На Ново-Рязанской ТЭЦ состоялся пуск новой вентиляторной градирни №3

Руководители Ново-Рязанской ТЭЦ и почетные гости перерезали символическую красную ленточку.

На минувшей неделе, 24 августа, на Ново-Рязанской ТЭЦ состоялся ввод в эксплуатацию новой вентиляторной четырехсекционной градирни №3. В торжественной церемонии приняли участие зампредседателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова, и. о. министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Дмитрий Устинов, председатель Рязанской гордумы Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Елена Сорокина, депутат областной Думы, президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева, директор Регионального диспетчерского управления энергосистемы Рязанской области Юрий Колесов.

Церемония ввода в эксплуатацию важного для горожан и Южного промузла энергообъекта прошла при участии руководителей города

Бесперебойность, энергоэффективность, надежность

Вентиляторная градирня №3 предназначена для снижения температуры воды, циркулирующей в системе охлаждения турбин. Реализация инвестиционного проекта позволила повысить надежность горячего водоснабжения Рязани и энергоснабжения Южного промузла между отопительными сезонами.

Зампредседателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова высоко оценила значимость строительства градирни №3 для города и региона:

- Инвестиционный проект чрезвычайно важен и отвечает трем основным критериям, которые мы учитываем при утверждении любой инвестиционной программы: бесперебойность, энергоэффективность и надежность. При строительстве объекта использовались принципы импортозамещения, что тоже очень важно, - считает Юлия Александровна.

В разговоре с журналистами Юлия Швакова отметила, что в ходе визита у нее сформировались самые положительные впечатления о крупнейшей теплоэлектроцентрали города.

Юлия Швакова.

С открытием нового объекта коллег поздравил председатель совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолий Шестаков. Он отметил важную роль молодых специалистов станции как в реализации инвестпроекта, так и для развития тепло-электроцентрали в целом.

- Молодежь - это наши бриллианты, которых мечтало бы видеть в своих рядах любое предприятие энергетики, но они сверкают все новыми гранями в коллективе Ново-Рязанской ТЭЦ. И здесь их очень ценят. У нас молодой директор - Михаил Евгеньевич Иванчиков, который как профессионал тоже вырос именно здесь. На сегодняшний день у нас большая инвестиционная программа, и мы готовы к большим свершениям, - сказал Анатолий Шестаков.

Анатолий Шестаков.

Как сообщил директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Михаил Иванчиков, объем капитальных вложений в строительство вентиляторной градирни превысил 225 млн рублей. Благодаря реализации инвестпроекта располагаемая электрическая мощность станции в летний период увеличится на 70 мегаватт, то есть на 30%. Строительство велось с привлечением подрядной организации ООО «Строительные Материалы Сибири».

- Данный инвестиционный проект, хоть и был достаточно непростым, реализован нами в плановые сроки. Специалисты станции благодаря своему профессионализму успешно преодолевали любые трудности. Важно, что процессы проектного управления и системы менеджмента качества были грамотно интегрированы в нашу работу, что позволило своевременно завершить проект, - подчеркнул Иванчиков.

По словам руководителя, пуск градирни №3 был бы невозможен без слаженной, профессиональной работы коллектива станции и подрядных организаций. Работники Ново-Рязанской ТЭЦ, принимавшие активное участие в реализации инвестиционного проекта, получили благодарственные письма и подарки из рук Михаила Иванчикова.

О вентиляторной градирне №3 почетным гостям рассказал директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Михаил Иванчиков.

Большой вклад в энергобезопасность Рязани

Взаимодействие Ново-Рязанской ТЭЦ с министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области в положительном ключе отметил Дмитрий Устинов.

- Тот технический и человеческий потенциал, которым располагает Ново-Рязанская ТЭЦ, позволяет решать любые задачи. Мы постоянно находимся во взаимодействии с руководством станции, и те технические вопросы, которые возникают, в том числе по программам развития электроэнергетики, мы всегда согласовываем, - подчеркнул и. о. министра.

Татьяна Гусева обратила внимание на сплоченную команду профессионалов, сформированную на Ново-Рязанской ТЭЦ:

- На Ново-Рязанской ТЭЦ труд каждого работника в почете. Вы - настоящая команда, поэтому достигаете намеченных целей и все время движетесь вперед, - высказалась Татьяна Гусева.

Визит почетных гостей начался с посещения нового энергообъекта.

В свою очередь, глава муниципального образования Татьяна Панфилова от имени депутатов Рязанской гордумы поблагодарила коллектив станции за труд на благо Рязани. - Замечательно, что в нашем древнем городе есть такие предприятия, которые никогда не останавливаются в развитии. Новая градирня - это большой вклад в энергобезопасность Рязани. Надеюсь, что наше взаимовыгодное сотрудничество продолжится, - добавила Татьяна Панфилова.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина во время выступления высказала мнение, что Ново-Рязанская ТЭЦ может служить примером для многих предприятий по надежности, эффективности, честному подходу к делу и результатам.

