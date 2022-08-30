В клепиковской деревне под Рязанью сгорели несколько домов.

29 августа в деревне Ужищево Клепиковского района сгорели пять домов, сообщает «Рязанский формат». По предварительным данным, пожар возник от искривших проводов. Искры от сильного ветра перекинулись на сухую траву и началось возгорание.

Но по данным регионального управления МЧС, загорелись шесть домов: один жилой дом, три нежилых и два садовых дома. Жилой дом лишь поврежден огнем, что произошло с остальными, не сообщается.

На видео можно четко разглядеть два дома полностью объятых пламенем, еще два строения догорают.

Сообщение о пожаре поступило в 16:53, ликвидировали возгорание 30 августа в 00:10. Площадь пожара составила 162 кв. метра.

Боролись с огнем 29 человек личного состава Государственной противопожарной службы на шести спецмашинах.

Ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что сильный порывистый ветер вечером 29 августа вновь раздул лесной пожар в регионе до верхового. Из-за угрозы пожарным бригадам и технике их пришлось отвести к деревне Култуки Клепиковского районе (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!