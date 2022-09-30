Рязанская область присоединяется к масштабному экологическому субботнику «Зеленая Россия».

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» на территории Солотчинского лесничества прошло масштабное мероприятие по уборке лесного фонда от мусора. В нем приняли участие более 50 человек: сотрудники регионального министерства природопользования во главе с министром Александром Новиковым, ГКУ РО «Солотчинское лесничество». К уборке территории также присоединились сотрудники УФСИН России по Рязанской области, Академии ФСИН России, представители АО «Связьтранснефть» – Приокское ПТУС и Рязанского РНУ – филиала АО «Транснефть-Верхняя Волга».

С приветственным словом к присутствующим обратился Александр Новиков: «Радует, что такой экологический призыв поддерживают не только неравнодушные жители, но и целые предприятия и организации. Благодарю всех участников сегодняшнего мероприятия за активность в таких экологических инициативах и неравнодушное отношение к нашей природе».

Общими усилиями активисты расчистили и привели в надлежащее санитарно-экологическое состояние участки лесного фонда в границах Солотчинского лесничества. Всего, по итогам субботника, собрали 46 мешков мусора, как бытового, так и строительного.

В общей сложности активисты собрали 46 мешков мусора.

Сотрудники лесничества отмечают, что проведение таких экологических проектов крайне важно, ведь поддержание чистоты на землях лесного фонда необходимо, в первую очередь, для обеспечения мер пожарной безопасности.

Это одно из многих мероприятий «Зеленой России» в Рязанской области – к акции присоединяются все районы, например, проводя экологические субботники, высаживая аллеи, помогая сажать лес и так далее. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» – ежегодное и значимое событие, которое посредством практических мероприятий способствует развитию и распространению экологической культуры в России и формированию социально-ответственного подхода к деятельности населения.