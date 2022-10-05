«Вакинское Агро»: Главный успех и достижение - это сплоченная команда

"Вакинское Агро" полностью обеспечивает себя кормами и наращивает обрабатываемые площади.

День работника сельского хозяйства, который отмечается в 2022 году 9 октября, можно смело назвать и Днем кормильца. Ведь труд людей, посвятивших свою жизнь растениеводству и животноводству, - это основа благополучия и развития во всех сферах. Как и любая другая отрасль, аграрный сектор требует профессионального отношения к делу, но этого мало. Чтобы непрерывно развиваться и достигать высоких результатов, любому хозяйству жизненно необходимы люди с горящими глазами,

влюбленные в свою профессию. А уж если весь коллектив собран из таких людей... Думаете, так не бывает? Тогда поезжайте в село Вакино, где действует одно из самых молодых и притом одно из ведущих хозяйств региона - ООО «Вакинское Агро», и убедитесь - еще как бывает!

Главное - команда

В разговоре с нами исполнительный директор «Вакинского Агро» Николай Пласкунов признается, что никакого секрета здесь нет: основная движущая сила и залог успеха - это команда, которая сформировалась в хозяйстве 6-7 лет назад, сохранилась с тех пор в том же составе, и только прирастает классными специалистами.

- Здесь собраны фанаты своего дела со всей области и из разных уголков России. Нам удалось приложить весь свой опыт, все свои знания, чтобы создать хозяйство, каким оно стало сейчас. Вместе с тем мы продолжаем учиться вместе и учиться друг у друга, воспитывать новое поколение молодых специалистов и двигаться вперед. Это и есть главная роль нашей команды, - отметил Николай Александрович.

Исполнительный директор Николай Пласкунов считает главной гордостью «Вакинского Агро» команду, собранную здесь.

По словам исполнительного директора, в 2022 году ООО «Вакинское Агро» продолжает улучшать результаты как в растениеводстве, полностью обеспечивая себя кормами и наращивая обрабатываемые площади (сейчас хозяйство возделывает около 17 тыс. гектаров), так и в животноводстве, увеличивая поголовье и достигая надоев 9,5 тыс. тонн молока на фуражную корову и более.

Обновление и порядок

В последние годы ООО «Вакинское Агро» активно закупало полевую технику, потратив на это около 300 млн рублей. В 2022 году хозяйство приобрело четыре трактора, в прошлом и позапрошлом году парк пополнили пять комбайнов.

В животноводческом хозяйстве, каким является «Вакинское Агро», перед растениеводами стоит первостепенная задача заготовить кормовую базу в нужном количестве и качестве. Новая техника и самоотверженный труд аграриев позволяют с этой задачей успешно справляться.

- В основном мы выращиваем корма для животноводства, поэтому кормовые культуры занимают самые большие площади, - подтвердил директор по механизации и растениеводству Геннадий Сизов. - На продажу у нас идет немного зерна, а по большей части выращиваем силос, сенаж. В 2022 году мы заготовили практически 70 тыс. тонн сена. Кукурузного силоса должны заготовить около 45 тыс. тонн. Главное, что в зиму мы уходим полностью обеспеченными кормами.

Весна 2022 года выдалась холодной, растения развивались плохо. Вторая половина лета, напротив, была аномально жаркой и засушливой, и Рыбновский район наряду с Захаровским и Рязанским пострадал от засухи больше других.

- Несмотря на это, мы получили очень хороший урожай пшеницы - 46 центнеров с гектара. Вместе с горохом и ячменем у нас получилась урожайность 40 центнеров с гектара. Для нас это большой показатель, тем более земли здесь серые лесные - не самые плодородные, - подчеркнул Геннадий Васильевич.

Общие успехи главный растениевод хозяйства объясняет так:

- В моем коллективе все - «Герои социалистического труда»! Поэтому и делаем большие дела. Я мог бы отметить заслуги каждого. У нас сложился крепкий костяк - основная часть коллектива работает в хозяйстве с первого дня. За счет этого и удается держать планку.

Также Геннадий Васильевич отметил особую роль руководства.

- Сергей Александрович Турта, генеральный директор ООО «Вакинское Агро», - это настоящий фанат сельского хозяйства, и в особенности животноводства. Он все знает про коров. Вы видели, какой у нас порядок? Благодаря Сергею Александровичу у нас один из самых современных комплексов в России и каждый год обязательно что-то строится. Николай Александрович Пласкунов - связующее звено всех подразделений хозяйства. Он собрал команду, которая работает до сих пор, - высказался Геннадий Сизов.

Уникальные возможности

Как рассказал нам исполнительный Николай Пласкунов, на сегодняшний день в животноводстве «Вакинское Агро» имеет такие технические возможности, каких не имеет больше ни одно хозяйство в России.

