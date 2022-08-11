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Авто11 августа 2022 15:48

Выделенные полосы для общественного транспорта в Рязани могут привести к новым пробкам. Объясняем почему

Рязанские водители рассказали, при каких условиях они пересядут из личного авто в общественный транспорт
Александр КАРАВАЕВ
Александр КАРАВАЕВ
Минимум посадочных мест, обшарпанный салон – так себе перспектива для автовладельцев, желающих поменять свое авто на общественный транспорт.

Минимум посадочных мест, обшарпанный салон – так себе перспектива для автовладельцев, желающих поменять свое авто на общественный транспорт.

Фото: Александр КАРАВАЕВ

Уже несколько лет городские власти обсуждают идею обустройства выделенных полос для общественного транспорта. Стоит признать, что сама по себе идея неплохая, но тут главное - не навредить. Поэтому решать ее кавалерийским наскоком нельзя.

Задачка с не одним неизвестным

Начать эксперимент хотят на Московском шоссе и Первомайском проспекте. Прямые улицы, с окраины в центр. Почему бы и нет? Но давайте подсчитаем, ведь законы математики и физики не обманешь.

Возьмем самый простой перекресток - у «Барса» в сторону центра. Имеем три полосы, все для движения прямо. Условная пропускная способность - 10 автомобилей из каждого ряда. То есть 30 транспортных средств, из которых 4 – общественный транспорт, допустим, 1 троллейбус или большой автобус и три маршрутки. При данных условиях пробка не образуется - проезжают все. А теперь представим, что одна полоса стала выделенной, на нее ушли 4 единицы общественного транспорта. На оставшихся двух стало по 13 машин в каждой. Но из них суммарно проедет 20! Шесть останутся, к ним прибавится еще 26… Здравствуй, пробка на чистом месте! А учитывая, что на этом перекрестке в час пик пробка - обычное дело, то в результате она будет гораздо длиннее и рассасываться дольше (если вообще рассосется днем).

РИС 1.

Слева: Без выделенной полосы. За цикл светофора проедут все. Пробка не образуется. Справа: С выделенной полосой. Шесть легковушек проехать не успеют. Образуется пробка.

Слева: Без выделенной полосы. За цикл светофора проедут все. Пробка не образуется. Справа: С выделенной полосой. Шесть легковушек проехать не успеют. Образуется пробка.

Как следствие - увеличение выхлопов от автотранспорта. Кто там говорил про плохой воздух в Рязани? Дыши полной грудью, дорогой рязанец!

С другими перекрестками на пути ситуация не лучше. Возьмем, к примеру, пл. Победы (направление - в центр). Правая полоса для общественного транспорта на перекрестке, где предусмотрен поворот направо, должна заканчиваться не дальше, чем за 10 метров. Поэтому, те, кто хочет повернуть направо, будут стоять в среднем ряду, пропуская общественный транспорт и тормозя тех, кто едет прямо. То есть пробка не только будет накапливаться, но и пропускная способность перекрестка упадет.

РИС. 2

Слева: Без выделенной полосы. За цикл светофора проедут все. Пробка не образуется. Справа: Общественный транспорт блокирует поворачивающих направо. Те, в свою очередь, тормозят двигающихся прямо.

Слева: Без выделенной полосы. За цикл светофора проедут все. Пробка не образуется. Справа: Общественный транспорт блокирует поворачивающих направо. Те, в свою очередь, тормозят двигающихся прямо.

Но самая чудовищная ситуация будет при пересечении Первомайского проспекта с улицей Дзержинского. Там троллейбусам и маршруткам придется для движения прямо выруливать другую полосу, тормозя и тот общественный транспорт, что хочет повернуть направо. А среднем ряду будут стоять и автомобили, которым также необходимо повернуть направо…Учитывая нервозность наших водителей, вероятность мелких ДТП может возрасти в разы, что приведет к еще большим заторам

РИС. 3

Взаимная блокировка. Пока не проедут машины прямо, общественный транспорт не может свернуть со своей полосы, тем самым тормозя своих «коллег», поворачивающих направо.

Взаимная блокировка. Пока не проедут машины прямо, общественный транспорт не может свернуть со своей полосы, тем самым тормозя своих «коллег», поворачивающих направо.

Водители против тесноты

Вывод очевиден - в сегодняшней ситуации, с нашими узкими дорогами, выделение полос для общественного транспорта приведет к транспортному коллапсу и ухудшению экологической ситуации. Значит, надо сократить количество автомобилей на дорогах. Как считают некоторые урбанисты, наличие общественного транспорта, способного быстро ехать и не стоять в пробках, послужит стимулом к отказу от личного авто. Но так ли это?

Недавно в телеграм-канале «КП-Рязань» был проведен опрос на тему «При каких условиях вы пересядете с личного автомобиля в общественный транспорт?». Вариантов ответов было четыре:

1. Скорость. Если общественный транспорт не будет стоять в пробках.

