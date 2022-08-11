Выделенные полосы для общественного транспорта в Рязани могут привести к новым пробкам. Объясняем почему

Минимум посадочных мест, обшарпанный салон – так себе перспектива для автовладельцев, желающих поменять свое авто на общественный транспорт. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Уже несколько лет городские власти обсуждают идею обустройства выделенных полос для общественного транспорта. Стоит признать, что сама по себе идея неплохая, но тут главное - не навредить. Поэтому решать ее кавалерийским наскоком нельзя.

Задачка с не одним неизвестным

Начать эксперимент хотят на Московском шоссе и Первомайском проспекте. Прямые улицы, с окраины в центр. Почему бы и нет? Но давайте подсчитаем, ведь законы математики и физики не обманешь.

Возьмем самый простой перекресток - у «Барса» в сторону центра. Имеем три полосы, все для движения прямо. Условная пропускная способность - 10 автомобилей из каждого ряда. То есть 30 транспортных средств, из которых 4 – общественный транспорт, допустим, 1 троллейбус или большой автобус и три маршрутки. При данных условиях пробка не образуется - проезжают все. А теперь представим, что одна полоса стала выделенной, на нее ушли 4 единицы общественного транспорта. На оставшихся двух стало по 13 машин в каждой. Но из них суммарно проедет 20! Шесть останутся, к ним прибавится еще 26… Здравствуй, пробка на чистом месте! А учитывая, что на этом перекрестке в час пик пробка - обычное дело, то в результате она будет гораздо длиннее и рассасываться дольше (если вообще рассосется днем).

РИС 1.

Слева: Без выделенной полосы. За цикл светофора проедут все. Пробка не образуется. Справа: С выделенной полосой. Шесть легковушек проехать не успеют. Образуется пробка.

Как следствие - увеличение выхлопов от автотранспорта. Кто там говорил про плохой воздух в Рязани? Дыши полной грудью, дорогой рязанец!

С другими перекрестками на пути ситуация не лучше. Возьмем, к примеру, пл. Победы (направление - в центр). Правая полоса для общественного транспорта на перекрестке, где предусмотрен поворот направо, должна заканчиваться не дальше, чем за 10 метров. Поэтому, те, кто хочет повернуть направо, будут стоять в среднем ряду, пропуская общественный транспорт и тормозя тех, кто едет прямо. То есть пробка не только будет накапливаться, но и пропускная способность перекрестка упадет.

РИС. 2

Слева: Без выделенной полосы. За цикл светофора проедут все. Пробка не образуется. Справа: Общественный транспорт блокирует поворачивающих направо. Те, в свою очередь, тормозят двигающихся прямо.

Но самая чудовищная ситуация будет при пересечении Первомайского проспекта с улицей Дзержинского. Там троллейбусам и маршруткам придется для движения прямо выруливать другую полосу, тормозя и тот общественный транспорт, что хочет повернуть направо. А среднем ряду будут стоять и автомобили, которым также необходимо повернуть направо…Учитывая нервозность наших водителей, вероятность мелких ДТП может возрасти в разы, что приведет к еще большим заторам

РИС. 3

Взаимная блокировка. Пока не проедут машины прямо, общественный транспорт не может свернуть со своей полосы, тем самым тормозя своих «коллег», поворачивающих направо.

Водители против тесноты

Вывод очевиден - в сегодняшней ситуации, с нашими узкими дорогами, выделение полос для общественного транспорта приведет к транспортному коллапсу и ухудшению экологической ситуации. Значит, надо сократить количество автомобилей на дорогах. Как считают некоторые урбанисты, наличие общественного транспорта, способного быстро ехать и не стоять в пробках, послужит стимулом к отказу от личного авто. Но так ли это?

Недавно в телеграм-канале «КП-Рязань» был проведен опрос на тему «При каких условиях вы пересядете с личного автомобиля в общественный транспорт?». Вариантов ответов было четыре:

1. Скорость. Если общественный транспорт не будет стоять в пробках.

2. Комфорт. Если я буду ехать сидя, летом под кондиционером, а зимой - в тепле.

3. Если проезд будет стоить дешево, например, 5 рублей.

4. У меня нет автомобиля.

Так вот, как оказалось, что финансовая составляющая для автовладельцев не актуальна.

