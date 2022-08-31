Рязанские нефтяники подарили городу 130 деревьев

Чтобы у саженцев был выше шанс укорениться, после посадки их необходимо обильно полить.

В первое воскресенье сентября в России празднуют День работников нефтяной и газовой промышленности. Обычно подарки принимают те, кто празднуют. Но в этот раз виновники торжества сами решили сделать подарок.

ВОЗВРАЩАЯ ТРАЧЕННОЕ

Когда-то Рязань была одним из самых зеленых городов России. Но со временем утратила этот статус. Особенно недостаток зеленых насаждений ощущается в спальных районах города. Этот недостаток и решили исправить рязанские нефтяники.

Накануне своего профессионального праздника они высадили на улицах Зубковой и Соколова, что находятся в микрорайоне Дашково-Песочня, 130 саженцев пирамидального тополя. Сажали деревья более ста сотрудников РНПК, работников предприятий Роснефти, представленных в регионе, Рязаньнефтепродукта и РН-Смазочные материалы.

ЖИВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Почему именно пирамидальные тополя стали подарком от рязанских нефтяников? Ответ прост. Как и любой тополь, эти деревья прекрасно очищают воздух от вредных веществ, взамен давая большое количество кислорода. Благодаря своему строю, эти деревья устойчивы ветровой нагрузке, а при плотной посадке выполняют роль противопылевого фильтра, задерживая на себе твердые частицы. При этом выполняют свою функцию очень долго, как тактически (не сбрасывают листву до конца ноября), так и стратегически (живут до трехсот лет). И самое главное – от них нет пуха, как от их черных собратьев.

ПОДАРОК НЕ ПЕРВЫЙ, ПОДАРОК НЕ ПОСЛЕДНИЙ

Охрана окружающей среды в регионе производства - неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть» и Рязанской НПК. Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства. Предприятие реализует проекты по повышению уровня экологической и промышленной безопасности в ходе модернизации и реконструкции производственных мощностей, улучшению системы экологического менеджмента, ведет экопросветительскую работу со школьниками и студентами. Коллектив предприятия участвует в городских, областных и федеральных субботниках по благоустройству и очистке города от мусора, а также в акциях по озеленению, на постоянной основе оказывает поддержку Окскому биосферному заповеднику, который сохраняет редкие краснокнижные виды флоры и фауны. Предприятие организует для детей экскурсии и походы с исследовательской программой по изучению особенностей природы родного края. В текущем году в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна – 2022» работники Рязанской НПК высадили 270 саженцев тополя пирамидального, липы широколистной и сирени.

НАША СПРАВКА

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» - крупнейший НПЗ «Роснефти». Производственные мощности завода включают в себя 28 технологических установок.

РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины, включая экологичные «Евро 6» и Pulsar 100, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.

На улице Зубковой появилась новая аллея из пирамидальных тополей.

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