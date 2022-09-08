«Вектор производительности»: под Рязанью состоялся IV деловой форум, посвященный бережливому производству

Фото: agency62.ru

6-7 сентября в Рязанской области прошел IV деловой форум «Вектор производительности». На базе НПО «Ризур», предприятия - участника нацпроекта «Производительность труда», была организована работа четырех дискуссионных, пяти обучающих и трех интерактивных площадок. По приглашению организатора, Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Рязанской области, свои опытом поделились 40 спикеров. Участие в мероприятиях форума приняли более 500 человек.

Лучшие практики наглядно

«Все дело в людях» - это центральная идея «Вектора производительности - 2022». Работе с коллективами и была посвящена большая часть выступлений на площадках делового форума. Как формировать креативную среду, укреплять корпоративный дух, искать нематериальную мотивацию и налаживать командную работу, чтобы эффективно применять инструменты бережливого производства? Этих и других аспектов участники касались не только в своих презентациях, но и при выполнении практических заданий.

Фото: agency62.ru

«Люди из полутора десятков регионов России приехали сюда, чтобы продемонстрировать лучшие практики и обменяться опытом. Уверен, что каждый выделил для себя что-то полезное, нашел новые инструменты и новые методы», - отмечал в беседе с журналистами заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин.

Одним из эффективных способов как демонстрации лучших практик, так и прямого обмена опытом являются lean-туры, которые стали основным акцентом первого дня делового форума. Участники форума побывали на предприятиях - лидерах по повышению производительности труда.

Так, в ООО «ВЕГА-Рязань» гости оценили успехи предприятия в быстрой переналадке процессов, информационном управлении, оптимальной организации рабочего пространства, бережном отношении к оборудованию. На «Русской коже», одном из первых в регионе предприятии - участнике нацпроекта «Производительность труда», с гостями поделились практиками в области стандартизации, информирования и адресного хранения. ООО «Световые технологии» презентовали визуализацию своих рабочих пространств и качественную работу по обучению сотрудников.

Наконец, ООО «НПП Тепловодохран», вошедшее в нацпроект в 2020 году, продемонстрировало конвейерную сборку, систему отработки предложений и поделилось успехами в работе с вовлеченностью персонала. В результате преобразований у компании на 82% сократилось время протекания процессов, на 97% снизилось незавершенное производство продукции, на 74% увеличилась выработка.

Фото: agency62.ru

Реальные результаты и новые перспективы

Во второй день участников форума ждали 16 презентаций от представителей «RT-групп», ГК «Росатом», «ТехноНИКОЛЬ», других предприятий и организаций. Среди выступавших также были министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов и директор по научным проектам Высшей школы экономики Сергей Гарбук. И хотя спектр тем был весьма широк - от электронного документооборота до поиска талантов, - все они напрямую или опосредованно рассматривались в контексте бережливого производства. При этом одна из площадок практически полностью была посвящена цифровизации как важному инструменту повышения производительности.

Фото: agency62.ru

Центральным и завершающим событием IV делового форума «Вектор производительности» стало пленарное заседание с участием зампреда правительства Рязанской области Артема Никитина, директора Центра повышения производительности ВАВТ, Министерства экономического развития РФ, руководителя программы «Лидеры производительности» Екатерины Гришиной, представителя ведомственного проектного офиса Минпросвещения России Елены Чадиной, директора по логистике, руководителя комитета по бережливому производству компании «ТехноНИКОЛЬ» Татьяны Бертовой, директора проекта проектного офиса по программе развития производственной системы в ГК «Росатом» Константина Грабельникова.

Фото: agency62.ru

«Мы стремимся все эти годы сподвигнуть людей изменить свое мышление. Демонстрируем на примерах, зачем и почему особенно сейчас нужно обращаться к философии бережливого производства, к каким результатам может привести использование ее инструментария, если делать все ответственно, вникая в суть», - отметил в своем выступлении Артем Никитин.

Особый акцент зампред областного правительства сделал на совместной вовлеченности директора, лидера рабочей группы и коллектива в работу по запуску непрерывных улучшений. По его словам, на таких предприятиях рост производительности труда фиксируется на уровне 23%. В то же время текучка кадров снижается на четверть, а объем выручки, напротив, увеличивается в полтора раза.

Фото: agency62.ru

Екатерина Гришина рассказала, что в нацпроекте «Производительность труда» участвуют уже 75 предприятий Рязанской области и 33 предприятия вовлечены в программу «Лидеры производительности». Она поддержала инициативу Артема Никитина начать обучать за бюджетные средства управленческие команды предприятий Рязанской области, по тем или иным причинам не входящие в контур нацпроекта «Производительность труда».

Фото: agency62.ru

«Регион стал первым, кто решил сделать имеющиеся федеральные меры доступными для региона в целом и инвестировать туда свои ресурсы. Обучение руководителей предприятий навыкам повышения производительности, развитие их управленческих компетенций поможет вывести промышленность региона на качественно новый уровень», - подчеркнула Екатерина Гришина.

В свою очередь, Константин Грабельников отметил высокий уровень работы Рязанской области в части внедрения бережливых технологий в социальной сфере, назвав регион «одной из тех звезд, которые светят на небосклоне Российской Федерации».