Поезд Победы в Рязани можно будет увидеть на станции «Рязань-2». Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Поезд Победы в Рязани 2022: вот что известно о передвижном музее, который рассказывает о подвиге народа в Великую Отечественную войну.

9 октября в Рязань прибудет «Поезд Победы», сообщает администрация города. Передвижной музей - это первая в мире иммерсивная (с эффектом погружения – Ред.) выставка в подвижном составе, общей площадью свыше 400 кв. метров.

Где можно в Рязани посмотреть «Поезд Победы», расписание

Выставка «Поезд Победы» будет доступна на вокзале «Рязань-2». Посмотреть можно будет 9 и 10 октября с 12:00 до 17:00. Отмечается, что последнюю группу запустят в поезд в 16:20.

«Десятки исторических эпизодов и более полутора сотен скульптурных фигур, почти у всех есть реальные прототипы – их создавали по сохранившимся фотографиям из военных альбомов», - говорится в сообщении.

Ранее «Поезд Победы» приезжал в Рязань в августе 2022 года. Вот что было тогда: окопы, концлагерь, штаб и многое другое (подробнее с фото и видео).

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