Как можно получить бесплатную услугу в платной клинике

ЛДЦ «Поколение» находится в Рязани, на Первомайском проспекте, д. 27а.

Мало кто знает, что в коммерческой клинике можно обследоваться по полису обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно. Но если вы просто приедете в медицинский центр и скажете: «Хочу сделать МРТ бесплатно», то вам откажут. Одного вашего желания будет недостаточно.

Рассказывает главный врач лечебно-диагностического центра «Поколение» Алексей Яшин:

- Наша клиника четыре года оказывает услуги по полису ОМС (обязательного медицинского страхования). Мы делаем пациентам магнитно-резонансную томографию, компьютерную томографию, ЭЭГ, УЗИ, холтер-мониторирование. Объем услуг по полису ОМС регламентируется квотами. Мы оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам бесплатно только в пределах той суммы, которую нам выделяет территориальный фонд обязательного медицинского страхования на год.

Главный врач ЛДЦ «Поколение» Алексей Яшин.

Для того чтобы получить услугу по полису, пациент должен получить направление от лечащего врача поликлиники по месту жительства. Есть экстренные пациенты, есть те, которые могут немного подождать. В течение недели обследуем и оказываем помощь онкологическим больным. Пациентам с другими заболеваниями - в течение двух недель. Предварительно необходимо позвонить в наш центр по телефону, уточнить наличие квот на то или иное обследование и записаться на прием.

ВАЖНО

Предварительно записаться на прием можно по телефону (4912) 43-43-00 или на сайте www.pokolenie62.ru.

ООО «ЛДЦ «Поколение». ОГРН 1146234024419. Лицензия № ЛО-62-01-001828 от 15 июня 2018 года выдана Министерством здравоохранения Рязанской области.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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