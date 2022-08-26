Скоро рязанцам не на что будет чинить машины, проблема уже назрела. И вот почему

Чтобы хоть немного сэкономить на ремонте, автолюбители пытаются чинить машины своими силами. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В этом году российский авторынок претерпел беспрецедентные изменения, но даже в сложных условиях санкций и закрытия производств эта сфера продолжает выживать. «КП»-АЗС» выяснила, как и чем ремонтируют автомобили в Рязани.

Некоторые виды работ выгоднее проводить у дилера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Дешевые запчасти обходятся дорого»

Подскочившие цены на ремонт машин и расходники не спугнули автомобилистов – в городе по-прежнему пробки и негде припарковаться. Мы заглянули в один из СТО Рязани, чтобы выяснить, как обстоят дела с запчастями.

В сервисах отмечают, что в дефиците оказались детали для кузовного ремонта новых моделей. Сложности возникли с поставкой передних и задних бамперов, стекол и фар, крыльев, передних и задних дверей, капотов и радиаторных решеток. Запасы кузовных деталей тают с каждым днем.

К счастью, для автомобилей старше пяти лет можно найти аналогичные кузовные запчасти либо купить подержанные. Популярная компания Quickline, производящая детали для кузовного ремонта и автокраски, ушла с российского рынка. Однако краски закупают в Китае, и сложностей с поставками не прогнозируют.

Расходники тоже оказались в дефиците, потому как их затронули санкции. Стало сложно достать тормозные колодки, воздушные и масляные фильтры. Из Азии эти детали доставляют по железной дороге. Значительно поднялись в цене моторные масла, сократился ассортимент свечей зажигания.

- Цены взлетели в 3-4 раза на дефицитные запчасти, которые везут из Европы. Например, если до санкций ремень ГРМ в комплекте на Volkswagen Polo стоил 6 тысяч рублей, то сейчас - 27 тысяч рублей, - рассказал специалист.

В список дефицитных запчастей попала также МКПП.

- Сейчас вообще в наличии не было механических коробок и деталей для них. Особенно сложно найти подшипники на коробку. Если раньше комплект на Renault стоил 3 тысячи рублей, то сейчас - 13 тысяч рублей. И то их нет почти! Один на всю базу оптовую в Москве, а до Рязани не доходит.

Подорожал также и ремонт ГРМ.

- Сейчас замена ремня ГРМ на Renault Duster обойдется в 22-24 тысячи рублей, а раньше эта деталь стоила 7 тысяч рублей. На «ВАЗ» тоже цены взлетели. Largus - это же, по сути, французы, поэтому на детали цены взлетели так же, как на Renault. Например, ремень ГРМ для Vesta стал стоить 9 тысяч рублей вместо прежних 3 тысяч. Кстати, раньше выпускали отечественные аналоги ремня ГРМ – Балаковские. Раньше они считались неплохими, но сейчас их не найти. А эта деталь важная, и если будет обрыв ремня, то придется мотор перебирать. Китайские запчасти через 5-10 тысяч км ломаются, как будто и не меняли. Дешевые запчасти обходятся дорого. Скупой автолюбитель платит трижды!

В сервисе нас заверили, что у них нет ожидающих месяцами ремонта машин из-за дефицита запчастей:

- Мы пока еще достаем запчасти, да и запасы у нас хорошие - вовремя закупились. Но не все водители готовы платить столько за ремонт. Есть автовладельцы, которые привозят нам машину и оставляют, ждут, когда запчасти подешевеют. У людей не хватает финансов на ремонт! То, что раньше можно было починить за 30 тысяч рублей, сейчас обойдется в 100 тысяч.

Некоторым автовладельцам повезло, и дефицит деталей коснулся их не так остро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

45 тысяч за ГРМ

В лучшем положении оказались дилеры. После закрытия крупных автозаводов на складах остались запчасти в большом количестве, которые отдают дилерам.

- Сейчас выгоднее некоторые виды ремонта проводить у дилера. У них есть запчасти в наличии, хотя они стоят в два раза дороже, - поделились в СТО.

Мы обзвонили несколько дилерских сервисных центров и «сумели поменять» ремень ГРМ, но цены за услуги кусались. За комплексную замену ремня ГРМ на Volkswagen Polo попросили около 45 тысяч рублей, а на Lada Vesta – 27 тысяч рублей.

«Корейский автопром не столкнулся с проблемами»

Как отмечают специалисты, некоторым автовладельцам повезло, и дефицит деталей коснулся их не так остро. Среди счастливчиков – обладатели KIА, Hyundai и других корейских и китайских марок.

- Корейский автопром вообще не столкнулся с проблемами. Они даже цены опустили на некоторые позиции запчастей. Например, если раньше масло в КПП стоило 1000 рублей, то сейчас - 850 рублей за литр.

По мнению экспертов, если со стороны Кореи не возникнет санкций, то авторынок ждут кардинальные перемены.

- На смену европейцам придут корейские машины. Их выгодно содержать, и запчасти есть по адекватным ценам. Корейцы - достойная замена европейцам, - говорят в сервисе.

КСТАТИ

Минпромторг разработал проект стратегии автопрома, из которого следует, что производство отечественных автокомпонентов должно начаться в РФ до 2035 года. В стране хотят наладить массовый выпуск дефицитных деталей, и на это необходимо инвестировать 2,7 трлн рублей.

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Как считают эксперты, проблему дефицита деталей может решить параллельный импорт, который легализовало Министерство промышленности и торговли. Такой подход может вернуть комплектующие на российский рынок, однако детали повторно вырастут в стоимости - от 15 до 50%. Причина тому - сложная схема доставки. Чтобы вывезти автозапчасти из Европы потребуются дополнительные затраты и перестройка логистических цепочек. В Россию запчасти попадают через дружественные страны - Казахстан, Турцию или Арабские Эмираты.