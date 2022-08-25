Новый важный для города инвестиционный проект реализован на Ново-Рязанской ТЭЦ

О вентиляторной градирне №3 почетным гостям рассказал директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Михаил Иванчиков.

24 августа на Ново-Рязанской ТЭЦ состоялся ввод в эксплуатацию новой вентиляторной четырехсекционной градирни №3. В торжественной церемонии приняли участие зампредседателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова, и.о. министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Дмитрий Устинов, председатель Рязанской гордумы Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Елена Сорокина, депутат областной Думы, президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева, директор Регионального диспетчерского управления энергосистемы Рязанской области Юрий Колесов.

Руководители Ново-Рязанской ТЭЦ и почетные гости перерезали символическую красную ленточку.

Визит почетных гостей начался с посещения нового энергообъекта.

Вентиляторная градирня №3 предназначена для снижения температуры воды, циркулирующей в системе охлаждения турбин. Реализация инвестиционного проекта позволила повысить надежность горячего водоснабжения Рязани и энергоснабжения Южного промузла между отопительными сезонами.

Вентиляторная градирня №3 предназначена для снижения температуры воды, циркулирующей в системе охлаждения турбин Ново-Рязанской ТЭЦ.

Зампредседателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова высоко оценила значимость строительства градирни №3 для города и региона:

«Инвестиционный проект чрезвычайно важен и отвечает трем основным критериям, которые мы учитываем при утверждении любой инвестиционной программы: бесперебойность, энергоэффективность и надежность. При строительстве объекта использовались все принципы импортозамещения, что тоже очень важно», - считает Юлия Александровна.

В разговоре с журналистами Юлия Швакова отметила, что в ходе визита у нее сформировались самые положительные впечатления о крупнейшей теплоэлектроцентрали города.

Юлия Швакова.

Как рассказал директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Михаил Иванчиков, объем капитальных вложений в строительство вентиляторной градирни превысил 225 млн. рублей. Благодаря реализации инвестпроекта располагаемая электрическая мощность станции в летний период увеличится на 70 мегаватт, то есть на 30%. Строительство велось с привлечением подрядной организации ООО «Строительные Материалы Сибири». Однако появление столь важного объекта было бы невозможным без слаженной, профессиональной работы коллектива станции. Поэтому работники Ново-Рязанской ТЭЦ, принимавшие активное участие в реализации инвестиционного проекта, получили благодарственные письма и подарки из рук Михаила Иванчикова.

Работники Ново-Рязанской ТЭЦ, принимавшие активное участие в реализации инвестиционного проекта, получили благодарственные письма и подарки.

«Тот технический и человеческий потенциал, которым располагает Ново-Рязанская ТЭЦ, позволяет решать любые задачи. Мы постоянно находимся во взаимодействии с руководством станции, и те технические вопросы, которые возникают, в том числе по программам развития электроэнергетики, мы всегда согласовываем», - рассказал и.о. министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Дмитрий Устинов.

Сплоченную команду профессионалов, сформированную на Ново-Рязанской ТЭЦ, отметила и Татьяна Гусева. В свою очередь, глава муниципального образования Татьяна Панфилова от имени депутатов Рязанской гордумы поблагодарила коллектив станции за труд на благо Рязани.

«Замечательно, что в нашем древнем городе есть такие предприятия, которые никогда не останавливаются в развитии. Новая градирня — это большой вклад в энергобезопасность Рязани. Надеюсь, что наше взаимовыгодные сотрудничество продолжится», - добавила Татьяна Николаевна.

После официальной части руководители Ново-Рязанской ТЭЦ и почетные гости ответили на вопросы журналистов.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина во время выступления высказала мнение, что Ново-Рязанская ТЭЦ может служить примером для многих по надежности, эффективности, честному подходу к делу и результатам.

«Так совпало, что пуск новой градирни состоялся в преддверии Дня города, и действительно - это словно подарок для рязанцев. Рада, что между администрацией Рязани и Ново-Рязанской ТЭЦ есть конструктивный диалог, взаимопонимание и уверена, что нас ждет устойчивое будущее», - высказалась Елена Сорокина.

Также градоначальница анонсировала, что на День города рязанцев впервые ждут два праздничных фейерверка, и выразила благодарность за эту помощь лично председателю совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолию Шестакову.

После официальной части руководители Ново-Рязанской ТЭЦ и почетные гости ответили на вопросы журналистов.

Сам Анатолий Зарибзянович, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о планах по модернизации предприятия:

- Наша главная цель - замена турбины №9, которой уже более 50 лет. Это основная турбина, на которой по теплу «висит» практически весь город. Чтобы подготовиться к реализации этого инвестиционного проекта, надо для замещения тепловой мощности еще построить новую турбину №2, а также произвести замену паропроводов, которые сильно изношены. Важно, что сейчас у нас есть взаимопонимание с правительством региона и администрацией города, и есть специалисты, способные решать самые сложные задачи, - заверил Анатолий Шестаков.