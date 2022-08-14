Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.
Главное управление ЗАГС Рязанской области поделилось фотографиями молодоженов, сыгравших свадьбы в августе 2022 года. На снимках десятки счастливых, нарядных женихов и невест, но мы отобрали для вас пары с необычными нарядами, на наш взгляд.
Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.
Все чаще молодожены уходят от классических платьев-костюмов и наряжаются так, будто в ЗАГС заскочили прямиком из офиса или фитнес-центра: кроссовки, шляпы, голые щиколотки и тату напоказ. Это не хорошо и не плохо, порой, очень даже интересно…
Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.
Сотрудники областного ЗАГС поздравили всех молодоженов с Днем бракосочетания и пожелали им так же нежно относиться друг к другу всю жизнь, как в день свадьбы:
«Дорогие молодожены, поздравляем вас с регистрацией бракосочетания, желаем большой, чистой любви и долгих лет совместной жизни».
Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.
Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.
Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.
Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.
Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.
Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.
Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.
Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.
Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов в необычных нарядах. Август 2022 года.
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