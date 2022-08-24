Рязанский банк спрятал в Подмосковье клад из слитка и серебряных монет

Фото: Прио-Внешторгбанк.

В минувшие выходные Прио-Внешторгбанк в третий раз осуществил туристический квест «Красоты России». В 2019 году он прошел на Байкале, в прошлом — на рязанской земле, а в этом — в Подмосковье. Красоты на пути команды всегда разные, а вот главный приз уже традиционно серебряный слиток. И его может найти любой человек, который решится повторить маршрут команды и отправится на поиски сокровищ.

На этот раз команда проложила маршрут проекта «Красоты России» через Зарайск, Коломну и Егорьевск. Часть пути была проделана на машине, часть — на байдарках по реке Осетр, 35 километров участники проехали на велосипедах. Путешествие заняло два дня — 20 и 21 августа.

Помимо рязанцев, в этом году в составе команды был один касимовец — победитель прошлогоднего квеста «Красоты России» и один житель Троицка — клиент подмосковного офиса банка, который первым подал заявку на участие в проекте.

Лавка колониальных товаров.

По традиции, клады прячутся не в виде драгоценностей, а в виде свидетельств, удостоверяющих право на них. Эти документы впоследствии нужно предъявить в банк, чтобы разбогатеть в реальности. Поэтому в специальные колбы участниками были заложены 10 сертификатов на памятные монеты Рязанской и Московской областей и 1 сертификат на серебряный слиток. А дальше началось то, ради чего и затевался проект — знакомство с красотами России, историей и культурой подмосковных городов с попутным размещением 11 кладов на местности.

Зарайск — город «под защитой Николушки»

К месту встречи участники прибыли ранним утром. Безлюдно, почти нет машин. Слышно, как где-то петухи поют. Дальше центра города не были, но здесь тротуарная плитка, обустроенные площадки для прогулок с детьми, ухоженные парки, и это ломает стереотипы о застрявшей в прошлом провинции, хотя старинные здания города хранят отпечаток столетий.

Название Зарайска связывают с двумя версиями. Одна из них близка и понятна соседям-рязанцам: Зарайск - город, расположенный за мещерскими болотами, за ряской (раньше и название города звучало Зарясск, потом изменилось). Другая версия связана с тем, что город стоит на высоком берегу реки, а раньше кручу или обрыв называли "зараз". Есть и еще одна версия, связанная с Евпраксией - женой князя Федора, которая "заразилась", то есть убилась здесь, когда ее потребовал отдать себе хан Батый. Версия интересная, но, как говорят историки, необоснованная.

Первым делом команда посмотрела на город с высоты птичьего полета - поднялась на Водонапорную башню Зарайска на перекрестке улицы Гуляева и Красноармейской (бывшая Екатеринская улица). Именно Екатерине II город обязан своей регулярной планировкой. С башни прекрасно видно здания, которые появились в городе благодаря купцам Бахрушиным. Эта семья помогала Зарайску и после того, как переехала в Москву. Когда речь идет о столице, на ум сразу приходит театральный музей, который был основан купцом Алексеем Бахрушиным - один из крупнейших театральных музеев в мире, а в самом Зарайске в 2002 году был открыт его филиал. Его, кстати, тоже видно с башни, если смотреть в сторону исторического центра города — на Кремль.

В Зарайском Кремле, в Иоанно-Предтеченском соборе, хранится икона Николая Зарайского, которую местные жители почитают как чудотворную. Это список древней иконы. Согласно «Повести о Николе Заразском», она была принесена в город в 1225 году из Херсонеса священником Евстафием. Там сказано, что чудотворец Николай явился священнику во сне и попросил доставить икону в Зарайск. Как говорят краеведы, именно благодаря тому, что икона была в Кремле, его и не разобрали, хотя Екатерина II разрешила брать кирпичи кремлевских стен на хозяйственные постройки. Жители Зарайска говорили, да и сейчас говорят про себя: «Мы живем под защитой Николушки». Пока гуляли по Кремлю, многое узнали об особенностях башен. Например, через Тайницкую башню был ход к воде, а вот в Никольской врага могли облить кипятком: было в ней специальное отверстие для этих целей.

