ЖК «Еврокласс-4»: выбирайте квартиры по любви

Наземная парковка на 800 мест решит проблемы автомобилистов.

Дом - это место, где живет любовь, зарождаются воспоминания, где всегда есть друзья и никогда не кончается смех.

О таком мечтает каждый из нас - для себя и своей семьи. Для тех, кому стало тесновато в старой квартире, и тех, кто хочет кардинально улучшить качество жизни, сегодня созданы самые выгодные условия. Дома, которые возводят рязанские застройщики, отвечают самым высоким требованиям и смелым ожиданиям покупателей в части комфорта, безопасности и экологичности. Об одном из современных жилых комплексов комфорт-класса, а точнее целом квартале, мы расскажем сегодня.

В центре нашего внимания - ЖК «Еврокласс-4», расположенный в Кальном, популярнейшем районе города. На сегодняшний день это самый масштабный проект Группы компаний «Зеленый сад»: он состоит из пяти домов, а его территория занимает девять гектаров. Квартал имеет очень выгодную локацию и удачно вписан в богатую социальную и развлекательную инфраструктуру.

В шаговой доступности - три школы, детский сад, развивающие центры и частные детские сады, торгово-развлекательный центр «Круиз», гипермаркеты «Глобус» и «Лента», кинотеатр «Люксор», спортивные учреждения - бассейны «Классика», «Ути-Пути», фитнес-центр «Морская школа», медицинский центр «Киндер Клиник», семейный ресторан «Бон Аппетит», ресторан Cavalli, сетевые продуктовые магазины.

В 10 минутах ходьбы находится Лесопарк, где можно гулять, кататься на велосипедах, роликах, скейтах, заниматься разными видами спорта, а летом - купаться на оборудованном пляже озера Орешек.

Ведущий застройщик региона начал строить четвертую очередь жилого комплекса и буквально на днях объявил старт продаж. Как известно, если покупать квартиру на этапе котлована, можно совершить весьма выгодную сделку.

И именно сейчас у клиентов есть возможность забронировать квартиру с панорамными видами на живописную пойму Оки на самых выгодных условиях!

Большой двор - большие возможности

Когда территория квартала занимает девять гектаров, о дефиците пространства для жизни говорить не приходится. Строители предусмотрели все возможные блага, на которые только может рассчитывать человек в пределах города: закрытая дворовая территория, с безбарьерной средой пространство, которое образуют пять жилых домов, собственный широкий бульвар с пешеходными дорожками, оригинальными фонарями и лавочками, газонами и цветниками, ландшафтное озеленение по всему периметру, продуманные площадки для детей и взрослых, отдельные зоны отдыха на стилобате, крытый наземный паркинг.

Для жителей ЖК «Еврокласс-4» предусмотрены зоны отдыха разного формата, рассчитанные на все возрастные группы. Во-первых, это игровые платформы для детей с акцентом на развитие SMART PLAY и скалодром. Думаем, родителям будет важно, что на всех детских площадках действуют жесткие меры безопасности: постелено травмобезопасное покрытие, конструкции имеют экологические сертификаты, дверь на площадку закрывается на электронный замок. Во-вторых, на стилобате разместится арт-пространство с местами для отдыха и релаксации. Согласитесь, после напряженного дня хочется провести время на свежем воздухе и пообщаться с близкими в эстетически приятной обстановке. В-третьих, большая площадка workout с тренажерами и теннисными столами, а также хоккейная коробка. Таким образом жильцы могут сэкономить время на поездки в фитнес-залы и проводить тренировки прямо перед домом. А еще можно устраивать товарищеские турниры между соседями по теннису и ледовые битвы с клюшками.

Игровые платформы для детей SMART PLAY.

Совершенно необыкновенным и, мы уверены, востребованным подарком для всех жителей «Еврокласса-4» станут установленные во дворах инновационные уличные скамейки. Они будут оснащены ночной подсветкой и системой обогрева, чтобы вам было тепло и приятно сидеть на них в любое время суток и при любой погоде.

Встроенные в них USB-разъемы для зарядки мобильных устройств избавят вас от необходимости бегать домой, чтобы вернуть к жизни уставший смартфон. И, внимание, скамейки будут раздавать wi-fi - стабильное подключение к интернету вам гарантировано.

Не забыл застройщик о собачниках. Для выгула их питомцев на территории квартала построены специальные зоны. Они оборудованы всем необходимым для комфортного времяпрепровождения с любимыми четвероногими друзьями.

ГК «Зеленый сад», кстати, первой из рязанских девелоперов начала размещать во дворах своих ЖК площадки для собак, лишний раз подчеркивая, что созданное ими дворовое благоустройство учитывают самые разные интересы жильцов.

