РНПК организовала школьникам экологическую экспедицию в Окский заповедник

Одним из научных направлений экологической экспедиции было изучение водной фауны.

В 47-й рязанской школе давно существует экологический клуб «Хозяин Мещеры», члены которого изучают природу. В этом начинании их поддерживает Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть»).

Дорога ведет в заповедник

Для участия в исследовательской экспедиции по заповедным местам Окского биосферного государственного заповедника РНПУ снарядила 50 школьников. Целую неделю ребята изучали места обитания животных, рыб и насекомых. Не забывали помогать природе – приняли участие в очистке просек, прополке дендрария и очистке от мусора, оставленного незадачливыми туристами, берегов реки Пры. Также юннаты подготовили площадку для постройки кормокухни краснокнижных журавлей.

Школьники изучили реализуемый в заповеднике проект «Усынови зубра». Когда осенью у лесных гигантов произойдет пополнение, «Хозяева Мещеры» планируют взять под опеку молодого зубренка – придумать ему имя и помогать в его содержании.

Помогаем природе, помогаем будущему

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – одно из ключевых направлений стратегии развития НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства, а также реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

РНПК поддерживает инициативы волонтеров-экологов «Хозяин Мещеры» с 2011 года. За годы сотрудничества проведено множество мероприятий по экологическому воспитанию школьников и увековечиванию памяти знаменитых земляков. Только в текущем году при поддержке нефтезавода школьники совершили экологические экспедиции в села Агро-Пустынь и Папушево, работали на ежегодной научно-практической конференции «Участие в сохранении природного и культурного наследия», посетили Государственный Дарвиновский музей.

Охрана окружающей среды в регионе - одно из главных направ

Участники клуба «Хозяин Мещеры» в зубровом питомнике Окского заповедника.

лений деятельности Рязанской НПК. Предприятие реализует проекты по повышению уровня экологической и промышленной безопасности в ходе модернизации и реконструкции производственных мощностей, улучшению системы экологического менеджмента, ведет экопросветительскую работу со школьниками и студентами.

Коллектив предприятия участвует в городских, областных и федеральных субботниках по благоустройству и очистке города от мусора. Волонтеры предприятия инициируют акции по озеленению Рязани. В текущем году в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна – 2022» работники Рязанской НПК высадили 270 саженцев пирамидального тополя, липы и сирени.

Наша справка

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» - крупнейший НПЗ «Роснефти». Производственные мощности завода включают в себя 28 технологических установок.

РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины, включая экологичные «Евро 6» и Pulsar 100, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.

Окский заповедник был создан в Рязанском регионе для сохранения и изучения растительного и животного мира Мещеры. На территории заповедника обитают 61 вид млекопитающих, 266 видов птиц, 6 видов рептилий, 11 видов амфибий, 39 видов рыб.

В заповеднике действуют два питомника: зубров и журавлей. С 1959 года питомник вырастил более 300 зубров и более 500 журавлей (с 1979 года), выпущенных по всему миру.