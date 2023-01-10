Тысячи рязанцев без тепла, озимые под коркой льда - чем для жителей региона оборачиваются рождественские морозы

Аномально низкие температуры, по прогнозу синоптиков, идут на спад, но теплее пока не станет

Ледяные дожди, лужи под Новый год, температурные качели, резкое похолодание и оранжевый уровень опасности от МЧС преподнесла рязанцам нынешняя суровая зима. Каких еще сюрпризов ждать от природы и к чему готовиться в январе, «КП-Рязань» узнала у рязанских метеорологов.

«Сильные морозы пошли на спад»

В середине новогодних каникул Центральную Россию охватила аномально холодная погода. С 6 по 10 января на территории Рязанской области среднесуточная температура воздуха опустилась на 9... 17°С ниже климатической нормы. Самой холодной выдалась ночь перед Рождеством.

- Сверхъестественными эти январские морозы назвать сложно. Абсолютного минимума они не перекрыли - по области не было зафиксировано температур ниже -30 градусов. Самой холодной стала ночь на 7 января, когда наблюдалось - 28 градусов на севере области и -23 градуса - на юге области, - отметил начальник отдела агрометрежима рязанского филиала Гидрометцентра Роман Степанов.

Рязанские синоптики составляют прогнозы всего на три дня вперед. Именно такой срок считается максимальным для расчета точной погоды. Но предположения, каким будет январь, у специалистов уже есть. По словам синоптиков, такие сильные морозы, как в начале месяца, уже не повторятся, и в целом температурный фон идет на повышение.

- К концу этой недели ожидается заметное потепление. Возможно, что температура поднимется до -2 или даже до 0 градусов. Также к выходным, или даже еще раньше, мы ожидаем небольшой снег, - поделились в рязанском Гидрометцентре. - В целом же, затоки холода бывают каждую зиму и объясняются вторжением холодного и сухого арктического воздуха.

В сильный мороз 6 января рязанцы наблюдали редкое явление - гало.

«-15 будет ощущаться, как -25»

Сильных морозов на Крещение синоптики не прогнозируют, но предостерегают, что рязанцам пока рано скидывать шарфы и шубы, ведь вместе с потеплением поднимется ветер и повысится влажность.

- Во власти антициклона погода будет некомфортной. Усилится ветер, повысится влажность. Одеваться нужно будет так, как будто температура более низкая. Например, -15 градусов будет ощущаться, как -25. В метеорологии есть такое понятие, как «эффективная температура», которая учитывает параметры влажности, силы ветра. При сильном ветре и высокой влажности организм быстрее теряет тепло. Периферийные антициклоны этим и коварны - большие градиенты давления усиливают ветер, - отметили синоптики.

Рождественские морозы - 2023 не дотянули до критического для нашего региона значения.

- Для Рязанской области опасным явлением считаются морозы до -35 градусов. Для сравнения, для Москвы этот порог определен в -30 градусов. Если морозы опустятся ниже этой отметки, то появится основание для введения на территории района режима ЧС. Опасное явление - это сочетание метеорологических характеристик, которые грозят ущербом для экономики и могут нанести вред здоровью жителей. В такие низкие температуры людей просят не выходить на улицу без крайней необходимости, рассказали в Гидрометцентре.

Напомним, в Рязанской области при морозе от 20 градусов в школу не идут дети с 1-го по 4-го классы, а если столбик термометра опустится до -25, то занятия отменяют и для учеников 5-9-х классов. Старшеклассники имеют право не ходить на уроки при температуре от -30 градусов.

Не верьте приметам

Загадывать, какими будут весна или лето, синоптики не берутся. А выручат ли народные приметы? В один голос метеорологи заверяют, что верить можно только официальным метеопрогнозам.

- Долгосрочные и среднесрочные народные приметы не работают. А вот краткосрочные - вполне могут. Это объясняется тем, что они основаны на законах физики - опираются на состояние атмосферного давления, влажность и прочие параметры, - отмечает начальник Рязанского филиала Гидрометцентра Алексей Крутовский.

По наблюдениям синоптиков, за последние десятилетия погода не только стала более изменчивой, но и теплой.

