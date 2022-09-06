Министр Решетник, отвечающий за дороги, после выволочки врио губернатора предстал перед журналистами

К министру Вадиму Решетнику накопилось много вопросов.

Получив выговор от врио губернатора Рязанской области Павла Малкова (см. «Дословно»), министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Решетник вынужденно встретился с журналистами на Северной окружной дороге Рязани. Напряжение у чиновника было слишком явным, чтобы его скрыть. Тем не менее, оправдывая нарушенные обещания, министр не забывал раздавать новые и намекать на некомпетентность наблюдений горожан.

Где две недели, там и полтора месяца

Первым делом господина Решетника спросили об ограничении движения. Еще 5 августа чиновник обещал, что третья полоса будет открыта в течение двух-трех недель, но прошел уже месяц.

- К сожалению, должен признать, что работа дорожников не такая простая, как кажется. При проколе очередной ливневой канализации у нас возникла проблема, и нам пришлось от этой идеи отказаться, - объяснял министр.

Также он обозначил новый срок запуска третьей полосы - «на следующей неделе». А пока произносились эти слова, прямо за его спиной формировалась пробка длиной более километра. Автомобильные заторы продолжают быть повседневным явлением, пока нарушаются все новые и новые обещания.

Одно из таких обещаний заключалось в том, что работа должна была вестись чуть ли не в режиме 24/7. На деле оказалось, что подрядчик АО «Рязаньавтодор» на это попросту не способен. По заверениям Решетника, где-то выйти на объект в неурочное время не позволяет технология, где-то - законный выходной, ну а где-то, мол, сами автомобилисты не замечают, как идет работа под «Северкой» или возле нее.

На объекте расположены шесть камер, чтобы все желающие могли наблюдать за реконструкцией дороги в онлайн-режиме, но на работающую технику и людей их до сих пор (!) не развернули. Вот и получается, как с сусликом в известном кинофильме: «Видишь рабочих? А они есть!» И вообще, заметил Решетник, официально отклонений от графика не наблюдается. Тогда, спрашивается, зачем было обнадеживать народ?

Кстати, параллельно АО «Рязаньавтодор» срывает сроки на ремонт дорог картами в Рязани. Отсюда еще один вопрос: по Сеньке ли шапка?

- С администрацией Рязани проведем разбор полетов, почему они допускают срыв сроков контракта, - с готовностью спихнул ответственность Решетник.

«Не спланировал график»

Мы спросили Вадима Решетника, почему же все-таки он не исполнил поручение губернатора еще от 11 августа и не встретилися с журналистами. На заседании, где Малков устроил ему выволочку, министр неловко пытался оправдаться работой на пожарах, но теперь юлить не стал.

- Признаюсь честно, я не спланировал график соответствующим образом и нарушил поручение губернатора, - произнес Решетник.

На пожарах, к слову, обнажилась другая инфраструктурная проблема - удручающее состояние мостов через реку Пру, по которым не могла проехать техника. Никто не мешал за время руководства профильным министерством привести в нормативное состояние эти инженерные сооружения.

От ответа на вопрос, почему этого не произошло даже после памятного 2010 года, министр, по сути, уклонился. Он лишь анонсировал проект Минтранса России, который должен помочь реконструировать такие мосты.

Далеко не уедет без федеральной поддержки Рязанская область и в вопросе моста через Оку. Недавно выяснилось, что ему осталось 5-7 лет безопасной эксплуатации.

- К такому техническому состоянию привел натуральный моральный износ. Железобетонные конструкции имеют ограниченный срок жизни, - отвечал Решетник на вопрос, кто довел мост до такого состояния.

ДОСЛОВНО

Диалог между Вадимом Решетником и Павлом Малковым на заседании правительства 30 августа:

М.: Вы установили на Северной окружной четыре веб-камеры (сейчас их шесть), вы в них смотрите?

Р.: Павел Викторович, камеры установлены на участке, где работы выполнены. Сегодня развернем их на те участки, где проводятся работы.

М.: Сколько вы провели там пресс-конференций? Я вам давал такое поручение.

Р.: Павел Викторович, на прошлой неделе находился в лесу, где уже не смог провести... На этой неделе обязательно проведу.

М.: Сколько вы провели пресс-конференций?

Р.: Одну.

М.: Сколько в ней участвовало СМИ?

Р.: Два.

М.: Вы не выполнили мое поручение. Прошу это отметить, и соответствующую дисциплинарную ответственность... Во-первых, веб-камеры, которые показывают, что мы ничего не делаем. Во-вторых, никакой работы со СМИ. Вот и вся работа ваша.