Шумят, курят и паркуются где попало: как рязанцам воздействовать на невоспитанных соседей

Вопросы ремонта регламентируются региональным «законом о тишине». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На минувшей неделе в «КП-Рязань» вышел материал «Испытание маргиналом. Рязанцам объяснили, как усмирить проблемных соседей». В нем мы рассказали, как себя вести с соседями, ведущими маргинальный образ жизни. По просьбе наших читателей мы продолжаем тему.

Сегодня поговорим о людях вполне благополучных и здоровых, но лишенных навыков совместного проживания с соседями в многоквартирных домах. Пожалуй, у каждого из нас есть подходящие истории на эту тему: от вечного ремонта за стеной и шумных посиделок по ночам до парковки автотранспорта во дворе и использования лестничной клетки в качестве бесплатного склада.

Как быть в каждой из подобных ситуаций, нам рассказала заместитель директора управляющей компании «Сервисный центр ЖКХ» (в управлении которой находятся 28 многоквартирных домов) Жанна Никитина.

10 кошек и 15 собак

Многие рязанцы заводят домашних животных. В этом нет ничего плохого, если питомцы не приносят дискомфорта другим жильцам дома. Но в городской квартире обитают по 10-15 кошек или собак, жизнь соседей превращается в настоящее испытание. В таких случаях следует обращаться в Роспотребнадзор, жилищную инспекцию, а также управляющую компанию или ТСЖ.

- Если договориться с владельцем животного не удается, необходимо написать заявление в компетентные организации с просьбой обследовать помещение. В результате такой проверки хозяина могут привлечь к административной ответственности, - рассказала замдиректора УК.

Ремонт нон-стоп

Порой некоторые из соседей делают ремонт годами, и звуки дрели и стука молотка становятся привычным саундтреком вашей жизни.

- Вопросы ремонта регламентируются региональным «законом о тишине». В нем очень четко и конкретно указано время, когда шуметь можно, а когда нет, - пояснила Жанна Никитина.

Согласно документу, определены два периода тишины - с 22 до 7 часов и с 13 до 15 часов во все дни недели. Во все остальное время шуметь, к сожалению, можно.

Громкий отдых по ночам

Не секрет, что бывают соседи, которые очень любят устраивать ночные застолья или слушать музыку на полную громкость в то время, кода другие жильцы уже спят. И ладно, если такое происходит по праздникам или выходным. Но есть и те, у кого праздник буквально каждый день. Подобные случаи также регламентируются региональным «законом о тишине»: если соседи не убавляют звук в положенное время, то смело вызывайте полицию.

- Как правило, подобные ситуации происходят на съемных квартирах. Поэтому мы находим владельца квадратных метров, связываемся с ним и предупреждаем о предстоящей налоговой проверке. После этого, как показывает практика, вопрос решается моментально, так как официально жилье сдают у нас единицы, - поделилась маленькой хитростью представитель УК.

Курение в подъезде

С 2013 года в подъездах на лестничных клетках и общих балконах курить категорически запрещено. Это правило закреплено в Федеральном законе №15-ФЗ. Согласно документу, нарушителя ждет штраф в размере полутора тысяч рублей.

По словам Жанны Никитиной, с таким явлением, как курение в подъезде, бороться всегда очень сложно и далеко не всегда курильщика-нарушителя удается привлечь к ответственности:

- Такие вопросы решаются только через участкового полиции. И то при условии, что он захочет этим заниматься. Как правило, полиция на подобные вещи реагирует неохотно, и здесь порой необходимо проявить настойчивость. А вот если сосед курит у себя в квартире и запах табака доходит до вас через вентиляцию, то сделать в таких случаях ничего нельзя. Единственный вариант - прийти к соглашению.

Шумные соседи стали проблемой для многих горожан. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Загромождение лестничной площадки

Некоторые соседи используют лестничную площадку как бесплатный склад. Старая мебель, строительный мусор, велосипеды и коляски захламляют места общего пользования, порой, перекрывая свободный проход.

- В таких случаях мы сначала направляем жильцу уведомление с требованием убрать все эти вещи. А как второй шаг обращаемся в пожарную инспекцию. Таким жильцам обычно выписывается штраф, а если и это не поможет, то следует обратиться в суд, - рассказала замдиректора УК.

Дело в том, что захламление тамбуров, лестничных пролетов, а также иных помещений в подъезде потенциально создает пожарную угрозу для всех жильцов дома.

Парковка на газоне и на детских площадках

Многие рязанские автовладельцы убеждены, что раз они купили машину, теперь им должны обязательно предоставить бесплатный паркинг прямо у дома. Люди оставляют свои машины где вздумается: на тротуарах, газонах, у детских площадок и на местах, оборудованных для сушки белья.

- В таких случаях необходимо сделать фотографию нарушения правил парковки и направить ее в ГИБДД. Как правило, по этому поводу воюют соседи, у которых есть машина, и те, у кого ее нет. Если договориться не удается, заканчивается все обычно тем, что кому-то прокалывают колеса или царапают автомобиль, - поделилась наблюдениями представитель управляющей организации.

СКАЗАНО

По мнению Жанны Никитиной, практически любой управляющей компании приходится чуть ли не ежедневно решать конфликты между соседями, хотя это не является их прямой обязанностью:

- В нашей практике был случай, когда соседи снизу писали жалобы во все инстанции о том, что жильцы сверху укладывают детей поздно спать. Из-за этого они не могли спать, и абсолютно любой звук сверху приводил их буквально в истерику. В итоге ситуация никак не разрешилась, детей остановить очень сложно и соседи просто не разговаривают между собой. Если честно, то сегодня люди практически потеряли умение находить компромисс. Они абсолютно разучились договариваться и общаться между собой. Ругаться в чатах и писать друг на друга кляузы они могут, а спокойно поговорить лицом к лицу - нет.