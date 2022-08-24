Обновленные, теплые, чистые: все школы Скопинского района готовы к учебному году

В учебных кабинетах для первоклассников теперь светло и тепло.

Пролетели летние каникулы, школьники собирают новые портфели и готовят праздничную форму. Совсем скоро распахнутся двери их «второго дома», прозвенит первый звонок и начнется интересная пора приобретения новых знаний.

Подготовка школ Рязанской области вышла на финишную прямую, остались последние штрихи приготовлений к 1 сентября. В Скопинском районе приемка школ к новому учебному году успешно завершилась.

12 млн на подготовку школ

Пока ребята отдыхали и набирались здоровья на летних каникулах, в их школах кипела работа. После окончания учебного года все классы и другие помещения предстояло привести в порядок. Одним требовался косметический ремонт или просто генеральная уборка, а другие - нуждались в серьезных отделочных работах или даже капремонте. На подготовку образовательных организаций к новому учебному году в Скопинском районе направили свыше 12 млн рублей из местного бюджета.

Клекотковская школа преобразилась после серьезного ремонта. На каникулах здесь заменили кровлю, которая остро нуждалась в починке. В кабинетах для первоклассников поставили новые оконные блоки, и теперь ребятам будет здесь тепло и светло учиться.

В школе отремонтировали санузел, обновили потолки в классах. Для ремонта использовали современный материал, обладающий хорошими технологическими характеристиками. Трудился на объекте подрядчик из Рязани ООО «Техногрупп», который приступил к работам 1 августа. За две недели бригада выполнила свое дело качественно и успела завершить в срок.

- При ремонте кровли мы использовали современный материал, специальным образом закрепляли его и запаивали швы горячим воздухом. Срок службы этого технологичного покрытия составляет до 50 лет. Этот материал не трескается ни на морозе, ни на жаре, - поделился бригадир подрядной организации Сергей Винокуров.

29 школ и детсадов

Буквально за пару месяцев во всех школах и детсадах района выполнили все необходимые работы, и состояние учреждений оценила комиссия. С 9 по 15 августа специалисты осмотрели все образовательные организации Скопинского района и вынесли свой вердикт по оценке готовности к новому учебному году. Всего проверили 29 учреждений школьного, дошкольного и дополнительного образования. Специалисты обошли 12 детских садов, 8 базовых школ и 7 филиалов, а также 2 учреждения дополнительного образования - «Центр внешкольной работы» и «Детско-юношескую спортивную школу».

- Особое внимание мы уделили тому, как соблюдены требования по обеспечению безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров, норм СанПиНа, антитеррористической защищенности объектов, а также качеству ремонта классных комнат, - отметила и. о. начальника управления образования и молодежной политики Скопинской районной администрации Галина Повивкина.

В приемочной комиссии участвовали представители контрольно-надзорных органов: МВД, МЧС, Росгвардии и Роспотребнадзора. Все их замечания учреждения взяли на контроль и успешно устранили. Теперь муниципалитет полностью готов к новому учебному году.

КСТАТИ

В рамках госпрограммы «Развитие образования» в Корневском детском саду идут ремонтные работы раздаточных комнат в средней и старшей подготовительной группах. В помещениях заменят стеклопакеты, кафель, обновят входные группы, покрасят стены и потолки.

ВАЖНО!

Скопинский район обширный, и не в каждом населенном пункте есть своя школа. Ребят из отдаленных мест каждый день привозят в ближайшие учебные заведения на школьном автобусе. Перед началом нового учебного года, 17 августа, прошла масштабная тщательная проверка всего школьного транспорта района.

Сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Скопинский» совместно с представителями регионального Управления госавтонадзора провели традиционное ежегодное обследование школьных автобусов.

- Мы проверили исправность технического состояния транспортных средств, документацию путевых листов, пригодность резины, запасных выходов, работу ремней безопасности, наличие аптечки и огнетушителя, а также исправность световых и звуковых приборов, - пояснил старший госинспектор безопасности дорожного движения, капитан полиции ОГИБДД МО МВД России «Скопинский» Василий Чернячков.

Как отметили правоохранители, серьезных нарушений они не обнаружили. Вскрылись только мелкие недочеты, которые руководство школ устранит до 1 сентября.