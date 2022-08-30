Рязанцы первыми увидели полную версию символ-оперы «Александр Невский»

Сергей Проскурин лично привез рязанцам символ-оперу. Фото: Рязанская областная филармония.

Накануне премьеры в Рязани символ-оперы «Александр Невский» мы взяли интервью у одного из ее создателей – дирижера, автора инструментальной аранжировки Сергея Проскурина, который лично привез постановку в наш город.

В создании оперы помогли шведские архивы

- Сергей Георгиевич, расскажите, как появилась символ-опера.

- Жизнь свела меня с Вячеславом Лопуховым. Это удивительный лирик (поэт-композитор – Ред.). Именно он создал символ-оперу «Александр Невский», написал музыку к ней еще в 2014 году. 10 лет Вячеслав вместе с единомышленниками делал оркестровку для небольшого оркестра. И в итоге попросил меня помочь осуществить его мечту – сделать оркестровку для большого симфонического оркестра с ритм-секцией. За несколько месяцев мы с учениками это сделали, и теперь рязанцы первыми смогут услышать оперу «Александр Невский», состоящую из 16-ти номеров – в полном объеме. Необыкновенная, подключенная к космосу лирика Вячеслава Лопухова, удивила меня… вся эта метафизика. Несколько месяцев жизни я посвятил оркестровке и организации концертного исполнения оперы. Мы подали заявку на грант, и Господь управил, что мы выиграли его. Несколько первых номеров в оркестровом исполнении были поставлены в Курске. Сейчас полную версию мы представляем в Рязани. Отдельная благодарность Президентскому фонду культурных инициатив, который оказал грантовую поддержку нашему проекту.

- Кто для Вас Александр Невский?

- Александр Невский – герой-гений. Его имя – символ победы! В суровое для Руси время он принял на себя бремя служения своему народу, ответственность за его судьбу. Я не профессиональный историк, но не исключаю возможности, что наше государство сохранилось во многом благодаря такому человеку, как он. В завещании Александра Невского есть слова: «Жить в согласии с небом, в любви к ближнему, быть за други свои». Отвечать за порученное дело и быть примером для тех, кто будет жить после нас. Для нас, живущих сейчас, он является ярчайшим примером силы духа и стойкости. Александр Невский не только побеждал в сражениях, он был удивительным политиком и дипломатом, патриотом своей Родины. После его похода в Орду около пятнадцати лет с монголо-татарами не воевали. А с другой стороны наступал тевтонский орден, ганзейцы и прочие. Да и внутри геополитическая проблема всегда была, неразбериха между княжествами – Московским, Рязанским…. Я долгое время работал в шведских архивах, и нашел там несколько текстов о Руси, в том числе о воинах, которые погибли в сражении с Александром Невским, а также о тех, кто вернулся раненым и позже были похоронен на территории Швеции. Их могилы существуют. В Швеции можно найти своих предков из 12-13 века, в книгах той церкви, откуда пошел твой род.

Музыкант, педагог и дирижер Сергей Проскурин.

Слушать классику полезно для души

- В одном из интервью Вы выразили обеспокоенность уровнем исполнительского мастерства музыкантов в России. Что же делать в такой ситуации?

- Возродил бы в регионах систему высшего образования в сфере искусств. Почему город, имеющий такую численность населения, как Рязань, не имеет института в области культуры? Это, конечно, неправильно. И еще, я бы сделал обязательным прослушивание классической музыки в детских садах и в начальных классах. Она формирует гармонию в человеке. Вы же знаете, что по Иоанну «в начале было слово». Но оно наверняка было пропето! Потому что материализация слова в музыке – это другая энергия! Вот сейчас музыка не играет. Если бы сейчас здесь была картина или лежала закрытая книга, мы не обратили бы на них внимания. А заиграет музыка, и ….пожалуйста! К сожалению, сегодня вокруг в основном звучит музыкальный дизайн. Нас приучают не слушать музыку. Нас приучают воспринимать музыку как фон. А если с детских лет будет прививаться вкус к академической музыке, то будет включаться совершенно другой заложенный в человеке ресурс!

- Донести до большего числа людей классическую музыку – это ваша миссия?

- Не могу сказать, что я миссионер (улыбается), но моя профессия позволяет мне этим заниматься. Недавно я был так тронут! Мы играли концерт в доме престарелых в одном маленьком городке. После концерта ко мне подошла женщина лет за восемьдесят, сказала, что в прошлом она школьная учительница, что у неё ничего нет, и что у неё никогда не было возможности приехать послушать живой концерт, и то, что она услышала сегодня - исполнение ее мечты. Это было так трогательно! ……Что стоит сделать обязательным концерты академической музыки, а попутно открыть мир музыки для большего количества людей? Пример: Мы написали оркестровку к известной компьютерной игре, и знаете что произошло? Мы за 20 дней получили больше миллиона просмотров нашего саундтрека. А на другую игру, к которой мы сделали запись струнной серенады П.И.Чайковского, получили полмиллиона просмотров. Люди стали писать отзывы. По 200 тысяч отзывов на разных языках с благодарностями за то, что мы сделали. Просто надо быть самим собой и заниматься своим делом. И дать возможность детям знакомиться с академическим искусством с детских лет.

Фото: Рязанская областная филармония.

Искренняя музыка востребована всегда

- В России не прижились мюзиклы. Как Вы считаете, есть ли шанс у музыки барокко в нашей стране?

- Да! Обязательно! Музыка барокко важна чем? Вы понимаете, ведь человек за 300 лет, прошедших с той эпохи, мало изменился, а музыка того времени была первой попыткой выразить свои чувства! Эта музыка настолько искренняя, как оголённый нерв! Ведь оркестры тогда только формировались, большинство произведений были посвящены Богу, и вдруг начали появляться такие вещи как «Страсти по Матфею», «Рождественская оратория». Представьте, в эпоху барокко Гендель создаёт «Water music», где принимают участие 300 музыкантов. Оркестры сидят в лодках, плывущих по Темзе, и играют! И какая акустика! На этот праздник приглашены вельможи из других стран, и король Англии показывает прорыв! Он хвалится не армией и замками! Он показывает вот это! А на другом берегу реки, в партитуре это отмечено, нужно запустить фейерверк! Люди были поражены! Подавлены таким гениальным проектом Генделя. Он же придумал музыку фейерверков – «Fireworks music».

Или, вы представьте, что на открытии архитектурного ансамбля площади Сан-Марко в Венеции впервые использовалась квадрофоническая музыка, то есть в четырёх углах находились четыре оркестра и вверху четыре хора, несколько сот человек! Орган, солисты, духовые солисты. И все они одновременно играют мелодию! Люди просто падали на колени!

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов:

- В современных условиях рождаются яркие патриотические проекты, реализуются инициативы, связанные с историей нашего государства, личностями, которые многое привнесли в ее становление. Один из таких проектов, получивших поддержку Президентского фонда культурных инициатив, завершился в Рязани – символ-опера «Александр Невский». Музыкальный проект, созданный командой с акцентом на жизни и деятельности исторической личности, его победах, с включением символических «отсылок» к актуальным событиям. Приятно получать теплые отзывы от тех, кто посетил постановку – рязанцы, например, отметили ее важность с точки зрения просветительской деятельности — рассказа молодому поколению о роли личности в истории, эстетическое оформление проекта, включая создание костюмов, оркестровое сопровождение и подбор высококлассных исполнителей.