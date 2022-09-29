Кто появился, а от кого отказались. С 1 октября в Рязани изменятся схемы маршрутов автобусов и троллейбусов

Троллейбусы №2 приезжали к вокзалу Рязань-1, встречали электрички, но все равно уезжали практически пустыми. Власти решили убрать «двойку».

С 1 октября 2022 года в Рязани изменятся маршруты нескольких троллейбусов и автобусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани. Так, для «удобства жителей Московского района» власти решили возобновить работу троллейбуса №4 «Комбайновый завод – улица Крупской».

Троллейбус будет перевозить пассажиров в будние дни по следующему графику:

- отправление от остановки «улица Крупской»: 06:00, 07:16, 08:32, 14:48, 16:12, 17:37;

- отправление от остановки «Комбайновый завод»: 06:38, 07:54, 09:10, 15:30, 16:57, 18:09.

Кроме того, специалисты проанализировали работу автобусного маршрута №10. Эксперты пришли к выводу, что на участке улица Вокзальная – Михайловское шоссе – маршрут мало востребован. Поэтому с 1 октября автобусы №10 будут ходить по следующему маршруту:

- от остановки «Автомобильный институт» по улицам Чкалова, Островского, Высоковольтной, Весенней, Шевченко, Дзержинского, Первомайскому проспекту через остановки «Октябрьский городок», «завод ЖБИ-2», «компания ЕЛАМЕД», «Автошкола», «Медгородок», (в прямом направлении «УРТ»), (в обратном направлении «кинотеатр Дружба»), «площадь Победы», «улица Вокзальная».

Автобусные маршруты №5 и №18, а также троллейбусный маршрут №2 – приостанавливаются.

Автобусы №5 перенаправят на маршрут №17, который дублирует его более чем на 90%.

Изменения на автобусном маршруте №18 (до Дягилева) связаны с низким пассажиропотоком. Кроме того, его полностью дублируют маршрутка №47, у которой 20 единиц техники, и частично троллейбус №1.

Троллейбусы №2 будут перенаправят на другие маршруты. Обслуживать вокзалы Рязань-1 и Рязань-2 будут маршрутки №49. Ежедневно работают на этом маршруте 20 автобусов среднего класса с интервалов движения в часы пик 10-15 минут.

Ранее сообщалось, что с 1 октября изменится расписание автобусом №22, которые следуют от площади Театральной до Солотчи и обратно (подробнее).

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