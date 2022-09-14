Жители сел и деревень Рязанской области могут купить сим-карту в ближайшем магазине

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МегаФон в два раза расширил сеть пунктов продаж в магазинах шаговой доступности в регионе, за полгода увеличив их количество до 1 200. Горожане могут подключиться к сети, не отклоняясь от привычных маршрутов, а жители малых населенных пунктов — не выезжая в районные центры.

Подключиться к МегаФону теперь легко не только в столице и городах региона, но и в небольших селах и деревнях Касимовского, Сасовского, Клепиковского, Скопинского, Шацкого и других районов. К осени география проекта охватила более 100 отдаленных точек на карте области.

Кроме того, оператор добавил к своей сети новые салоны в наиболее проходимых местах Рязани – в ТЦ «Полетаевский» и на городском автовокзале с его широким потоком приезжих.

«Рязанцы уже оценили возможность подключения в шаговой доступности: с начала года спрос на сим-карты вырос в 1,5 раза. Это связано как с расширением сети дистрибуции, так и с модернизацией технической инфраструктуры и увеличением средней скорости передачи данных до 15 Мбит/с. По замерам международного эксперта Ookla, мы лидирует по этому показателю в регионе», — отмечает директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

Также сим-карты с саморегистрацией, как и прежде, доступны в интернет-магазине МегаФона, на Wildberries и Ozon, в салонах «М.Видео» и «Эльдорадо». Услуга позволяет приобрести сим-карту лично или воспользоваться доставкой и самостоятельно активировать ее через мобильное приложение МегаФона. При регистрации, которая займет не более 5-10 минут, абонент выбирает любой из действующих тарифов.