Благодаря огромному пространству квартала неудобств не будут испытывать и автомобилисты. Для них предусмотрена большая наземная парковка на более чем 800 мест. Как нам пояснили строители, в процессе возведения жилого квартала произойдет его полноценная интеграция в дорожно-транспортную сеть микрорайона Кальное. Новая дорога свяжет Касимовское и Муромское шоссе, позволив автомобилистам напрямую выезжать из «Еврокласса-4» на городские магистрали, минуя пробки.

Соседский центр: новое качество районного досуга

Почти в каждом своем жилом комплексе ГК «Зеленый сад» внедряет уникальные технологии, инновационные программы или открывает перед жильцами новые возможности. И вот еще один эксклюзивный проект для Рязани начнет работать именно в «Евроклассе-4» - соседский центр. Это площадка для совместного отдыха, работы, встреч, образовательных, творческих и хозяйственных занятий, которая предполагает новый формат общения соседей.

Сегодня российские девелоперы возвращаются к идее добрососедства, но таких проектов пока единицы: социальные связи между жителями домов очень ослабли.

А вот потребность в общении - нет.

По мнению экспертов, соседские центры могут частично закрыть эту нужду. Кроме того, они стимулируют людей на совместное решение проблем и налаживание эффективной коммуникации друг с другом. Знакомство и общение с соседями создает более благоприятную для жизни среду. Игнорируя тех, кто за стенкой, люди легко нарушают границы, включая громкую музыку или занимаясь ремонтом в послеобеденные часы, когда маленькие дети спят. Подружившись с соседями, обитатели многоэтажки вряд ли станут намеренно создавать им дискомфорт.

Кстати, как показали недавние исследования, добрососедские отношения приносят пользу даже психическому здоровью человека. Ученые из Австралийского национального университета опросили три тысячи человек в период карантина 2020 года. Оказалось, что у сидевших взаперти жителей Мельбурна на 22% вырос уровень депрессии и на 4% - уровень одиночества. При этом люди, которые поддерживали хорошие отношения со своими соседями, реже испытывали негативные последствия самоизоляции. Крепкие социальные связи защищали людей от одиночества, депрессии и тревоги.

В «Евроклассе-4» соседский центр будет включать:

• коворкинг с рабочими местами под ключ, техникой, доступом к кухне;

• закрытые кабинеты для индивидуальной работы;

• прачечную, где можно постирать и высушить что угодно - от пледов и одеял до пуховиков и курток;

• небольшой фитнес-зал c оборудованием;

• группу продленного дня;

• площадки для арт-занятий и детских секций;

• мини-кухню, где можно устраивать кулинарные мастер-классы и соседские чаепития.

Как вы можете видеть, соседский центр существует не только для развлечений. Здесь жители квартала могут обратиться к соседям за помощью и советом, предложить свои идеи по улучшению совместного пространства, устроить общее собрание жильцов, чтобы проголосовать по важному вопросу, и много чего еще.

Эстетика и безопасность

Теперь, когда мы увидели размах благоустройства территории жилого квартала, пора заглянуть внутрь дома. Не секрет, что «Зеленый сад» всегда уделяет много внимания оформлению входных групп. Помните поговорку, что театр начинается с вешалки? Так вот и понятие уютного жилья не ограничивается пределами квартиры. Для каждого жилого комплекса девелопер разрабатывает индивидуальный дизайн-проект, в котором гармонично сочетаются функциональность и красота. В каждой очереди

ЖК «Еврокласс-4» пространство перед лифтами украшено стильными зеркалами и декоративными панно, на которых изображены известные города Европы. Не менее важен и функционал. Так, для удобства молодых родителей предусмотрены вместительные колясочные, а также комнаты матери и ребенка.

На любой этаж вас доставит бесшумный лифт, а ждать его придется менее 60 секунд. Это не просто высокоскоростная, но и обладающая высшим рейтингом надежности модель, которая экономит до 75% общедомовых расходов жильцов на электроэнергию. И можете не беспокоиться: даже если в доме отключится электричество, лифт благополучно доедет до первого этажа и выпустит пассажиров.

В целом, все, что касается безопасности людей на территории жилого квартала - во дворе, на детских площадках, в паркинге, в подъездах и, конечно, квартирах - продумано специалистами «Зеленого сада» на высочайшем профессиональном уровне.

«Еврокласс-4» - самый масштабный на сегодняшний день проект Группы компаний «Зеленый сад».

В «Евроклассе-4» заботятся о безопасности и благополучии людей как в повседневной жизни, так и в любой возможной экстремальной ситуации. В каждой квартире установлены датчики газа, которые в случае утечки моментально перекроют подачу ресурса. А датчики сигнализации сработают при появлении дыма и повышении температуры - при этом автоматически включатся пожарные насосы и система дымоудаления.

Но самой главной гордостью компании «Зеленый сад» в плане безопасности, безусловно, является многоуровневая система «Антитеррор». На всей территории квартала и в каждом доме установлены тревожные кнопки - после нажатия на них вооруженная охрана прибудет на место в течение двух минут. Камеры видеонаблюдения, которыми оборудованы все ключевые точки, охватывают территорию комплекса, паркинга, двора, места общего пользования. Записи хранятся на сервере в течение 14 дней. Так что в случае нештатных ситуаций или конфликтов между жильцами всегда можно запросить пленку и установить истинное положение вещей.

