчас мы хотим, чтобы у любой рязанской семьи была возможность поселиться в наших домах, оснащенных по версии «Антитеррор» и воспользоваться защитой, которую он гарантирует. Для этого мы не только установили доступную цену на квадратный метр, но и предлагаем нашим клиентам различные финансовые инструменты, которыми можно воспользоваться для улучшения жилищных условий.

Фото: ГК «Зеленый сад».

Контроль 24/7

За спокойствие на всей территории жилого комплекса отвечает интеллектуальная система IP-видеонаблюдения. Более 500 современных камер с высоким разрешением способны не только думать, но и анализировать ситуацию. В их поле зрения находятся не только входы-въезды в ЖК, но также все общественные зоны – детская площадка, лифтовые холлы и паркинг. Наблюдение и запись ведется 24 часа в сутки. Если где-то на территории или внутри дома обнаружено скопление людей, задымление, открытый огонь или с камеры пропало изображение, сигнал сразу же поступает в пункт охраны. Сотрудники ЧОПа в свою очередь предпримут определенные инструкцией действия.

- Наша компания первой в Рязани начала использовать систему IP-домофонии, - рассказывает директор УЖК «Зеленый сад – Мой Дом» Андрей Казаков. - На экраны видеодомофонов в квартирах выводится изображение с нескольких камер, установленных возле подъездов, на детской и тренажерной площадках. Таким образом родители, занимаясь своими делами дома, могут в любой момент подключиться к онлайн-трансляции и присматривать за гуляющими во дворе детьми. У нас есть возможность показывать картинку с 30 камер по желанию клиента или предложить персональное видеонаблюдение, например, в паркинге.

Использование современных систем домофонизации и видеонаблюдения позволило специалистам «Зеленого сада» масштабировать систему безопасности по территории ЖК. Благодаря вызывным модулям с видеокамерой в зонах отдыха, игровых платформ и тренажеров жители в случае чрезвычайной ситуации могут обратиться за помощью к службе безопасности дома. Для этого достаточно нажать на так называемую тревожную кнопку. Размещены кнопки не только в общественных местах, но и на каждом домофоне в квартирах. По словам самих жильцов, кнопка SOS помогает им чувствовать себя спокойнее. Они знают: если случится нештатное происшествие, на место немедленно прибудет группа быстрого реагирования.

Кстати, постоянно находящаяся в жилом комплексе служба охраны не только круглосуточно наблюдает за периметром двора и местами общего пользования, но и проводит патрулирование территории.

Фото: ГК «Зеленый сад».

P.S.

Какую бы строительную компанию для улучшения качества жизни вы ни выбрали, обращайте внимание на дома с инновационной составляющей. Во-первых, интеграция современных технологий в проект сделает будущее вашей семьи намного комфортнее и безопаснее. Во-вторых, продать недвижимость в таком ЖК с течением времени будет намного проще. Благодаря разнообразию предлагаемых опций она не потеряет в ликвидности. Впрочем, вам вряд ли захочется расстаться с квартирой, в которой счастье вашей семьи будет в безопасности.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Хулиганов разоблачили с помощью видеокамер

Работу интеллектуальной системы безопасности «Антитеррор» в действии год назад смогли увидеть жители ЖК «Гранд Комфорт». В конце мая во время патрулирования территории охрана заметила густой едкий дым – горел один из мусорных контейнеров. Благодаря высокому уровню подготовки сотрудники воспользовались огнетушителями и быстро справились с возгоранием. На место вызвали пожарную бригаду и полицию. Обычно разыскать виновных такого рода происшествий не удается, но только не в домах «Зеленого сада», ведь здесь по всему периметру двора установлены камеры. Система видеонаблюдения помогла быстро установить виновников поджога – ими оказались 10-летние мальчишки. Однако, несмотря на имеющуюся запись, родители не признали ответственность за сына и не согласились возмещать причиненный ущерб (общая сумма - более 20 000 рублей), поэтому было составлено заявление, чтобы комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела протокол о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей и вынесла решение о постановке на учет или штрафе. УК «Зеленый сад – Мой дом» приняла решение возместить материальный ущерб через суд.

Если бы не инновационная система безопасности «Антитеррор», последствия для всех жителей комплекса и соседних домов могли бы быть гораздо серьезнее.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Более подробную информацию об уникальной системе безопасности и жилых комплексах, в которых она установлена, вы можете узнать в отделе по работе с клиентами по номеру (4912) 77-60-19.

НА ЗАМЕТКУ

10 преимуществ ЖК «Гранд Комфорт»

Если вы давно хотели переехать жить в Дашково-Песочню или улучшить условия в пределах этого развитого района, мы расскажем вам и о других преимуществах ЖК «Гранд Комфорт».

1. Оригинальная планировка квартир с возможностью заказать дизайнерский ремонт от застройщика.

2. Бесшумные энергоэффективные лифты OTIS.

3. Технологичность инженерных систем.

4. Поквартирное отопление, которое позволяет жильцам регулировать температуру в квартире и экономить на коммунальных расходах.

5. Вместительный подземный паркинг, оборудованный системами видеонаблюдения и пожаротушения.

6. Большие зоны отдыха и спортивные площадки на территории жилого комплекса с травмобезопасным покрытием из экологически чистых материалов.

7. На территории ЖК оборудованы специальные съезды с тротуаров, пандусы для инвалидов.

8. Чистый зеленый район – рядом крупный лесной массив и живописный пруд.

9. В шаговой доступности от дома остановки общественного транспорта и удобные выезды на Муромское шоссе и Восточную окружную дорогу.

10. Собственная управляющая компания – УЖК «Зеленый сад – Мой дом», которая предлагает жильцам обслуживание на высоком уровне и цены на услуги ЖКХ ниже городских.