Частичная мобилизация в Рязани: фото из учебного центра в Сельцах.

29 сентября учебный центр ВДВ под Рязанью посетил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Генерал-полковник пообщался с мобилизованными рязанцами, а также посмотрел, как инструкторы проводят тактическую, огневую и инженерную подготовки.

Фотографиями из учебного центра в Сельцах поделилось региональное правительство. На снимках показаны учения мобилизованных, а также их обмундирование, вооружение и экипировка.

Власти заверили, что в учебный центр в Сельцах подвозят современную экипировку.

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, в учебный центр в Сельцах подвозят «современную одежду, экипировку и все необходимое для подготовки, используется современное вооружение».

«В учебном центре в Сельцах используют современное вооружение», - заверили власти.

Ранее КП-Рязань рассказывала, как Юнус-Бек Евкуров учил рязанских мобилизованных держать в руках автомат (подробнее с видео). Что касается количества мобилизованных в Рязанской области, то мероприятия по частичной мобилизации продолжаются, в планах у властей по-прежнему стоит цифра – 3 тысяч человек.

Количество мобилизованных рязанцев должно быть не менее трех тысяч человек. такие планы озвучили ранее.

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