- ТЭЦ – это очень надежный партнер, от которого зависит комфорт горожан. Рада, что между администрацией Рязани и Ново-Рязанской ТЭЦ есть конструктивный диалог, взаимопонимание и уверена, что нас ждет устойчивое будущее, - отметила Елена Сорокина.

Градирня №3 как гарант надежности

Почему так важен пуск вентиляторной градирни №3 на Ново-Рязанской ТЭЦ? Являясь субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности и объектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, станция исполняет диспетчерские команды и распоряжения системного оператора (АО «СО ЕЭС»). Одна из таких команд - включение дополнительных турбоагрегатов в летнее время с полной загрузкой мощностей в пиковые часы. При таком жестком режиме работы турбинам необходимо более эффективное охлаждение циркуляционной водой.

Вентиляторная градирня №3 предназначена для снижения температуры воды, циркулирующей в системе охлаждения турбин Ново-Рязанской ТЭЦ.

Две существующие башенные градирни с этой задачей не справляются, а слишком высокая температура циркуляционной воды может привести к срабатыванию технологических защит и отключению турбо-агрегатов. Такие сбои означали бы прекращение горячего водоснабжения Рязани и подачи тепловой энергии потребителям Южного промузла, включая РНПК.

Новая градирня №3 за счет работы мощных вентиляторов, создающих направленный воздушный поток навстречу охлаждаемой воде, позволяет обеспечить ее необходимую температуру.

Сделано уже немало

В предыдущие годы на Ново-Рязанской ТЭЦ были построены новый котлоагрегат №11, бойлерная установка БУ-200, новое мазутное хозяйство, введена в эксплуатацию новая установка подогрева сетевой воды для города Рязани. Шесть котлоагрегатов модернизированы. Ново-Рязанская ТЭЦ активно поддержала реализацию Программы развития электросетевого хозяйства Рязанской области, в рамках которой произведена замена на новые 21-й ячейки закрытого распредустройства 35-110 киловольт для повышения надежности работы Рязанского энергоузла. Введен в эксплуатацию новый силовой трансформатор №5.

На станции обновляется турбинное оборудование: заменены на новые турбоагрегат №1, паровая теплофикационная турбина №6 и противодавленческая турбина №4. Все они включены в систему теплоснабжения Рязани.

Кстати, успешная эксплуатация новой турбины №4, которая была произведена на Калужском турбинном заводе, подтверждает надежность и качество российского энергетического оборудования.

Также оборудование и материалы отечественного производства применялись при реализации другого масштабного проекта - реконструкции химического цеха с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами химической подготовки воды.

В настоящее время полным ходом идут работы по техническому перевооружению оборудования закрытых распредустройств 35 киловольт и 110 киловольт.

Перспективы развития

До 2026 года на Ново-Рязанской ТЭЦ предполагается реализовать проект по реконструкции турбины №5 с генератором и проект модернизации котлоагрегата №8. Планами по развитию предприятия с журналистами поделился председатель совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолий Шестаков:

- Наша главная цель - замена турбины №9, которой уже более 50 лет. Это основная турбина, на которой по теплу «висит» практически весь город. В следующем году планируется капитальный ремонт, который позволит эксплуатировать эту турбину еще 5 лет, но затем потребуется ее замена на новую. Чтобы подготовиться к реализации этого инвестиционного проекта, необходимо для замещения тепловой мощности еще построить новую турбину №2, а также произвести замену изношенных паропроводов. Важно, что сейчас у нас есть взаимопонимание с правительством региона и администрацией города, и есть специалисты, способные решать самые сложные задачи, - заверил Анатолий Шестаков.

После официальной части руководители Ново-Рязанской ТЭЦ и почетные гости ответили на вопросы журналистов.

КОНКРЕТНО

За значительный вклад в успешную реализацию проекта по вводу в эксплуатацию вентиляторной градирни №3 руководством Ново-Рязанской ТЭЦ награждены:

- Виноградов Сергей Юрьевич, исполнительный директор - главный инженер;

- Охлопков Михаил Алексеевич, заместитель главного инженера по ремонту и капитальному строительству;

- Полетаева Антонина Федоровна, директор по экономике и финансам ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»;

- Афанасьев Алексей Александрович, начальник электроцеха, исполняющий обязанности заместителя главного инженера по эксплуатации оборудования;

- Кузин Дмитрий Сергеевич, инженер отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

- Овчинников Евгений Валерьевич, руководитель группы планирования и подготовки ремонтов;

- Ганусовский Михаил Анатольевич, начальник котлотурбинного цеха;

- Ястребцев Леонид Алексеевич, заместитель начальника котлотурбинного цеха по турбинному отделению.