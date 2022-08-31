От многообразия школьных проблем голова может разболеться даже у самого здорового ребенка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября у нас принято называть «праздником знаний», но для многих учащихся и их родителей это далеко не самый приятный день в году. Дети не хотят возвращаться в казенные стены после трех месяцев свободы. Родители же ломают голову, как собрать и подготовить ребенка к новому учебному году. Цены на все необходимое растут, а доходы большинства рязанцев за ними не поспевают. Добавьте к этому конфликты со сверстниками и учителями, завышенные требования взрослых, а для родителей еще и поборы, с которыми сталкиваются практически все, чьи дети посещают образовательные учреждения.

Родительские комитеты как операторы поборов

- Школьные поборы вообще не прекращаются, - рассказала Анастасия, мама двоих детей, посещающих школу в Московском районе Рязани. - Только теперь это организовано крайне лицемерно: учителя на родительских собраниях заявляют, что с ними не надо разговаривать о деньгах, и отправляют к родительскому комитету. Естественно, что председатель этого комитета очень тесно общается с руководством школы и классным руководителем, и все их хотелки теперь передаются нам через родительский комитет.

Учебный год еще даже не начался, но с меня через родительский чат уже требуют по две тысячи на ребенка. Деньги пойдут на нужды класса, цветы и подарки учителям и другие необязательные вещи, без которых наши педагоги уже обойтись не могут.

По словам Анастасии, скидываться приходится в течение всего учебного года, причем аппетиты школьной администрации с каждым разом растут. Если же родители в подобной «благотворительности» участвовать отказываются, то на них начинается давление, но хуже всего, когда все это транслируется на детей.

И действительно в Рязанской области уже имели место случаи, когда принципиальность родителей оборачивалась прямыми угрозами. Так, около трех лет назад мы писали о случае, произошедшем в школе №53. Тогда в ответ на нежелание мамы скидываться на школьные нужды ей пообещали, что ее упрямство отразится на ребенке.

Как действовать в ситуациях предвзятого отношения учителей к детям или давления на них, «КП-Рязань» рассказала семейный психолог, гештальт-терапевт Валентина Конкина:

- Учитель как главный человек в классе имеет большую власть над детьми. В его силах поддержать ребенка или способствовать потере авторитета среди сверстников. У учителя в арсенале много неочевидных способов оказывать давление на ребенка или потакать травле. Такое давление называют педагогическим абьюзом. Это тяжелая ситуация, поскольку часто педагогический коллектив и родители других детей встают на сторону педагога. Таким образом, родители ребенка, подвергшегося давлению со стороны учителя, оказываются в меньшинстве и тоже становятся мишенями для давления или сплетен.

По словам специалиста, очень часто родители боятся принимать меры по изменению ситуации, чтобы к их чаду не стали относиться еще хуже. Предпочитают терпеть и даже приводят ребенка на консультацию к психологу с запросом - научите его вести себя в классе так, чтобы у него не было проблем с учителем.

- При этом родители не понимают, что для ребенка окружающая среда очень важна. И если она является постоянным источником стресса, то он адаптируется к ней нездоровым способом. Конфликтные ситуации с учителем в классе, на мой взгляд, самые затяжные и сложные. И иногда их решить с помощью обращения в специальные службы и администрацию школы не удается, тогда ребенка необходимо переводить в другое учебное заведение. Консультация грамотного специалиста и поддержка родителей хотя бы в интернет-пространстве помогут выработать стратегию поведения в конкретной ситуации, - рассказала психолог.

Учитель как главный человек в классе имеет большую власть над детьми. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как понять, что вашего ребенка травят?

Другой аспект, на который обращают внимание специалисты, - это буллинг или издевательства над другими людьми. Причем буллинг может носить разный характер: от словесных насмешек и угроз до физической расправы, изоляции и преследования в киберпространстве:

- Иногда понять, что ребенок подвергается издевательствам, непросто, - поясняет Валентина Анатольевна. - Особенно, если травля не принимает форму явного запугивания или физического насилия. Часто дети скрывают факты такого поведения, предпочитая терпеть унижения, справляться самостоятельно, но не рассказывать об этом взрослым. Определить, что ребенок подвергается буллингу, можно по ряду признаков: изменилось поведение, ухудшилось эмоциональное состояние, не хочет идти в школу, снизилась успеваемость, замыкается, не спит ночью и так далее.

Психолог отмечает, что травля самостоятельно не закончится. Родителям нужно предпринимать конкретные шаги, например, обращаться к классному руководителю и совету школы, чтобы была организована специальная беседа с детьми и родителями обидчиков в присутствии директора, завучей и других административных лиц. Причем некоторые виды травли требуют обращения в правоохранительные органы, специальные службы медиации, которые призваны разрешать конфликтные ситуации при участии нейтрального посредника.

Добро пожаловать в службу примирения!

Ситуацию с издевательствами в образовательных учреждениях внимательно отслеживают в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области. Детский омбудсмен Анжелика Евдокимова тесно работает с региональным министерством образования и молодежной политики, городским управлением образования, выезжает в муниципалитеты и посещает школы в областном центре и районах региона.

- Я не сталкивалась именно с системными проблемами. Есть рабочие моменты, например, случаи конфликтов. Но, как правило, они решаются, в том числе, с участием служб школьного примирения. Кстати, такие службы созданы во всех школах. Это очень эффективный инструмент, который учит детей выходить из конфликтных ситуаций правильно. На заседаниях Рязанской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав также рассматривается вопрос о мерах по профилактике буллинга несовершеннолетних, - рассказала Анжелика Владимировна.

По инициативе омбудсмена подписано трехстороннее соглашение между уполномоченным, Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и Центром семьи и детства. Его суть заключается в развитии и применении медиативных и восстановительных технологий для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

- В рамках этого соглашения специалисты центров готовы бесплатно помогать жителям региона, обратившимся за помощью в рамках медиативных и восстановительных технологий по всем вопросам, касающимся детей. Психологи подготовили алгоритмы для органов системы профилактики по включению в ситуацию медиаторов. Все случаи применения этих специалистов будут отслеживаться и анализироваться, - объяснила уполномоченный.

Вместо послесловия

Это далеко не полный список проблем в региональной системе образования. К примеру в этом материале мы намерено не затронули темы школьного питания, нехватки мест, ветхости школьных зданий и качества преподавания предметов.

Острая проблема нехватки кадров, недостаточное финансирование и смещение приоритетов в сторону патриотического воспитания, а не всестороннего развития личности не могли не сказаться на качестве образования. Обещаем, что ко всем этим темам мы обязательно вернемся в течение учебного года, а пока поздравляем всех сопричастных с 1 сентября!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Анжелика Евдокимова, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области:

- Чтобы работать с подростками, надо знать: Что их тревожит? На каком языке с ними разговаривать? Как найти альтернативу гаджетам и увлечь подростков чем-то позитивным и созидательным? Поэтому для создания всесторонней системы поддержки подростков появилась инициатива создания подростковых центров «Подростки России», где ребята смогут найти позитивный круг общения и комфортное место досуга, альтернативу сидению в гаджетах или во дворе. Проект реализуется Уполномоченным при Президенте России по правам ребенка. В 2022 году 14 регионов, в их числе и Рязанская область, приступили к созданию подростковых центров.

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Телефоны круглосуточной психологической помощи для детей и родителей:

ГКУ РО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» по адресу: г. Рязань. ул. Новая, д. 53б, тел. +7 (980) 561-08-34; +7 (980) 561-20- 22; +7 (980) 561-08-14; +7 (915) 602-92-32, адрес сайта http://center-pmpk.ru/.