Город невыученных уроков: сначала кладем асфальт, потом меняем трубы

Фото: администрация Рязани.

В конце июня закончился ремонт улицы Новоселов в Рязани. Оказалось, что рязанцы недолго радовались. Суровая рука муниципальных тепловых сетей беспощадно вскрыла всю «бесполезную красоту» отремонтированной улицы и стала наводить порядок в своих подземных коммуникациях.

Здесь очень важно отметить, что и ремонт дороги с прилегающими территориями, и ремонт теплотрассы с разрытием проводились в плановом порядке. Другими словами, ответственные сотрудники администрации города запланировали проведение работ на одном участке, развели их по времени, что уже хорошо, но выстроить правильную очередность у них почему-то не получилось. Опять не получилось.

Да, подобный случай уже был в недавней рязанской истории. Год назад на улице Братиславской был уложен новый асфальт за 10 миллионов рублей. А через полтора месяца 250 метров нового покрытия было снято ради ремонта тепловых сетей. Дорожное покрытие, конечно же, было восстановлено. Вот только за чей счет? Понес ли кто-то наказание за этот вопиющий случай? Эти вопросы можно адресовать и по поводу нынешнего случая, не менее вопиющего.

Отделались легким испугом

Именно так охарактеризовала случившееся глава администрации Рязани Елена Сорокина: «Произошедшее - вопиющий случай. За ненадлежащий контроль объявить взыскание руководителям структурных подразделений благоустройства и энергетики и ЖКХ».

Главными виновными назначены начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак и начальник управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин. Есть еще третье лицо - директор МУП РМПТС Николай Семенов, в отношении которого будет проведена служебная проверка. Можно считать, что все трое назначенных виновными отделались легким испугом.

Есть еще одна персона, которая на этот раз осталась несколько в стороне от скандала. Это Борис Ясинский, который до недавнего времени был исполняющим обязанности заместителя главы администрации города, а после назначения замом Михаила Ромодина остался на прежней должности начальника отдела капитального ремонта и мониторинга жилищного фонда.

Ясинский курировал деятельность управлений благоустройства и энергетики, которые в итоге не смогли согласовать между собой сроки проведения ремонта на Новоселов. В начале сезона именно он был обязан уведомить все участвующие в ремонте организации и проследить, чтобы ремонт сетей производился в первую очередь. Управление благоустройства, тем временем, предупреждало управление энергетики о планируемых ремонтных участках.

По крайней мере, обязано было это сделать. Начальник управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин не мог не знать о планируемых в этом году работах, так как они начались еще в прошлом году.

Будет ли новый механизм действенным?

«Плановые работы должны вестись в полном взаимодействии и слаженности» - такой банальной фразой подвела итог совещания Елена Сорокина. Профильному заместителю Михаилу Ромодину поручено выработать действенный механизм для исключения несогласованности действий отдельных структурных подразделений. Механизм, существовавший ранее, тем самым признан недейственным.

Отреагировал на скандальную ситуацию и врио губернатора области Павел Малков.

- По улице Новоселов я считаю, что это вообще возмутительно и недопустимо абсолютно. Нет никакого взаимодействия между ведомствами, планирования. Коммунальщики, дорожники, службы благоустройства - все должны работать вместе. Здесь будем разбираться очень серьезно, и в дальнейшем будем такие действия минимизировать, - сказал руководитель региона на пресс-конференции.

Для Малкова эта ситуация в новинку. Чего не скажешь о главе администрации Сорокиной. Ее подчиненные уже сделали несогласованность работы своим фирменным стилем. Смогут ли взыскания руководителям подразделений и обновление механизма взаимодействия между ними исправить ситуацию? Может быть, стоит уже перейти к более действенным методам управления.