Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.

Главное управление ЗАГС Рязанской области поделилось фотографиями молодоженов, сыгравших свадьбы в августе 2022 года. На снимках десятки счастливых, нарядных женихов и невест, но мы отобрали для вас пары с необычными нарядами, на наш взгляд.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.

Все чаще молодожены уходят от классических платьев-костюмов и наряжаются так, будто в ЗАГС заскочили прямиком из офиса или фитнес-центра: кроссовки, шляпы, голые щиколотки и тату напоказ. Это не хорошо и не плохо, порой, очень даже интересно…

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.

Сотрудники областного ЗАГС поздравили всех молодоженов с Днем бракосочетания и пожелали им так же нежно относиться друг к другу всю жизнь, как в день свадьбы:

«Дорогие молодожены, поздравляем вас с регистрацией бракосочетания, желаем большой, чистой любви и долгих лет совместной жизни».

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!