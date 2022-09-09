На площади 25,27 гектара хотят возвести 351,6 тысячи кв. метров жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скором времени в Рязани начнется масштабная стройка. И речь не о мосте – дублере Солотчинского моста, а о комплексной застройке территории в районе улиц Черновицкая и Березовая. В последний день августа глава администрации Елена Сорокина подписала постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», в соответствии с которым утвержден План мероприятий.

Проектируемая территория располагается в юго-западной части Рязани и является частью микрорайона Южный. Будет граничить с поселком Южный, Южной окружной дорогой, садоводческими товариществами и застройкой Рощи.

Так, на площади 25,27 гектара хотят возвести 351,6 тысячи кв. метров жилья на 14 тысяч жителей. Вводить жилье планируют в эксплуатацию поэтапно:

- в 2026 году — 26,711 тысяч кв. метров;

- в 2027 году — 25,081 тысяч кв. метров;

- в последующие годы — 299,808 тысяч кв. метров.

В этот раз власти предусмотрели и строительство социальных объектов. Согласно документу, до 2030 года в микрорайоне появятся школа на 1400 мест и два детских сада по 280 мест каждый. Эти цифры указаны «на основе расчетных показателей в соответствии с демографическими данными и требованиями».

В 2026 году проектировщики планируют устройство внутриквартальной сети водоснабжения и водоотведения, а еще через год - внутриквартальной дорожной сети.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!