2. Комфорт. Если я буду ехать сидя, летом под кондиционером, а зимой - в тепле.

3. Если проезд будет стоить дешево, например, 5 рублей.

4. У меня нет автомобиля.

Так вот, как оказалось, что финансовая составляющая для автовладельцев не актуальна.

За низкий тариф проголосовало меньше всего. Тех, кто ради быстрой поездки готов душиться в переполненных троллейбусах и маршрутках, оказалось всего 21%, а вот за комфортабельную поездку высказалось более 2/3 (68%) автовладельцев.

Даже если каждый пятый автовладелец пересядет в общественный транспорт (и думается, это будет ненадолго, на несколько поездок), то кардинально это проблему пробок не решит. Должен пересесть как минимум каждый второй, а лучше - больше. То есть общественный транспорт должен стать привлекательным, а не отпугивающим! Но пока в Рязани происходит с точностью до наоборот.

Было бы на чем ехать

Что мы видим сейчас? В стремлении разгрузить улицы, сократив количество маршруток на линии, городская администрация пролоббировала замену микроавтобусов с количеством мест для сидения 18, на более вместительные, ПАЗы-Некст, которые вмещают 53 человека, но мест для сидения всего 19. При этом сокращение проходило в пропорции 1:3. Маршрутки стали ходить реже и более забитыми. При этом автобусов и троллейбусов большой вместимости на линиях не прибавилось, несмотря на «подарки» из Москвы. Как вы понимаете, в такой ситуации ни один водитель в здравом уме без очень сильной нужды не поменяет свою «ласточку» на общественный транспорт.

Есть, правда, вариант такси – ведь тем, кто есть в базе таксомоторов, можно выезжать на выделенные полосы.

- С введением выделенных полос такси смогут передвигаться по городу быстрее, а значит, снизятся расценки, но и заказов станет гораздо больше, что сделает их более привлекательными для тех, кто имеет собственный автомобиль. Поехать в торгово-развлекательный центр всей семьей не на личном авто, а на такси даже будет выгодней, - считает рязанский таксист Алексей Соколов.

Но не окажется ли так, что в правых полосах места обычных легковушек займут такси? Да и в часы пик будет ли достаточно таксомоторов, чтобы вывезти всех желающих из спальных районов?

Но в любом случае новый подвижной состав на маршрутах общественного транспорта нужен. Какой? Как мы видим из опроса, это должны быть машины с климатической установкой и большим количеством мест для сидения. И если опция кондиционера предусмотрена как дополнительная в большинстве моделей микро- и больших автобусов, а также троллейбусах, то с наличием достаточного количества мест для сидения существует большая проблема. Дело в том, что основной покупатель автобусов и троллейбусов - города-миллионники, где уже существует скоростной транспорт (метро или трамвай). Основная сеть - внутрирайонная, и человек проводит в автобусе/троллейбусе от силы минут 20. Это время можно и постоять.

А в Рязани маршруты проходят или через весь город, или, как минимум, через половину! Час стоять - удовольствие сомнительное. Но в том-то и дело, что производители выпускают транспорт, стараясь минимизировать количество мест для сидения в угоду общей вместительности.

Есть модели, где сидя может ехать максимум 19 пассажиров! Но в основном количество мест составляет 23-25. С 30-32 (35) местами для сидения выпускают троллейбусы (автобусы) белорусский МАЗ, но эти машины в центральной России - редкость. Конечно, можно было бы рассмотреть возможность возврата к моделям, аналогичным старым троллейбусам ЗиУ-5 с сорока местами для сидения, но это надо полностью менять кузов, а как вы понимаете, ради одной Рязани никто на это не пойдет. А ренессанс маршруток, пусть и более комфортабельных, воспринимается многими в штыки, хотя на данный момент это самый реальный и быстрый выход из сложившегося тупика. И тогда уже можно будет задуматься об обустройстве выделенных полос.

СКАЗАНО!

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков:

– Для того чтобы делать выделенные полосы для общественного транспорта, нужно сперва создать качественный общественный транспорт.

СПРАВКА «КП»

Общественный транспорт стал усиленно развиваться в областных центрах РСФСР в послевоенные годы. Автобусы и троллейбусы были с большим количеством сидячих мест и двумя дверями. Как тогда считали, строитель коммунизма должен ехать максимально комфортно для того времени.

Но города росли, а производство автобусов и троллейбусов не поспевало за растущим спросом на них. И уже в 70-е года начался переход на более вместительные модели с тремя дверями, где сидячие места заменялись стоячими. Количество мест в троллейбусах сократилось сначала до 32, а в более поздних моделях до 26. Эта тенденция продолжилась и в более поздние годы.

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