Выбирайте квартиру по любви!

Если во дворе и холлах жилого квартала все по евроклассу, то какими же чудесами комфорта удивят нас квартиры, спросите вы. Поверьте, вы не разочаруетесь, ведь речь идет о по-настоящему уникальном продукте, воплотившем в себе концепцию умного дома ЕuroSMART с максимумом высокотехнологичных удобств, соответствующих потребностям и образу жизни современного человека. Комфортная обстановка - это, прежде всего, теплые стены. Благодаря возможности самостоятельно регулировать уровень отопления в квартире плата за коммуналку составляет в 2,5-4 раза меньше, по сравнению с квартирами, которые обслуживают теплосети.

Предложенные застройщиком планировки можно смело назвать идеальными для всех категорий жильцов. Вместительные гардеробные, просторные мастер-спальни, удобные для приготовления пищи и посиделок с друзьями кухни вызовут восхищение как у молодых людей с активным образом жизни, так и у семейных пар, которые ценят уют и функциональность.

Для тех, кто умеет наслаждаться жизнью и ценит красивые виды из своих окон, на верхних этажах «Еврокласса-4» застройщик предлагает уникальные просторные квартиры HIGH FLAT. Здесь можно использовать возможность зонирования квартиры на двух уровнях. Благодаря увеличенным размерам окон и потолкам высотой 3,05 метра вы получаете на 20% больше воздуха и на 30% больше света. Среди основных преимуществ высоких потолков: размещение массивной мебели и крупных дизайнерских люстр, обустройство антресольного этажа, использование декоративных балок, применение лепнины. Обладатели такой квартиры смогут с удовольствием наблюдать рассветы и закаты и любоваться живописной панорамой поймы Оки.

Какую бы планировку в «Евроклассе-4» вы ни выбрали, вы всегда будете жить в умном доме. Интеллектуальная система позволяет владельцу квартиры настраивать комфортное проживание с помощью смартфона: контроль доступа, видеонаблюдение за прилегающей территорией, управление электроснабжением и отоплением, оповещение об аварии, оповещение о несанкционированном проникновении в жилище. Помимо прочих удобств для жителей доступна революционная технология GPON (широкополосные сети мультисервисного доступа). В каждой квартире будет предусмотрен персональный оптоволоконный кабель с пропускной способностью 500 Мбит/с. Это позволит подключить к одной линии все цифровые услуги без потери качества. По словам специалистов, такая дополнительная опция характерна только для недвижимости премиум-класса. В Рязани GPON проведен только еще в одном ЖК - это элитный клубный дом Pride Park от «Зеленого сада».

Как видите, квартиры в «Евроклассе-4» - это пространство, где легко быть собой и жить по своим правилам, создавать семьи и воспитывать детей.

Вместо послесловия

Отвечая самым важным потребностям любой семьи, «Зеленый сад» уже много лет строит для рязанцев современные, благоустроенные дома и делает все возможное, чтобы квартиры в них были максимально доступными для покупки.

В настоящее время в группе компаний действуют выгодные предложения - ипотека по ставке от 0,1% на весь срок и возможность купить квартиру без первого взноса! Узнать подробные условия акций и забронировать квартиру на максимально выгодных условиях можно в отделе по работе с клиентами по номеру 77-77-77.

Не бойтесь принять самое важное решение для своей семьи, и пусть в вашем новом доме царит мир и любовь!

НА ЗАМЕТКУ

• На объектах «Зеленого сада» занято свыше 500 специалистов строительных профессий;

• В коллективе трудятся двое почетных строителей, пятеро обладателей знака «Строительная слава»;

• В строительстве используются только современные, надежные и экологичные строительные материалы рязанского происхождения и производства (цемент, песок, щебень, кирпич, минералватные плиты);

• Возведение всех объектов производится строго по СНиП;

• Каждый этап строительства находится под контролем службы технического надзора;

• Проводимые работы ежедневно оцениваются для исключения скрытых дефектов;

• Точность измерения и контроля качества - до 1 мм;

• Все объекты обслуживает собственная строительная техника.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Всю подробную информацию о жилом квартале «Еврокласс-4» можно получить у специалистов отдела продаж Группы компаний «Зеленый сад». Вам расскажут о проекте, покажут планировки квартир, проведут на объект и помогут подобрать оптимальный вариант приобретения нового жилья.

Центральный офис находится по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе, дом 2. Телефон +7 (4912) 777-777. Режим работы по будням: 8:00-19:00, в субботу: 10:00-19:00, в воскресенье: 10:00-16:00.

Для каждого жилого комплекса девелопер разрабатывает индивидуальный дизайн-проект, в котором гармонично сочетаются функциональность и красота.