- Если раньше устойчивый метеорологический период составлял 5-7 дней, то сейчас погода стала очень изменчива. И нам сложно предугадывать точно дальше трех дней. Колебания температуры сильные. Этот изменчивый тренд стал наблюдаться еще с 70-х годов, - рассказывает Алексей Олегович.

Обмороженные озимые, а не пальцы

Капризы январской погоды заставили рязанских сельхоз товаропроизводителей понервничать. Красивая для обывателя картинка чуть припорошенных снегом полей пугает аграриев. Труженики села столкнулись с проблемой, когда под снегом прячется корка льда, которая губит озимые.

- Дожди и оттепель резко сменились сильными морозами. На моем веку такие колебания температур при повышенной влажности - впервые. Крепкие морозы не страшны, если поля укрыты снегом. Но этой зимой возникли резкие перепады температур, и снег растаял. В низинах образовались огромные лужи, и когда произошло резкое похолодание, они превратились в лед. Для озимых посевов это губительно. Придет весна, и мы будем смотреть, где образовались проплешины. Придется подсеивать. Будем оставлять лишние семена яровых. Но прогнозы на урожай пока неутешительные, - поделились в хозяйстве Рыбновского района.

Январь заморозил растения, но люди выдержали самые холодные дни этого года. Как отметили в рязанском травмпункте, ни одного обращения с обморожением в дни новогодних каникул не поступило.

- Определить обморожение можно по цвету кожи. Обмороженный участок становится белым, а также теряется его чувствительность. Если вы заметили эти признаки, не растирайте поврежденный участок снегом, а скорее обращайтесь за помощью к врачу. Будьте внимательны к своему здоровью, одевайтесь по погоде, - обратились к рязанцам в травмпункте.

Аварию на теплосети в Рязани устраняли с раннего утра до полуночи.

«Ничто так не бодрит с утра, как отключенное отопление»

Если рязанцы выдержали ударную дозу морозов, то коммуникации не справились с нагрузкой. В первый рабочий день после новогодних каникул несколько тысяч рязанцев остались без тепла и горячей воды из-за серьезной аварии на магистральной тепловой сети Дягилевской ТЭЦ на улице Интернациональной. При этом если глава администрации Рязани Елена Сорокина заявила, что авария произошла рано утром 9 января, то очевидцы публиковали фото с прорывом горячей воды еще днем 8 января. По словам рязанцев, в районе спорткомплекса «Дельфин» и школы №58 провалился асфальт, а из-под земли шел пар.

19 домов по улицам Интернациональная и Станкозаводская остались без тепла. Также был нарушен температурно-гидравлический режим в тепловых сетях в микрорайонах Недостоево, Приокский и Канищево. С самого утра рязанцы острили гневными комментариями в социальных сетях: «Ничто так не бодрит с утра в понедельник, как отключенное ночью в мороз отопление и ледяная вода из крана».

Коммунальщики оперативно приступили к ремонту сетей, пригнали спецтехнику. На место аварии приехали упомянутая Елена Сорокина и министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов. Специалисты быстро подняли давление в сети, чтобы восстановить подачу тепла. Во всех садах и школах, попавших под аварийное отключение, это удалось сделать оперативно. В то же время власти организовали поквартирный обход, помогали людям с питанием и размещением в местах с обогревом.

Если верить синоптикам, суровые январские морозы остались позади, а значит, пора готовиться к февральским вьюгам.

КСТАТИ

В Рязани опасное метеорологическое явление последний раз было зафиксировано в январе 2006 года. По данным портала «Погода и климат», в ту зиму 19 января столбики термометров опустились до отметки -36,1°С. По области сильные морозы зафиксировали в январе 2021 года в Путятинском районе, когда столбики термометров опустились до -38 градусов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Морозным утром 6 января рязанцы наблюдали в небе редкое оптическое природное явление - гало. Очевидцы сделали красивое фото на Солотчинской трассе под Рязанью. Напомним, что гало - это оптическое явление, которое создает солнце или луна, взаимодействуя с кристаллами льда, взвешенными в атмосфере.