Так, в сентябре 2021 года в Вакино была построена уникальная карусельная дойка на 80 коров с самыми современными техническими решениями, какие только существовали на тот момент. Уже сейчас она дает 60 тонн молока в день, но будет еще больше.

- Введенная год назад «карусель» полностью себя оправдывает. Через нее может проходить до 3000 коров в день, и эту заполняемость мы планируем довести до максимума уже к концу следующего года, причем за счет своего скота, выращенного на площадке «Вакинского Агро», - пояснил начальник молочного комплекса Анатолий Чупин.

Анатолий Чупин отмечает, что на молочном комплексе для коров созданы самые комфортные условия.

Кроме «Вакинского Агро» ни одно хозяйство в России не располагает роботизированной фермой с 33 роботами. Одновременно с этим у сельхозпредприятия есть две «параллели» и «колхозная» дойка. Во многом благодаря такому разнообразию рыбновским животноводам удается обеспечивать максимальную продуктивность, так как применение на фермах четырех разных типов дойки дает возможность выбирать оптимальный вариант для каждого животного.

Технологичность «Вакинского Агро», как и качество продукции под брендом «ЭкоВакино», во время первого визита особенно отмечал новый губернатор Рязанской области Павел Малков (см. подверстку «Прямая речь»). А неподдельный интерес к хозяйству у животноводческого сообщества продемонстрировал семинар, который 21-22 сентября прошел здесь, на берегу Оки, при участии около 70 специалистов от Владивостока до Калининграда. Его организовала компания-поставщик органических микроэлементов для скота Zinpro.

- Насколько мне известно, в России это было первое мероприятие подобного плана. Обычно они проходят в отрыве от производства, зато на нашей площадке мы в первой половине дня посещали лекции, а во второй прошли несколько точек непосредственно на молочном комплексе. Ребята на практике показывали-рассказывали, как у нас решаются те или иные проблемы, обменивались опытом с гостями из других регионов. В итоге прошли практически весь цикл от телочки до новотельной коровы, - рассказывает директор по животноводству ООО «Вакинское Агро» Татьяна Чупина.

Через карусельную дойку может проходить до 3000 коров в день.

«Мы вам завидуем!»

Недавний семинар, кстати, еще раз показал, что современное техническое оснащение - это, конечно, большое подспорье, но главная ценность «Вакинского Агро» - именно люди. Исполнительный директор Николай Пласкунов, когда мы говорили о мероприятии, вспомнил, как один из участников признался, что хотел переманить одного из главных специалистов хозяйства, пообещав втрое большую зарплату, дом, машину, но получил отказ. Специалист ответил, что в Вакино созданы самые лучше условия для работы, а коллектив - это уже не просто друзья-коллеги, а одна большая семья, и это дорогого стоит.

О похожей беседе во время семинара упомянула и Татьяна Чупина:

- Мне сказали: «Мы вам завидуем белой завистью. С кем бы ни разговаривали из ваших ребят, когда дело касается их темы, у них глаза горят». Поэтому у нас есть команда, которая точно так же, как я, живет своим делом.

- Наверное, немаловажно, что в хозяйстве и материально все в порядке? - поинтересовались мы.

- Скажу так: я горжусь своим делом и вижу, что в «Вакинском Агро» наш труд ценят. Сейчас мы можем обеспечить нашим семьям хороший уровень жизни - получать удовольствие от работы и удовлетворение от результатов.

- И все-таки, как в «Вакинском Агро» удалось собрать такой дружный, энергичный коллектив?

- Вы знаете, ведь люди с одинаковыми интересами притягиваются, и у нас сложился именно такой коллектив единомышленников. Мои ребята, как и я, буквально помешаны на коровах. Это очень здорово, и им хочется сказать большое спасибо за такое отношение к профессии. А особенное счастье для меня видеть приходящих в хозяйство студентов с горящими глазами. Желаю всем нам, чтобы так было всегда, - сказала Татьяна Владимировна.

Татяна Чупина: «Мои ребята, как и я, буквально помешаны на коровах».

Хозяйство вокруг коровы

Когда наш корреспондент общался с работниками «Вакинского Агро», все как один отмечали и достойный заработок, и налаженный быт, и неизменное стремление руководства пойти на встречу, помочь с решением проблемы - не важно, личная она или рабочая. Но особенно отмечали все на редкость теплую атмосферу в коллективе, благодаря чему каждый может сказать о работе - «она как второй дом».

Среди них была и ветеринарный врач Лана Мельник - одна из тех вчерашних студенток с горящими глазами, а ныне очень важная частичка семьи «Вакинского Агро».