За низкий тариф проголосовало меньше всего. Тех, кто ради быстрой поездки готов душиться в переполненных троллейбусах и маршрутках, оказалось всего 21%, а вот за комфортабельную поездку высказалось более 2/3 (68%) автовладельцев.

Даже если каждый пятый автовладелец пересядет в общественный транспорт (и думается, это будет ненадолго, на несколько поездок), то кардинально это проблему пробок не решит. Должен пересесть как минимум каждый второй, а лучше - больше. То есть общественный транспорт должен стать привлекательным, а не отпугивающим! Но пока в Рязани происходит с точностью до наоборот.

Было бы на чем ехать

Что мы видим сейчас? В стремлении разгрузить улицы, сократив количество маршруток на линии, городская администрация пролоббировала замену микроавтобусов с количеством мест для сидения 18, на более вместительные, ПАЗы-Некст, которые вмещают 53 человека, но мест для сидения всего 19. При этом сокращение проходило в пропорции 1:3. Маршрутки стали ходить реже и более забитыми. При этом автобусов и троллейбусов большой вместимости на линиях не прибавилось, несмотря на «подарки» из Москвы. Как вы понимаете, в такой ситуации ни один водитель в здравом уме без очень сильной нужды не поменяет свою «ласточку» на общественный транспорт.

Есть, правда, вариант такси – ведь тем, кто есть в базе таксомоторов, можно выезжать на выделенные полосы.

- С введением выделенных полос такси смогут передвигаться по городу быстрее, а значит, снизятся расценки, но и заказов станет гораздо больше, что сделает их более привлекательными для тех, кто имеет собственный автомобиль. Поехать в торгово-развлекательный центр всей семьей не на личном авто, а на такси даже будет выгодней, - считает рязанский таксист Алексей Соколов.

Но не окажется ли так, что в правых полосах места обычных легковушек займут такси? Да и в часы пик будет ли достаточно таксомоторов, чтобы вывезти всех желающих из спальных районов?

Но в любом случае новый подвижной состав на маршрутах общественного транспорта нужен. Какой? Как мы видим из опроса, это должны быть машины с климатической установкой и большим количеством мест для сидения. И если опция кондиционера предусмотрена как дополнительная в большинстве моделей микро- и больших автобусов, а также троллейбусах, то с наличием достаточного количества мест для сидения существует большая проблема. Дело в том, что основной покупатель автобусов и троллейбусов - города-миллионники, где уже существует скоростной транспорт (метро или трамвай). Основная сеть - внутрирайонная, и человек проводит в автобусе/троллейбусе от силы минут 20. Это время можно и постоять.

А в Рязани маршруты проходят или через весь город, или, как минимум, через половину! Час стоять - удовольствие сомнительное. Но в том-то и дело, что производители выпускают транспорт, стараясь минимизировать количество мест для сидения в угоду общей вместительности.

Есть модели, где сидя может ехать максимум 19 пассажиров! Но в основном количество мест составляет 23-25. С 30-32 (35) местами для сидения выпускают троллейбусы (автобусы) белорусский МАЗ, но эти машины в центральной России - редкость. Конечно, можно было бы рассмотреть возможность возврата к моделям, аналогичным старым троллейбусам ЗиУ-5 с сорока местами для сидения, но это надо полностью менять кузов, а как вы понимаете, ради одной Рязани никто на это не пойдет. А ренессанс маршруток, пусть и более комфортабельных, воспринимается многими в штыки, хотя на данный момент это самый реальный и быстрый выход из сложившегося тупика. И тогда уже можно будет задуматься об обустройстве выделенных полос.

СКАЗАНО!

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков:

– Для того чтобы делать выделенные полосы для общественного транспорта, нужно сперва создать качественный общественный транспорт.

СПРАВКА «КП»

Общественный транспорт стал усиленно развиваться в областных центрах РСФСР в послевоенные годы. Автобусы и троллейбусы были с большим количеством сидячих мест и двумя дверями. Как тогда считали, строитель коммунизма должен ехать максимально комфортно для того времени.

Но города росли, а производство автобусов и троллейбусов не поспевало за растущим спросом на них. И уже в 70-е года начался переход на более вместительные модели с тремя дверями, где сидячие места заменялись стоячими. Количество мест в троллейбусах сократилось сначала до 32, а в более поздних моделях до 26. Эта тенденция продолжилась и в более поздние годы.

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