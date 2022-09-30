Частичная мобилизация - студенты-заочники: несколько советов при получении повестки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Указ Президента РФ от 24 сентября 2022 года освободил от частичной мобилизации студентов очников и очно-заочной формы обучения. Однако в Рязанской области много военнообязанных жителей получают высшее образование заочно. При этом в рамках мобилизации невозможно перейти на дистанционное обучение. Так что же делать студенту-заочнику, получившему повестку? Редакция КП-Рязань постаралась разобраться в этом вопросе.

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ (№455 от 13.06.2013 г.) дает право на получение академического отпуска по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. Как раз «иные обстоятельства» и относятся к частичной мобилизации.

Студенту-заочнику, получившему повестку, необходимо написать заявление в свое учебное заведение для получения академического отпуска. Но на оформление документов не всегда есть время, да и у студента может не быть возможности приехать самостоятельно в вуз. В этой ситуации, согласно законодательству, заявление необходимо отправить по почте заказным письмом.

О том, как на практике реализуются права обучающихся мобилизованных жителей региона, рассказал депутат Рязанской областной Думы, директор Рязанского политеха Игорь Мурог:

- Конечно, мы рекомендуем оформлять академический отпуск. Уже есть несколько наших ребят, которые подали заявления. При этом мы принимаем не только заявления по почте, но и по электронной почте, и даже в мессенджерах. Были случаи, что заявление передавали через родственников. Все очень индивидуально. Сейчас нельзя действовать по шаблону – каждую ситуацию надо рассматривать в отдельности.

Я принял решение, что даже если нет заявления, нет никакой обратной связи, но мы понимаем, что человек, скорее всего, мобилизован – до конца учебного года он будет числиться в вузе. При этом никакие «санкции» за пропуски занятий, за отсутствие оплаты и т.д. применяться не будут. Для меня очень важно, чтобы ребята, проходящие военную службу по мобилизации, были спокойны за свое образование.

Напомним, что в Рязанской области работает горячая линия по вопросам частичной мобилизации по номеру 122.

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