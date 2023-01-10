Концерт Дианы Арбениной в Рязани пройдет 28 января в ДС «Олимпийский». Фото: Анна САДОВНИКОВА

Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» пройдет в Рязани 28 января 2023 года во Дворце спорта «Олимпийский». Арбенина выступит с программой «Кислород», которую записала во время самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Песни из альбома «О2» моментально стали хитами и полюбились поклонникам, но прозвучат на концерте в Рязани и старые композиции Арбениной и группы «Ночные снайперы».

Купить билеты на концерт Дианы Арбениной в Рязани 28 января можно на следующих ресурсах:

- Кассы.ру;

- Афиша.Яндекс.

Чтобы купить билет на концерт Дианы Арбениной в Рязани без комиссии, необходимо зайти на официальный сайт группы «Ночные снайперы».

Стоимость билетов - от 2 тысяч рублей (танцпол) до 5 тысяч рублей.

Кроме того, 28 января в Рязани состоится концерт исполнительницы русского шансона Ирины Круг. Все о концерте и билетах.

Возраст 12+

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