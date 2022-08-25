Тяжелые металлы вместо витаминов: рязанская дачница борется с ядовитой дорогой

Подъездную дорогу к домам засыпали промышленным шлаком.

Живописные виды, чистый воздух, плодородная земля - чем не идеальное место для постройки деревянного дома и органического земледелия? Читательница «КП» Елена Аксенова нашла такой райский уголок в 30 км от Рязани. Но кто тогда мог подумать, что путь на дачу ей придется преодолевать по отравленной дороге…

Подъездная дорога ведет к строящемуся дому.

Цинк, кадмий, свинец

Преподавательница рязанского вуза решила заняться выращиванием натуральных полезных овощей и 4 года назад приобрела в деревне Шляхино Захаровского района участок. Дачница выращивает томаты, картофель, огурцы, капусту, но, правда, вместо того чтобы получать удовольствие от урожая, она постоянно рискует навредить здоровью.

- В мае этого года сосед выложил на дороге рядом с моим участком три огромные кучи непонятного материала, а потом раскатал его по всей подъездной дороге. Я работаю экспертом, и подобный шлак с высоким содержанием солей тяжелых металлов видела на заводе «Технониколь» - рассказывает она. - Сразу заказала за свой счет лабораторное исследование покрытия на содержание трех солей тяжелых металлов – цинка, свинца и кадмия. «Станция агрохимической службы «Рязанская» выявила, что содержание цинка в отсыпке дороги превышает ПДК в 8,7 раза!

Первыми вдоль дороги появились кучи шлака.

Согласно действующему СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», норматив ПДК цинка составляет 23 мг/кг. В предоставленном нам протоколе цинка в пробах содержится аж 199,4 мг/кг, что грозит загрязнением окружающей среды.

"Неполезные ископаемые" на новой дороге.

- Использование строительных и демонтажных отходов для благоустройства территории без соответствующей проверки весьма опасно. Все три элемента: свинец, кадмий и цинк, в отобранном образце, относятся к первому классу опасности, - отмечает ученый агроном, доцент Екатерина Положенцева.

Специалист рассказала, что интоксикация солями кадмия нарушает работу печени и почек, приводит к снижению плотности костной ткани, к нестерпимым болям в суставах и позвоночнике. При попадании в организм в избытке свинца, микроэлемент откладывается в органах, в том числе почках и печени, а его избыток повышает риск развития онкологических опухолей. Избыток цинка, особенно его солей, тоже несет большую опасность. Хроническая интоксикация организма цинком может наступать при использовании продуктов, прежде всего, овощей и фруктов с высоким содержанием тяжелого металла.

Подъездная дорога ведет к строящемуся дому.

«В заботе о комфортной жизни»

Елена Аксенова обратилась в Роспотребнадзор по Рязанской области, региональное минприроды, управление Россельхознадзора, рязанскую природоохранную прокуратуру, управление Росприроднадзора, к главе администрации Безлыченского сельского поселения с вопросом о законности отсыпки этой дороги. В ответ ей сообщили, что шлак безопасен. В предостав ленном ей протоколе испытаний солей тяжелых металлов не выявлено. Однако протокол датируется 2017 годом, хотя дорога появилась только в 2022-м.

Глава администрации Безлыченского сельского поселения Ирина Хабибулина пояснила нам, что речь идет об обыкновенном проезде, а не о полноценной дороге, и на балансе администрации он не числится. Когда местный житель попросил разрешения отсыпать проезд к своему участку, администрация согласилась.

- В безвозмездной заботе о комфортной жизни жителей нашей маленькой деревни я закупил шлак для отсыпки общественной дороги, так как полевая дорога не позволяет моим соседям с комфортом, спокойствием, легкостью добираться до их загородных резиденций, - написал в своей объяснительной создатель дороги.

Чиновники местной администрации с ним солидарны:

- Таким шлаком дороги покрывают повсеместно. В минприроды нам ответили, что класс покрытия не опасный, что он подходит для отсыпки дороги. Министерство предоставило подтверждающие документы.

Нам показали протокол последних испытаний от 13 июля, результаты удивили. В документе указано, что содержание цинка в пробах составляет 42,8 в мг на кг, что тоже превышает ПДК. Вопрос: почему дорогу до сих пор не убрали, остается открытым.