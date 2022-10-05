Областная Дума расширила меры поддержки сельских врачей, учителей и молодых специалистов агропромышленного комплекса

Все социально важные законы парламентарии приняли единогласно.

28 сентября Рязанская областная Дума утвердила изменения в Закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Депутаты скорректировали доходную и расходную части главного финансового документа на текущий год и плановый двухлетний период.

По словам министра финансов Марины Наумовой, доходы бюджета Рязанской области в 2022 году увеличиваются на 7 млрд 627,8 млн рублей, а расходы - на 3 млрд 624,3 млн рублей. Дефицит областного бюджета сокращается более чем на 4 млрд рублей. Параметры бюджета меняются, прежде всего, за счет ожидаемого роста налоговых и неналоговых поступлений в размере 6,1 млрд рублей.

Увеличить доходы областного бюджета позволило также дополнительное поступление федеральных целевых средств в размере 406,5 млн рублей.

- Кроме того, доходы областного бюджета увеличиваются за счет поступлений нецелевой помощи из федерального бюджета в виде дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета в сумме 500 млн рублей и дотаций за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2021 году в сумме 467 млн рублей, - отметила министр финансов региона Марина Наумова.

Поступившие деньги пойдут в том числе на:

- развитие сельских территорий - 63 млн рублей;

- поддержку сельскохозяйственного производства - 12,3 млн рублей;

- восстановление лесов - более 1 млн рублей;

- модернизацию первичного звена здравоохранения - 11,6 млн рублей;

- закупку лекарств для льготников и специализированного питания для детей-инвалидов - 17,5 млн рублей.

Направят финансы и на продолжающиеся ремонты больницы №14, областного драматического театра, а также на строительство школы в Кальном.

Еще из важных статей расходов необходимо назвать дорожное хозяйство - 669 млн рублей. Из них 406 млн рублей - это целевые средства дорожного фонда, которые поступили по акцизам на нефтепродукты. Ассигнования на развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности увеличились на 293,1 млн рублей, из них 289,5 млн рублей пойдут на приобретение специализированной коммунальной техники для городских округов Рязанской области, а 3,6 млн - на развитие и реконструкцию систем водоснабжения и теплоснабжения.

Для оказания мер социальной поддержки гражданам расходы на реализацию государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения» увеличиваются в размере 80 млн рублей.

Землю врачам и учителям. Бесплатно

Поддержали парламентарии на минувшем заседании и отдельные категории граждан.

В первую очередь - сельских врачей и учителей. Теперь специалистам сферы образования и здравоохранения, работающим в районах Рязанской области, будут бесплатно предоставлять земельные участки. С такой инициативой ранее выступил губернатор Рязанской области Павел Малков, а депутаты регионального законодательного собрания поддержали законопроект.

«В настоящее время земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства предоставляются гражданам на торгах. Врачи и учителя оформляют земельные участки на общих основаниях. При этом победителями торгов становятся лица, предложившие более высокую цену или арендную плату за участок. В результате указанная категория граждан не может улучшить свои жилищные условия и вынуждены уезжать в другие муниципальные образования», - указал в пояснительной записке к законопроекту министр имущественных отношений Рязанской области Михаил Майоров.

Благодаря принятому закону, сельские врачи и учителя теперь смогут на шесть лет получить в безвозмездное пользование без проведения торгов землю для постройки своего дома в рамках ИЖС или ведения личного подсобного хозяйств. А через пять лет, после получения участка, если строительство дома завершится, землю можно будет получить уже в свою собственность.

Депутаты Рязанской областной Думы отметили высокую социальную значимость принятого закона. По мнению парламентариев, данная мера может помочь решить острую проблему нехватки медицинских и педагогических кадров в сельской местности.

Подъемные аграриям увеличили более чем в 5 раз

Хорошие новости и для молодых аграриев Рязанской области, и тех специалистов, которые пока еще думают связать свою жизнь с сельским хозяйством. Теперь сумма единовременного пособия (подъемных) увеличилась до 500 тысяч рублей. Это стало возможным после того, как депутаты Рязанской областной Думы внесли изменения в Закон «О государственной поддержке молодых специалистов агропромышленного комплекса Рязанской области».

Молодые специалисты-аграрии будут получать подъемные в размере полумиллиона рублей.

Ранее выпускники вузов и техникумов до 35 лет включительно, устраиваясь на работу в агропромышленной сфере, могли рассчитывать на единовременное пособие в размере 86,6 тысяч рублей. Таким образом размер подъемных увеличили более чем в пять раз.

Но это еще не все, законотворцы усовершенствовали механизм выплаты трехлетнего ежемесячного пособия для молодых специалистов АПК, принимаемых на работу впервые.

Теперь право на получение пособия сохраняется в случае прекращения трудового договора и заключения нового в течение трех месяцев после увольнения с военной службы по призыву или с заменяющей ее альтернативной гражданской службы.

Ранее депутаты согласовали данное исключение и для ситуаций, когда сотрудник уволился, но в течение месяца трудоустроился, оставшись работать в сельском хозяйстве.

Поддержка семейных предприятий

Депутаты внесли поправки в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рязанской области», предусматривающие законодательное закрепление понятия «семейное предприятие».

Отметим, что на долю малого и среднего предпринимательства приходится почти 29% валового регионального продукта, в этой сфере занято более трети экономически активного населения. Принятый Закон позволяет создать условия для развития и популяризации семейного предпринимательства как важного социально-экономического ресурса региона. Рязанская область стала вторым субъектом после Нижнего Новгорода в стране, где понятию «семейный бизнес» придается юридический статус.

- Важно законодательно закрепить статус семейных предприятий. Это позволит улучшить экономическое состояние таких компаний, создать благоприятную среду для комфортного ведения бизнеса, более эффективно использовать инструменты государственной поддержки, - подчеркнул председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Ранее в стенах регионального парламента этот вопрос обсуждался в рамках выездного заседания Всероссийского семейного совета. На встрече вице-президент торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова отметила, что трудовые династии создают рабочие места, производят качественную продукцию, оказывают разнообразные услуги и формируют имидж регионов.