С новосельем! В Скопинском районе 13 детей-сирот получили благоустроенные квартиры

Ребята получили квартиры как в городе Скопин, так и в Успенском поселении

Без родительского плеча любому ребенку тяжело успешно стартовать во взрослую жизнь, поэтому государство проявляет особую заботу о сиротах по достижении ими совершеннолетия. В Скопинском районе этой категории жителей ежегодно выделяется жилье, и в середине августа 13 детей-сирот получили благоустроенные квартиры.

«Свое жилье - большая радость»

Сложно представить, сколько тревог и горя с малых лет испытали ребята без родителей. Чтобы помочь им адаптироваться ко взрослой жизни, дать необходимый минимум для успешного будущего, заложить фундамент для строительства собственной семьи, государство оказывает поддержку. Во вступлении во взрослую жизнь и покидая детский дом молодежь, прежде всего, задается вопросом, где теперь жить? Для детей-сирот в нашей стране действуют социальные программы, чтобы решить этот вопрос.

Ежегодно администрация Скопинского района и Министерство образования Рязанской области заключают соглашение, согласно которому регион передает полномочия муниципалитету по приобретению квартир для детей-сирот. На Скопинской земле программа действует с 2009 года, и уже предоставлено этой нуждающейся категории более 110 квартир. В этом году необходимо приобрести 15 квартир, и ключи от 13 из них уже вручили детям-сиротам.

На торжественной церемонии вручения документов и ключей счастливых юношей и девушек в возрасте 18-20 лет приветствовали муниципальные власти. Глава администрации МО Скопинский муниципальный район Александр Боков поздравил ребят с этим значимым событием и дал напутствие:

- Я искреннее рад за вас, ребята! Свое жилье - большая радость для любого человека в наше время, а для вас это радость - самая желанная. Относитесь бережно к вашему новому имуществу. Понимайте, что государство выполнило взятые перед вами обязательства, и решило главную проблему – обеспечило вас жильем. Для любого человека приобрести свою жилплощадь или арендовать ее - не просто. Большое счастье получить жилье в собственность, и Скопинский район ежегодно предоставляет такую возможность нуждающимся.

Он отметил, что с таким подарком старт во взрослую жизнь пройдет для ребят легче, но главное – двигаться дальше, проявлять упорство, трудиться, ставить цели и достигать их:

- Вы в самом начале пути, и вам сейчас важно понимать, что главное в жизни – это семья. Желаю юношам стать настоящими мужчинами и быть надежным плечом для вашей второй половины, а девушкам желаю создания крепкой семьи и материнского счастья. Уверен, что у вас все сложится хорошо! - добавил Александр Иванович.

С нескрываемой радостью ребята приняли ключи и документы из рук Александра Бокова. Заключив договор социального найма, новые владельцы могут в течение пяти лет пользоваться квартирой, но не вправе ее приватизировать. Затем жилье обследует администрация района на предмет социальной адаптации детей и передаст им в собственность.

- Вы находитесь в непростой жизненной ситуации, и государство уделяет вам очень большое внимание. Вы получили квартиру, и теперь ваша забота – ее беречь. Через пять лет у вас будет возможность ее приватизировать и получить в собственность, если вы будете бережно к ней относиться. Если у вас возникнут трудности, мы всегда рады вам помочь. Трудитесь, учитесь, и в добрый путь! – обратилась к ребятам Надежда Павловна Васильева – первый заместитель главы администрации Скопинского района, руководитель аппарата администрации.

Новый ремонт и техника

После торжественной церемонии новоселы отправились осматривать квартиры. Ребята не верили своему счастью, переступив за порог нового дома. Красивые обои и современный ремонт, газовые плиты, сантехника, частичная меблировка, а еще в подарок они получили микроволновые печи. С таким стартом можно смело начинать взрослую жизнь, трудоустраиваться и стремиться к семейному будущему.

Молодая семья Атнякиных получила двухкомнатную квартиру. Анна и Владимир поделились, что мечта о собственном жилье возникла у них 8 месяцев назад, после рождения сына Славика. Теперь счастливая семья празднует новоселье в уютной и просторной квартире:

- Для нас огромное счастье получить свою жилплощадь. Мы мечтали об этом. У нас была мысль взять ипотеку, а теперь проблема сама решилась. Квартира нам очень понравилось!

Ребята получили квартиры как в городе Скопин, так и в Успенском поселении.

- Самый желанный подарок в вашем возрасте – квартиры. Желаю вам счастья, но помните, что его нужно строить собственными руками. Секрет успеха - в характере человека. Если будете упорно идти к своей цели, то всего добьетесь. Вы прожили непростые годы, и надо стараться, чтобы ваши дети жили полнокровной жизнью, - напутствовали ребят власти.