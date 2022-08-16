Рязанский мостовик Алексей Трофимов: На последнем курсе Политеха я уже строил Крымский мост

Железнодорожный Крымский мост - главный проект выпускника рязанского Политеха. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Керченский мост стал одним из выдающихся сооружений наших дней, в его строительстве были задействованы лучшие специалисты со всей страны. Герой нашей публикации Алексей Трофимов вложил свою лепту в создание этой исторической постройки, будучи еще студентом рязанского филиала Политехнического университета.

«Как из мысли и чертежей рождается осязаемый объект»

Мы продолжаем публикацию статей о талантливых рязанцах-выпускниках рязанского филиала Московского Политехнического университета, которые в своем юном возрасте уже проявились в профессии и созидают на благо родного края и страны. Алексей Трофимов с детства проявлял интерес к строительной сфере, получил высшее образование в этой отрасли и с первого курса института работает по выбранной специальности.

Алексей родился в селе Потапьево Пителинского района Рязанской области и с малых лет отдавал предпочтение точным наукам. Геометрия, физика, математика давались ему легко. И хотя особых успехов в учебе Алексей не демонстрировал, после окончания школы твердо решил получить высшее техническое образование. Еще во время учебы в селе мальчик посещал музыкальную школу, а позже увлекся мотоциклами. Его увлечение музыкой так и осталось там, на просторах малой родины, а интерес к мототехнике лишь укреплялся с годами. В 2005 году Алексей вместе с мамой переехал в Рязань и пошел в пятый класс рязанской школы №17, и окончил ее 11 классов со среднестатистическим аттестатом. Еще в старших классах он понял, что будет поступать на строительный факультет.

Алексей Трофимов: «В институте нам дали прочную базу знаний».

- После переезда в Рязань мама стала работать в строительной сфере. Она несколько раз брала меня с собой на строительные участки, и мне очень понравилось. Стало интересно, как из мысли и чертежей рождается осязаемый объект. Можно потрогать, увидеть то, что когда-то было просто идеей, - рассказывает Алексей.

Он признается, что при выборе вуза на семейном совете рассматривали институт МВД, так как в роду есть сотрудники правоохранительных органов, но последнее слово было за выпускником, и он выбрал строительную сферу.

В Рязанской области качественное образование в отрасли проектирования и строительства предоставляет филиал Политехнического университета. Алексей поступил на факультет «Строительство уникальных зданий и сооружений» и уверен, что это одно из лучших направлений для получения востребованной и нужной человечеству профессии:

- Уникальные сооружения - это не только высотные здания, но и большепролетные сооружения, длина пролетов которых превышает 100 метров. Мосты, эстакады, тоннели, путепроводы..., - поясняет он.

«В вузе нам дали базовые знания»

Буквально с первых дней в Политехе Алексей с головой погрузился в учебу, стал проявлять небывалый интерес к знаниям, чего никогда не наблюдалось за ним в школе. Он признается, что ощутил огромный контраст и в своем окружении, и в образе жизни, и в стремлениях, что в результате позволило ему добиться диплома с отличием.

- В университете меня окружили люди целеустремленные, с четким пониманием, чего они хотят в будущем. А в школе никто толком не понимал, чего хочет от жизни и зачем нужно учиться. В вузе я встретил единомышленников. У нас с ребятами были общие увлечения, цели. Мои одногруппники - серьезные люди, - отмечает он.

Рязанский Политех в студенческой среде славится насыщенной творческой жизнью. Здесь поддерживают разностороннее развитие личности и студентам всегда дают возможность проявить себя. Герой же нашей публикации твердо решил сразу начать строить карьеру.Алексей не терял времени зря и буквально с первого курса устроился на работу в Мостоотряд-22. Его трудовая книжка находится в этом солидном учреждении и по сей день:

- По окончании первого курса, после практики по геодезии, я устроился на летних каникулах в Мостоотряд-22. Мне сразу понравилась специфика работы, и начал подрабатывать. Первые четыре курса я учился очно, стараясь активно совмещать учебу с работой. В первой половине дня учился, а потом шел на работу. Затем перевелся на заочное отделение, сразу на шестой курс, что позволило мне окончить институт одновременно со своей прежней группой, не потеряв при этом лишний год.