Именно в Зарайске команда спрятала первый сертификат.

Фото: Прио-Внешторгбанк.

Река Осетр

Следующий сертификат заложили уже на водном этапе. На байдарках стартовали от Великого Поля. Поначалу переживали, что холодно и пасмурно, но к обеду погода разошлась и грести было уже веселее. Прошли 16 км за 3,5 часа, нагнав отставание от запланированного графика — очень интересно оказалось в Зарайске, так что гуляли там не час, а все два. Видели живописные места на реке Осетр и с любовью обустроенный Протеченский родник, но не в обиду будет сказано жителям Подмосковья: Осетр и его берега не лучше рязанских раздолий и Пры. По крайней мере, в этом сошлись все участники сплава, которые были на реке "цвета крепкого чая".

В одном месте лодки пришлось обносить. У деревни Ратькино остался разрушенный мост. Конечно, подыскали места и для тайников. На этом этапе сделали еще несколько тайников.

Жемчужина на велоэтапе — старинная усадьба в Сенницах

Кто решится повторить маршрут "Красот России" - 2022 на велосипедах, тот точно увидит красивейшие места и проедет спуски и подъемы, от которых захватывает дух. Проверено на добровольцах, которые подали заявки и вошли в состав команды в этом году.

- Отрезок от Протеченского источника до Бебехова очень живописный. И мостики проезжали, и дамбу с рыбаками. Где щебень, где асфальт, где грунтовые колеи, где песок, где бетонка. Покрытие на любой вкус. В одном месте велосипеды пришлось перетаскивать через упавшие деревья, - делились впечатлениями от путешествия участники команды.

Команда специально останавливалась в старинной усадьбе Гагариных в Сенницах-2. Этот княжеский род обосновался здесь в конце 16 века. В 1707 году по инициативе будущего Сибирского губернатора, князя Матвея Петровича Гагарина здесь была воздвигнута церковь Воскресения Господня. Спустя 15 лет на княжеской вотчине появился деревянный барский дом, многочисленные амбары, птичьи дворы, конюшня и дома для прислуги. Окна хозяйского дома выходили на большой плодовый сад, а вблизи реки находилось пять зарыбленных прудов. В 1727 году по подозрению в попытке отделить Сибирь от России, создав собственное королевство, Матвей Петрович был разжалован и казнен. Все его имущество, включая Сенницы, было конфисковано. Однако в 1730 году усадьбу вернули Гагариным.

В дальнейшем усадьба перестраивалась, меняла планировку. Хозяйский дом не сохранился, зато до сих пор там можно дом управляющего, фамильную усыпальницу. Любопытно посмотреть на электростанцию. Ее построили по распоряжению последнего владельца усадьбы — графа Келлера (имение — приданое жены). Сегодняшние жители Сенниц рассказывают то, что когда-то слышали от старожилов: при Келлерах усадьба переживала свои золотые времена. Сюда провели электричество, водопровод, возвели четыре миткалевые фабрики: суконное производство приносило графскому семейству солидных доход. После революции усадьба была национализирована, в 1920-х годах господский дом сгорел.

Уцелевшие остатки усадебного комплекса производят жутковатое впечатление, но и притягивают: как будто всматриваешься не в руины, а в человеческие судьбы…

Старомодный коломенский шарм

Знакомство с Коломной началось с арт-квартала "Патефонка", в котором команда ночевала. Еще в 1931 году здесь функционировал патефонный завод союзного значения. Отсюда “Патефонка” и берет свое название. Когда-то здесь и "говорящую бумагу" пытались сделать - магнитофонную пленку, но из этого ничего не вышло. Потом открыли завод "Текстильмаш", сейчас он тоже уже не работает, но вывески на заводских корпусах сохранили для исторического антуража. Из-за этого место производит двойственное впечатление: с одной стороны, арт-пространство, проросшее из промзоны, кафе, кемпинг, место для экскурсий и здесь же старые ангары, крепкая заводская ограда...

Рядом с заводом до сих пор соседствуют старинные купеческие дома. Они сохранились в хорошем состоянии, несмотря на почтенный возраст.

