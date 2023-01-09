80 лет назад у села Поплевино потерпел катастрофу самолет авиакомпании «Аэрофлот»

В авиакатастрофе у села Поплевино выжить никому не удалось. Фото: Игорь ЧУМАКОВ.

9 февраля 1943 года пилоту первой авиаэскадрильи 11-го авиаполка 3-й отдельной авиадивизии связи гражданского воздушного флота предстояло перевести спецгруз весом 273 килограмма (двигатель с приборами). Конечной точкой маршрута значился поселок Котельниково юго-западнее Сталинграда, недавно освобожденный войсками Красной Армии.

На маршруте Мячково – Дягилево – Ряжск – Мичуринск – Тамбов – Бутурлиновка – Иловлинская – Ленинск – Котельниково, согласно метеосводке, прогноз погоды был неблагоприятный. Именно поэтому командир эскадрильи распорядился в случае плохой видимости на воздушной трассе летчикам незамедлительно вернуться на базу или сесть на ближайшем аэродроме.

Самолет П-5 компании «Аэрофлот», на борту которого помимо пилота находились бортмеханик и сопровождавший груз воентехник II ранга, вылетел в 9.15 по московскому времени.

На участке Рязань – Ряжск машину встретил сильным туман, но вопреки приказу командира, пилот не вернулся на аэродром вылета, а принял решение продолжить маршрут на бреющем полете.

По данным сайта www.airdisaster.ru, примерно через час сорок пять минут полета недалеко от села Поплевино Ряжского района Рязанской области в условиях почти нулевой видимости и сплошного снежного покрова (что привело к дезориентации) самолет начал делать левый разворот. На бреющем полете машина зацепила левым нижним крытом снег и на большой скорости врезалась в землю. Пилот и воентехник погибли сразу после катастрофы. Бортмеханик умер от полученных ран спустя примерно полчаса. И самолет, и доставляемый груз получили фатальные повреждения.

Стены Георгиевского храма помнят зимнюю катастрофу 1943 года. Фото: Игорь ЧУМАКОВ.

Расследовавшие катастрофу специалисты пришли к двум ключевым выводам. Во-первых, пилот проявил недисциплинированность, нарушив наставление по летной службе и не выполнив приказ командира эскадрильи. При этом было подчеркнуто, что четыре других самолета, вылетевшие по данному маршруту, встретив в небе непогоду, вернулись в Мячково или сели на аэродроме Дягилево. Никто из других пилотов не стал рисковать ни техникой, ни перевозимым грузом.

Во-вторых, к катастрофе привел неточный прогноз погоды. Штормовое предупреждение о сильнейшем тумане из Ряжска в Москву поступило только в 10.10. То есть спустя 2 часа 25 минут после образования этого атмосферного явления и соответственно 1 час 20 минут после вылета самолетов. Промедление телеграфной службы, вопреки указанию о первоочередной передаче телеграмм со штормовыми предупреждениями, сыграло роковую роль.

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3-я отдельная авиадивизии связи гражданского воздушного флота создана 10 декабря 1942 года директивой Генерального Штаба из особой авиационной группы связи ГВФ на аэродроме Мячково под Москвой.

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