В 2013 году Алексей устроился в Мостоотряд-22 техником, выполнял механическую работу. Он следил за оборотом документации - сканировал, копировал чертежи, складывал их вручную. Но рутинность и монотонность не отпугнули молодого сотрудника, а напротив, только подогрели интерес к выбранной строительной отрасли. Вот уже девять лет он работает в отделе инженерной подготовки производства, продвигаясь по службе. Набираясь опыта увеличивался и расширялся объем выполняемых задач, поставленных начальством, так постепенно работа перетекала в инженерную.

Как только Алексей получил диплом о высшем образовании в рязанском Политехе, его сразу же повысили на работе. Он получил должность инженера 3-й категории. С повышением категории увеличилась и зарплата, которая, как известно, в строительной отрасли всегда держится на высоте. Сейчас Алексей работает инженером 1-й категории и через пару лет будет проходить свои первые курсы подтверждения квалификации.

Крымский мост - одно из самых амбициозных сооружений современности.

«Нам нужно воплотить картинку в жизнь»

Крымский мост - одно из самых амбициозных сооружений современности, в его создании принимали участие лучшие инженерные умы страны, лучшие строительные организации. Керченский мост является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов и нередко называется самым длинным в Европе. Автомобильный и железнодорожные мосты, невероятные по сложности исполнения, построили всего за два года благодаря непрерывной слаженной работе десятков тысяч специалистов. Герой нашей публикации также внес свою лепту в это грандиозное сооружение, выполняя комплексы технической документации и проектируя СВСиУ «специальные вспомогательные системы и устройства».

- Проектировщики разработали проект моста, а наша задача была помочь его

построить. Иными словами, нам нужно воплотить картинку в жизнь. Для этого было необходимо произвести множество расчетов, спроектировать вспомогательные конструкции, разработать регламенты, технологические карты и проекты производства работ, чем я и занимался. Мне было нужно подобрать технику и увязать работы в совместную цепочку. Например по моим чертежам устанавливался кран и выполнялся монтаж металлоконструкий - доступно объясняет Алексей свою миссию при строительстве моста.

От расчетов рязанца зависела правильность выполнения работы по строительству моста, и несмотря на то, что он еще был студентом, осознавал всю важность и ответственность работы.

- Мне интересно было выполнять проект государственной значимости. В это время я доучивался в институте и был очень горд за то, что мне доверили такую важную работу. Правда, на этот объект мне так и не удалось выехать даже после завершения стройки. Я видел Керченский мост только на чертежах и фотографиях. Это единственный заказ, на который я лично не выезжал, - признается мужчина.

Специальные вспомогательные системы и устройства при строительстве московской Северо-Восточной хорды.

Алексей рассказывает, что в Мостоотряде-22 работа кипит постоянно и приходится трудиться над несколькими проектами одновременно. Список объектов, который он уже успел построить, впечатляет. Это транспортные развязки на 182-184-м км автодороги М-5 «Урал», Михайловском шоссе, на Южной окружной дороге, туннели и эстакада на выезде из Рязани в сторону Москвы, мост через Проню на трассе М-5, многоуровневые развязки четвертого транспортного кольца в Москве, эстакады при строительстве дороги Солнцево - Бутово - Видное.

- Я рад, что выбрал отрасль мостостроения, поскольку это гораздо интереснее, чем просто высотное строительство. Рассматриваю жилые высотки в Рязани и вижу, что это просто типовой этаж, который повторяется с шагом в 3 метра. При строительстве мостов редко когда встретишь похожие конструкции. Каждый проект индивидуален. Особенно такие проекты, как Крымский мост, первый в регионе вертикально-подъемный разводной мост через Трубеж на Северном обходе Рязани или один из последних наших объектов - эстакада основного хода на участке Северо-Восточной хорды в Москве. При строительстве часто требуется применение не типовых решений в рамках реализации проекта и фактических условий строительсва. Работа у меня интересная, творческая!

На примере Алексея Трофимова можно наглядно убедиться в том, что обучение в рязанском Политехе и правильный выбор востребованной профессии дает мощный импульс к успешному будущему.

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