- Это мы сейчас спрашиваем, сколько дом простоит, а тогда люди давали пожизненную гарантию на свою работу, - отметила гид команды по Коломне Маргарита Мозголова. К теме долговечности архитектурных сооружений вернулись снова уже в Кремле. Стены коломенского Кремля частично разобраны. Разбирали сами жители - Екатерина II дала разрешение. Почему? Официальная версия, чтобы местные жители могли использовать кирпичи для строительства домов. Но, как говорят историки, возможно, подтолкнула к этому решению не забота о горожанах, а прагматичное желание избавиться от неприступных крепостей на случай народных бунтов.

- Итальянцы-зодчие, которые строили у нас и которых спрашивали, сколько Кремль простоит, не давали пожизненных гарантий, но говорили: столько, сколько он будет вам нужен, - рассказывает Маргарита Мозголова, обращая внимание на разность культур. - Они оказались совершенно правы.

Выходя из Коломенского Кремля заметили необычную колонку. Потом узнали, что это Шевлягинская бассейка - колонка для обеспечения жителей Коломны чистой питьевой водой - часть городской водопроводной системы, построенной в 1902 году. Стояли такие в разных частях города. На нашем пути встретилось две. Вторая - у музея фабрики пастилы. А неподалеку от нее стоит бюст купчихе Шевлягиной, на деньги которой пожертвовала средства на строительство этого водопровода.

Попав на фабрику пастилы, участники стали покупателями в лавке колониальных товаров, узнали про «затхлистый» чай и отведали яблочного хлеба. Не просто дегустировали — помогали принять решение купцу Чуприкову, ехать или не ехать на выставку в Париж! Вся программа в этом музее — интерактив, путешествие во времени - прямиком в середину 19-ого века.

Егорьевск - город обманщиков-хитрецов и богатейших купеческих фамилий Еще один час езды от Коломны - и команда в самой дальней точке своего маршрута. Знакомство начали с улицы Советской - в прошлом это была часть Касимовского тракта, купцы по нему в Москву ездили. По ней дошли до Соборной площади. Собора Успения Пресвятой Богородицы на ней уже нет - взорвали в 1935 году, но каким он был, можно догадаться по границам, выложенным плиткой. Величественный, в стиле ампир, он был построен в 1826 году по проекту архитектора Осипа Ивановича Бове, того самого, который проектировал Большой театр в Москве.

В минуте ходьбы от площади расположен Егорьевский историко-художественный музей. Сотрудники превратили экскурсию по нему в настоящее театральное представление. Команда проекта "Красоты России" вместе с купцом Касьяном Лукичом попала в дом купчихи Катерины Петровны. Познакомилась с будущей невестой, а заодно и приданое ее посмотрели - богато украшенную посуду, одежду и другие редкостные вещицы, которые достались ей от первого мужа. Эта история вполне могла бы быть реальностью лет 150 назад.

В действительности музейная коллекция выросла из собрания предметов искусства купца Никифора Михайловича Бардыгина. Побываете в музее - узнаете, что означает выражение "Побори медведя!", которое говорили за столом жениху на свадьбе; выясните, откуда пошло выражение "объегорить кого-то", по-новому осмыслите выражение "Любишь кататься - люби и саночки возить". Да много чего еще узнаете!

Команду, в которой было много предпринимателей, особенно интересовали купеческие фамилии Егорьевска и истории, с ними связанные, поэтому во время поездки хотелось посмотреть корпуса фабрики Хлудовых. И благодаря экскурсоводу по Егорьевску Константину Братчикову это получилось. Огромное фабричное здание, казармы (общежития), бани… Невероятный размах! А если учесть, что начало богатейшему купеческому роду положил крестьянин, который начал торговать поясами, то становится еще более удивительно, чего семья смогла достичь.

Фотоподсказка.

О самом интересном во время поездки организаторы проекта еще будут выкладывать подробные материалы, как и подсказки, где искать клады. Пока поделились одной. Подсказка на фото, ищите место, которое изображено на снимке. Рядом с ним и спрятана колба с сертификатом. Участники сами не знают, на монеты он или на серебро, потому что после закладки сертификатов колбы перемешали. Тем азартнее будут поиски!