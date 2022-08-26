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Общество26 августа 2022 14:10

Скоро рязанцам не на что будет чинить машины, проблема уже назрела. И вот почему

Рязанские автомеханики прогнозируют, что из-за подорожания запчастей на смену «европейцам» придут «корейцы»
Анастасия КУДРЯШОВА
Чтобы хоть немного сэкономить на ремонте, автолюбители пытаются чинить машины своими силами.

Чтобы хоть немного сэкономить на ремонте, автолюбители пытаются чинить машины своими силами.

Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В этом году российский авторынок претерпел беспрецедентные изменения, но даже в сложных условиях санкций и закрытия производств эта сфера продолжает выживать. «КП»-АЗС» выяснила, как и чем ремонтируют автомобили в Рязани.

Некоторые виды работ выгоднее проводить у дилера.

Некоторые виды работ выгоднее проводить у дилера.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Дешевые запчасти обходятся дорого»

Подскочившие цены на ремонт машин и расходники не спугнули автомобилистов – в городе по-прежнему пробки и негде припарковаться. Мы заглянули в один из СТО Рязани, чтобы выяснить, как обстоят дела с запчастями.

В сервисах отмечают, что в дефиците оказались детали для кузовного ремонта новых моделей. Сложности возникли с поставкой передних и задних бамперов, стекол и фар, крыльев, передних и задних дверей, капотов и радиаторных решеток. Запасы кузовных деталей тают с каждым днем.

К счастью, для автомобилей старше пяти лет можно найти аналогичные кузовные запчасти либо купить подержанные. Популярная компания Quickline, производящая детали для кузовного ремонта и автокраски, ушла с российского рынка. Однако краски закупают в Китае, и сложностей с поставками не прогнозируют.

Расходники тоже оказались в дефиците, потому как их затронули санкции. Стало сложно достать тормозные колодки, воздушные и масляные фильтры. Из Азии эти детали доставляют по железной дороге. Значительно поднялись в цене моторные масла, сократился ассортимент свечей зажигания.

- Цены взлетели в 3-4 раза на дефицитные запчасти, которые везут из Европы. Например, если до санкций ремень ГРМ в комплекте на Volkswagen Polo стоил 6 тысяч рублей, то сейчас - 27 тысяч рублей, - рассказал специалист.

В список дефицитных запчастей попала также МКПП.

- Сейчас вообще в наличии не было механических коробок и деталей для них. Особенно сложно найти подшипники на коробку. Если раньше комплект на Renault стоил 3 тысячи рублей, то сейчас - 13 тысяч рублей. И то их нет почти! Один на всю базу оптовую в Москве, а до Рязани не доходит.

Подорожал также и ремонт ГРМ.

- Сейчас замена ремня ГРМ на Renault Duster обойдется в 22-24 тысячи рублей, а раньше эта деталь стоила 7 тысяч рублей. На «ВАЗ» тоже цены взлетели. Largus - это же, по сути, французы, поэтому на детали цены взлетели так же, как на Renault. Например, ремень ГРМ для Vesta стал стоить 9 тысяч рублей вместо прежних 3 тысяч. Кстати, раньше выпускали отечественные аналоги ремня ГРМ – Балаковские. Раньше они считались неплохими, но сейчас их не найти. А эта деталь важная, и если будет обрыв ремня, то придется мотор перебирать. Китайские запчасти через 5-10 тысяч км ломаются, как будто и не меняли. Дешевые запчасти обходятся дорого. Скупой автолюбитель платит трижды!

В сервисе нас заверили, что у них нет ожидающих месяцами ремонта машин из-за дефицита запчастей:

- Мы пока еще достаем запчасти, да и запасы у нас хорошие - вовремя закупились. Но не все водители готовы платить столько за ремонт. Есть автовладельцы, которые привозят нам машину и оставляют, ждут, когда запчасти подешевеют. У людей не хватает финансов на ремонт! То, что раньше можно было починить за 30 тысяч рублей, сейчас обойдется в 100 тысяч.

Некоторым автовладельцам повезло, и дефицит деталей коснулся их не так остро

Некоторым автовладельцам повезло, и дефицит деталей коснулся их не так остро

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

45 тысяч за ГРМ

В лучшем положении оказались дилеры. После закрытия крупных автозаводов на складах остались запчасти в большом количестве, которые отдают дилерам.

- Сейчас выгоднее некоторые виды ремонта проводить у дилера. У них есть запчасти в наличии, хотя они стоят в два раза дороже, - поделились в СТО.

Мы обзвонили несколько дилерских сервисных центров и «сумели поменять» ремень ГРМ, но цены за услуги кусались. За комплексную замену ремня ГРМ на Volkswagen Polo попросили около 45 тысяч рублей, а на Lada Vesta – 27 тысяч рублей.

«Корейский автопром не столкнулся с проблемами»

Как отмечают специалисты, некоторым автовладельцам повезло, и дефицит деталей коснулся их не так остро. Среди счастливчиков – обладатели KIА, Hyundai и других корейских и китайских марок.

- Корейский автопром вообще не столкнулся с проблемами. Они даже цены опустили на некоторые позиции запчастей. Например, если раньше масло в КПП стоило 1000 рублей, то сейчас - 850 рублей за литр.

По мнению экспертов, если со стороны Кореи не возникнет санкций, то авторынок ждут кардинальные перемены.

- На смену европейцам придут корейские машины. Их выгодно содержать, и запчасти есть по адекватным ценам. Корейцы - достойная замена европейцам, - говорят в сервисе.

КСТАТИ

Минпромторг разработал проект стратегии автопрома, из которого следует, что производство отечественных автокомпонентов должно начаться в РФ до 2035 года. В стране хотят наладить массовый выпуск дефицитных деталей, и на это необходимо инвестировать 2,7 трлн рублей.

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Как считают эксперты, проблему дефицита деталей может решить параллельный импорт, который легализовало Министерство промышленности и торговли. Такой подход может вернуть комплектующие на российский рынок, однако детали повторно вырастут в стоимости - от 15 до 50%. Причина тому - сложная схема доставки. Чтобы вывезти автозапчасти из Европы потребуются дополнительные затраты и перестройка логистических цепочек. В Россию запчасти попадают через дружественные страны - Казахстан, Турцию или Арабские Эмираты.

АВТОМОБИЛИ