- Когда я пришла сюда на практику, если честно, я еще не представляла себя в сельском хозяйстве. Даже корову до этого ни разу в жизни своими глазами не видела! А в итоге все само собой получилось - осталась на подработку, потом устроилась на постоянную работу. Думаю, огромную роль в этом решении сыграл дружный коллектив, отношение работников друг к другу и к животным и созданная в хозяйстве атмосфера, что все работает как единое целое, - признается Лана.

До прихода в «Вакинское Агро» Лана Мельник коров даже не видела, а во время практики влюбилась - и в буренок, и в коллектив.

Молодая девушка-ветврач произносит уже крылатую для хозяйства фразу «Корова у нас стоит на первом месте!», и тут же поясняет, что если где-нибудь, например, может считаться нормой гонять животное пинками, то в «Вакинском Агро» это строго пресекается.

- Как ветеринар могу сказать, что от комфорта и самочувствия коровы очень сильно зависит, сколько она даст молока и каким будет это молоко. Ведь, например, жару корова ощущает совсем не как человек: у нее и температура тела выше, и вес гораздо больше, - рассказывает наша собеседница. - Даже внешне можно увидеть, когда корове комфортно, а когда нет. Хотя бы по тому, как она дышит, по той же температуре.

- Можешь сказать, что за три года работы здесь ты научилась видеть и понимать самочувствие коров? - спрашиваем мы Лану.

- Думаю, да, глаз я себе набила уже достаточно неплохо, - не скрывает она. - По крайней мере, я уже могу найти проблемное животное из достаточно большой группы. Иногда даже характеристики молока смотреть не нужно. Какие-то моменты, может быть, я еще не очень хорошо понимаю, но это дело времени.

Кстати, жарким летом 2022-го в «Вакинском Агро» смогли минимизировать потери молока на молочном комплексе именно за счет создания комфортных условий для буренок. Сделали так, что приточная вентиляция обеспечивала тот воздухообмен, который был нужен животным. Еще раньше мы рассказывали про специальные чесалки и автоматические поилки с подогревом в коровниках. Одним словом, пока корова крутится на «карусели», все хозяйство «крутится» вокруг коровы. Потому и молоко вкусное, и продукция из этого молока. А как иначе?

ДОСЛОВНО

Губернатор Рязанской области Павел Малков:

- 11 июня посетил животноводческое хозяйство «Вакинское агро». 4800 голов, самый крупный роботизированный комплекс в Европе. Полный цикл производства - от выращивания кормов и телят до изготовления конечной продукции: молоко, творог, кисломолочные продукты. Руководство взяло на себя повышенные обязательства сделать предприятие первым полностью цифровым хозяйством, в котором абсолютно все связано в единый программный комплекс. Большие планы по развитию предприятия и увеличению поголовья.

Взял в проработку вопросы, которые важны для развития предприятия - бесперебойное газоснабжение, помощь в реализации инвестпроектов.

А еще попробовал там самый вкусный в моей жизни йогурт «Эковакино».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Исполнительный директор ООО «Вакинское Агро» Николай Пласкунов:

- Я всегда говорю, что я счастливый человек, потому что работаю в таком коллективе, в коллективе «Вакинского Агро». В первую очередь, хочу сказать спасибо своей команде - и опытным, и молодым специалистам.

У нас есть три управляющих, из них двое молодых - одному 27 лет, другому 24 года. Мы их пять лет готовили, чтобы они сюда пришли. И вот они меня, человека бывалого, заставляют держаться в тонусе, тоже оставаться молодым. И я ими горжусь.

Много простых ребят: механизаторы, шоферы, комбайнеры... Они тоже костяк, с нами работают с первого дня.

Огромное спасибо всем работникам, которые дают мне мотивацию, чтобы не успокаиваться и продолжать заниматься любимой работой. Я счастлив, что мне есть кому передать опыт. Гордитесь, что работаете в «Вакинском Агро». Старайтесь принести успех себе и хозяйству.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Финансовый директор ООО «Вакинское Агро» Елена Дорогова:

- В «Вакинском Агро» я работаю всего 1 год и 2 месяца. До этого 9 лет работала в Россельхозбанке, руководила отделом кредитования крупного бизнеса, кредитовала и «Вакинское Агро» в начале его деятельности, но всегда мечтала оказаться по другую сторону двери банка - хотела работать на живом производстве и приносить реальную пользу.

Как хозяйство справляется в нынешних непростых условиях? Делаем упор на интенсивные пути развития - изыскиваем внутренние резервы по оптимизации затрат, по повышению эффективности производства.

К счастью, люди в хозяйстве умеют работать в условиях различной сложности, а взаимозаменяемость работников дает возможность оперативно реагировать на любые нюансы в производстве.

Хочу пожелать своим коллегам и всем работникам сельского хозяйства, прежде всего, мира. Пусть всех нас дома ждут улыбки счастливых и здоровых родных, любимых людей. Пусть работа всегда спорится и погода помогает.