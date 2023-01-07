Судьбы Мухтара и Маруси. Продолжение истории о чудесном спасении изувеченных вилами и дробью дворняг

История чудесного спасения изувеченных вилами и дробью дворняг Мухтара и Маруси завершилась счастливым финалом. Фото: Вероника Пинчук

Несколько лет назад наших читателей потрясли случаи жестокого издевательства над собаками по кличке Мухтар из Сасовского района и Маруси из Борок (Рязань). В едином порыве неравнодушные любители животных объединились для спасения покалеченных собак, собрав сотни тысяч рублей на их лечение. КП-Рязань узнала, где сейчас спасенные питомцы, в каких семьях живут и как себя чувствуют.

«Это не собака, а заколдованный принц»

В августе 2019 года в Сасовском районе домашнего пса по кличке Мухтар искалечили вилами и бросили умирать на ферме. Животное, охранявшее свой двор, сцепилось с соседской собакой. Сосед пытался их растащить, но разбил Мухтару вилами челюсть и сломал переднюю лапу. Когда понял, что натворил, решил усыпить бедолагу и вызвал ветеринара. Изувеченному псу вкололи препарат и отвезли на заброшенную ферму умирать. Но собака чудом выжила, и за три дня доползла до родного порога, но бездушные хозяева решили выбросить раненого питомца на улицу. Эту историю рассказали директору Городской службы по контролю за безнадзорными животными Марине Селезневой, и та организовала сбор помощи. Рязанцы перевели достаточно средств, чтобы сделать Мухтару МРТ позвоночника и головного мозга, провести сложную операцию на челюсте и на лапе.

Многие рязанцы помогали выхаживать пса – гуляли с ним, кормили, навещали в больнице. Среди желающих взять собаку домой нашлась даже женщина с острова Кипр. Судьба пса оказалась многим небезразлична, но нашел свое счастье Мухтар в семье Вероники Пинчук.

Рязанка начала заботиться о раненой собаке еще в больнице.

- Я с ним два месяца гуляла, когда он в больнице лежал. Приходила к нему с котлетами и холодцами. Он настолько привык ко мне, что на выписке я повела его домой. Первые две недели он только спал и ел, а потом набрался сил и ожил. Когда поехали на прием к ветеринару Ломакину, который его «собирал», тот не узнал Мухтара – каким он был и каким стал крепким, здоровым, - рассказала рязанка.

О возрасте собаки достоверно не известно. По некоторым данным псу уже 16 лет, по другим – 9. Но новая хозяйка уверена, что пес буквально помолодел после операции, обрел вторую жизнь:

- Когда Мухтар окреп, у него начала расти новая шерсть, усы. Он как-будто повернул время вспять.

Мухтар вырос на вольном выгуле в деревенском доме, но нашел свое счастье в тесной рязанской квартире в микрорайоне Дашково-Песочня. Собаке провели качественное лечение, реабилитацию, и сейчас, по словам Вероники, Мухтар чувствует себя прекрасно. В квартире Мухтар нашел взаимопонимание с кошкой Дусей и котом Степаном, и даже подружился с хомяком. С собакой гуляют дважды в день, и на площадке у него тоже много четвероногих друзей.

- Он спокойный, хороший пес, со всеми ладит. Он – просто душа. Это не собака, а заколдованный принц. Не животное, а промысел Божий. Мухтар безумно меня любит, и я себя чувствую божеством с ним. Это даже больше, чем любовь!

Вероника кормит питомца натуральной пищей – варит субпродукты, крупы, мясо, овощи. Несмотря на травму челюсти, Мухтар прекрасно пережевывает пищу, и проблем с аппетитом и питанием у него нет.

- Я балую его. Он такое пережил в своей жизни, что заслужил самые вкусные продукты. Пряники с молоком, мороженое любит. Пусть наслаждается!

Но раны не прошли бесследно, и психика Мухтара не выносит громких звуков. Новый год для собаки – настоящий стресс.

- Мухтар боится выстрелов, и я сплю с ним на полу в новогоднюю ночь, чтоб его как-то успокоить. Когда он слышит грохот салютов, петард, то даже встать не может, - рассказала его хозяйка.

Мухтару повезло с хозяйкой настолько, что они даже стали героями картины (на заднем плане на фото).

«Маруся – живчик»

Еще одна громкая история по спасению бездомной собаки случилась зимой 2020 года в Борках. Окровавленное животное нашли на улице 8-й район. На половине шеи у собаки не было шкуры, а перебитая лапа висела плетью. Дворнягу спасли зоозащитники, а квалифицированные врачи поставили на ноги. Тогда об этой истории рассказали в интернете, и за считанные дни на лечение изувеченного животного со всей России и соседних стран собрали почти 270 тысяч рублей! Марусю прооперировали и извлекли дробь из лапы. Оставалось найти ей новый дом.

В частном доме в Борках у Евгения к тому времени уже жили две собаки – лабрадор и найденный на улице русский тойтерьер. Он прикармливал и других дворовых собак, в том числе и Марусю. Когда с животным случилась беда, оно добралось до знакомого дома Евгения.

- Мы подкармливаем собак, и Маруся раньше часто приходила к нам поесть. Ее щенков потравили, а она решила еще раз ощениться, и тогда ее хотели застрелить. Распороли ей шею и ранили дробью ногу. Раненая она к нам приползла. Мы увидели, что она черная от крови. Думали, что она не выживет, но она молодец - справилась.

Сейчас в доме спасителя Маруси живут четыре четвероногих друга, а еще 25 подопечных собак он прикармливает по городу.

- Маруся - молодая, веселая, подвижная, словом, - живчик. Иногда, бывает, лапку подворачивает, где у нее установлена металлическая пластина. После стерилизации, которую провели ей неправильно, она набрала в весе. Она любит собак с характером, и она нашла общий язык с тойтерьером.

Кормят Марусю натуральной едой. У нее есть в доме своя лежанка. Жить на улице ей нельзя из-за пластины, но ее выпускают во двор в любое время.

Дворняга Маруся обрела заботливых хозяев и четвероногих друзей.

Спаниель, как кусок льда

Предыдущие две истории уже обросли временем, а буквально за несколько дней до нового 2023 года рязанцы вновь проявили свою любовь к животным. Рязанский журналист Георгий Парублев обнаружил на дороге рядом с деревней Рожок искалеченного спаниеля.

- Ехал вечером, и мне показалось, что на встречной полосе лежит кусок льда. Остановился, чтобы убрать в сторону – помочь другим водителям, а оказалось, что это собака. Взял ее, а она вся обледенела, и почти не шевелилась. Явно ее сбили, - рассказал он.

В помощь Георгию остановились другие водители, которые завернули собаку в плед. Спаситель отвез животное в клинику, и объявил сбор средств. Мгновенно рязанцы собрали на лечение животного почти 20 тысяч рублей. Сейчас жизни питомца ничего не угрожает, но она пробудет в стационаре для восстановления, откуда ее заберут хозяева.

- Благодаря соцсетям удалось найти хозяйку собаки. Оказалось, что она уехала из области на время, а за животным не доглядели дети. Собака убежала за 4 км от дома и попала под машину. Ее кличка Молли, и она уже в возрасте, к тому же больна. Если бы ей вовремя не оказали помощь, то она бы не выжила, скорее всего, - отмечает Георгий.

Чем больше таких чудесных историй спасения и взаимовыручки будет в новом 2023 году, тем теплее и добрее будет наша жизнь. Главное помнить, что все в наших руках!