Бензовоз, не падай! Под Рязанью ГИБДД предотвратило ДТП

Инспекторы обеспечили безопасность на дороге и вызвали трактор из ближайшей деревни.

Сотрудники ДПС предотвратили дорожное происшествие с участием бензовоза. Все произошло на окружной дороге Ряжск – Нагорное. Очевидцы сообщили инспекторам, что у машины с нефтепродуктами возникла нештатная ситуация.

Полицейские поспешили на место и обнаружили стоящий на обочине бензовоз, который под своей тяжестью начал сползать на правый бок. Возник риск падения и повреждения цистерны…

Сотрудники ДПС остановили грузовик, и с его помощью пытались оттянуть машину, но мощности грузового автомобиля не хватило. Тогда с ближайшей деревни полицейские вызвали трактор, который и вытянул бензовоз.

Бензовоз мог перевернуться и разлить топливо.

В результате данного инцидента никто из людей не пострадал, разлива топлива не было.

«Водитель бензовоза поблагодарил полицейских за оказанную помощь и продолжил движение», - говорится в сообщении.

Аварии с бензовозами часто случаются на рязанских трассах. Так пару лет назад грузовик MAN с цистерной съехал с дороги и опрокинулся в кювет, причем – левый по ходу движения. По предварительной информации, водитель превысил скорость и не справился с управлением. С травмами он отправлен в больницу (подробнее с фото).

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