Рязанская НПК показала московским студентам работу завода изнутри

Студентам показывают схему расположения технологических установок на заводе.

Для любого предприятия, тем более, крупного, важным фактором является своевременное привлечение молодых и квалифицированных специалистов. Но как их заинтересовать?

Одним из таких способов является проведение дней открытых дверей.

Смотрины за 200 километров от вуза

Ведущим вузом страны, готовящим кадры для нефтеперерабатывающей отрасли, является Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, распложенный в Москве. Из него на экскурсию по заводу приехало 33 студента разных курсов.

Молодые специалисты предприятия рассказали о своем трудоустройстве на завод, особенностях производства, выпускаемой продукции.

Студентам показали значимые объекты завода – газофракционирующую установку, установку низкотемпературной изомеризации, каталитический крекинг, установку точечного налива и другие. Студенты впервые увидели, как работает нефтезавод изнутри, для них такой опыт – еще один шаг на пути к выбору профессии. К тому же это может им пригодиться в ближайшем будущем. Ведь завод - одна из основных производственных площадок, на которой студенты проходят производственную практику. Ежегодно более 50 студентов вузов России выбирают местом практики рязанский нефтезавод. Благодаря развитому на предприятии институту наставничества студенты получают практическую помощь в подготовке дипломных работ.

В зале управления технологическими процессами.

Зазываем москвичей, не забываем о рязанцах

Рязанская НПК уделяет большое внимание подготовке кадров, предоставляя молодежи получать образование, а далее и трудоустройство на заводе, не выезжая из региона. Подготовку кадров завод ведет в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие».

Первой ступенью системы является «Роснефть-класс», действующий на базе рязанской школы №43. За 10 и 11 класс старшеклассникам формируют общее представление о профессиях нефтегазовой отрасли, о деятельности компании «Роснефть» и Рязанской нефтеперерабатывающей компании, о корпоративных ценностях и этике. Второй ступенью системы является обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете. С 2015 года ежегодно кафедра выпускает 20 и более бакалавров, большинство выпускников трудоустраивается на завод.

Образовательными партнерами Рязанской НПК также являются два колледжа региона и 10 профильных вузов страны. В рамках реализации корпоративной программы благотворительности предприятие оказывает поддержку образовательным учреждениям. На выделенные средства проводится ремонт учебных кабинетов, приобретается компьютерное, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование.

В 2022 году в коллектив Рязанской НПК влились 25 выпускники вузов России. Сегодня они работают операторами технологических установок, машинистами компрессорных установок, аппаратчиками-инженерами, лаборантами химического анализа и экономистами.