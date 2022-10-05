В XII сезоне Ночной хоккейной лиги сыграют более тысячи рязанцев

В Рязани стартовал XII Всероссийский фестиваль по любительскому хоккею Ночная хоккейная лига.

Во вторник, 4 октября, в Рязанском дворце спорта «Олимпийский» состоялось торжественное открытие XII Всероссийского фестиваля по любительскому хоккею в Рязанской области – Ночная хоккейная лига (НХЛ).

Торжественное открытие фестиваля.

46 команд и 1000 игроков

Хоккей стал народным видом спорта в России, во многом благодаря Ночной хоккейной лиге. НХЛ зародилась в 2011 году по инициативе президента РФ Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также легендарных хоккеистов Алексея Якушева и Вячеслава Фетисова. Рязанцы присоединились к проекту и занялись его активным развитием, так что сейчас регион носит звание «Рязань – столица любительского хоккея».

За 12 лет существования НХЛ в регионе хоккей стал настолько популярен у рязанцев, что сейчас этим видом спорта увлекаются более 9 тысяч человек. В нынешнем фестивале принимают участие 46 команд, в которых играют более 1000 хоккеистов-любителей.

В фестивале примут участие 46 команд.

Открытие XII сезона рязанской НХЛ посетили высокопоставленные гости. Турнир торжественно открыли губернатор Рязанской области Павел Малков, двукратный Олимпийский чемпион и гендиректор НХЛ Алексей Касатонов, тренер российской сборной по хоккею Алексей Жамнов, президент Федерации хоккея в Рязанской области, региональный представитель Ночной хоккейной лиги Олег Смирнов.

- Хоккей – спорт сильных людей, телом и духом. Закономерно, что у нас в области так любят хоккей, - отметил Павел Малков. - Благодарю всех гостей, организаторов этого масштабного проекта, активных рязанских болельщиков, а командам желаю спортивной удачи!

Региональный представитель НХЛ, директор ДС «Олимпийский» Олег Смирнов пожелал участникам фестиваля, чтобы игры проходили дружественно и без травм.

Первая игра в сезоне прошла зрелищно, при активной поддержке болельщиков. «Кубок открытия» выиграла команда «Шкода-Рязань». Победила в первом матче 12-го сезона команда «Т-34». Лучшими игроками вечера стали Владислав Манакин и Владимир Овечкин.

Первая игра прошла красиво.

Олег Смирнов (слева) и Павел Малков на открытии фестиваля.

Павлу Малкову вручили часть хоккейной формы.

«Рязанская область - лидер Ночной хоккейной лиги»

В день открытия фестиваля состоялась пресс-конференция с участием легендарных хоккеистов и организаторов грандиозного проекта в регионе.

В день открытия фестиваля прошла пресс-конференция.

- Рязанская область сегодня - это лидер Ночной хоккейной лиги и по количеству команд, и по числу игроков, и по представленным дивизионам. Рязань – также настоящий лидер по уровню организации, по отношению к этому лучшему социальному проекту в стране, а возможно, и в мире, - отметил Алексей Касатонов.

Он признался, что с рязанскими партнерами у НХЛ сложились по-настоящему спортивные и дружеские отношения. Благодаря этому проект развивается на самом высоком уровне, а кроме того есть планы по тесному сотрудничеству и в течение года – проведению мастер-классов, встреч с профессиональными хоккеистами.

Тренер российской сборной по хоккею Алексей Жамнов также отметил значимость этого амбициозного проекта для популяризации хоккея и всего спорта в России.

- Мне очень приятно посетить Рязанскую область, мой дедушка родом отсюда, - признался он. – Сейчас появилось больше свободного времени, и я стал чаще выезжать в регионы, чтобы поддерживать НХЛ. Это серьезный проект, и он дает плоды, поэтому мы с «Советом легенд» проводим встречи в регионах.

Алексей Жамнов: Мой дедушка - из Рязанской области.

Региональный представитель НХЛ Олег Смирнов поделился новыми достижениями по развитию народного хоккея в Рязанской области. Так, в этом году Рязань открыла четвертый из существующих дивизионов - «Лига мечты».

- Теперь у нас представлены все четыре дивизиона, и воспитанники ДЮСШ могут тоже играть в любительский хоккей, - отметил Олег Евгеньевич.

Он напомнил, что «главная изюминка» рязанской НХЛ в том, в регионе играют только спортсмены-любители с рязанской пропиской.

- Считаю, что мы выполняем основную задачу любительского хоккея – играем не на результат, а на массовость. Стараемся вовлечь как можно больше хоккеистов-любителей в этот проект. С каждым годом мы растем. С семи команд в 2011 году мы выросли до 46 команд в этом году. Сейчас у нас задействовано в турнире 10 районов Рязанской области. Вот результат нашей работы! Наша задача - донести любительский хоккей в массы, - отметил он.

Остается порадоваться за развитие интереса к хоккею в Рязанской области и пожелать игрокам и болельщикам интересных, красивых матчей.