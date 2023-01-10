Концерт Дианы Арбениной в Рязани пройдет 28 января в ДС «Олимпийский».
Фото: Анна САДОВНИКОВА
Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» пройдет в Рязани 28 января 2023 года во Дворце спорта «Олимпийский». Арбенина выступит с программой «Кислород», которую записала во время самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Песни из альбома «О2» моментально стали хитами и полюбились поклонникам, но прозвучат на концерте в Рязани и старые композиции Арбениной и группы «Ночные снайперы».
Купить билеты на концерт Дианы Арбениной в Рязани 28 января можно на следующих ресурсах:
- Кассы.ру;
- Афиша.Яндекс.
Чтобы купить билет на концерт Дианы Арбениной в Рязани без комиссии, необходимо зайти на официальный сайт группы «Ночные снайперы».
Стоимость билетов - от 2 тысяч рублей (танцпол) до 5 тысяч рублей.
Кроме того, 28 января в Рязани состоится концерт исполнительницы русского шансона Ирины Круг. Все о концерте и билетах.
Возраст 12+
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!