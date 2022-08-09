Экономика, социальная сфера и культура: что ждут рязанцы от нового губернатора?

В наследство от прежних властей региона новому губернатору достанется множество нерешенных задач.

Без малого месяц остался до выборов губернатора Рязанской области. За пост главы региона поборются пять кандидатов, зарегистрированных областной избирательной комиссией. В бюллетень будут вписаны: действующий врио Павел Малков («Единая Россия»), Григорий Парсентьев («Справедливая России - Патриоты за правду»), Дмитрий Репников (ЛДПР), Наталья Рубина («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Денис Сидоров (КПРФ).

Вне зависимости от того, кто в итоге одержит победу, новому главе региона предстоит решать множество проблем, так и нерешенных предыдущим кабмином. Среди них вопросы социальной сферы, благоустройства, общественного транспорта, поддержки бизнеса, малого и среднего предпринимательства и многие-многие другие.

«КП-Рязань» обратилась к лидерам общественного мнения, людям известным и уважаемым в регионе для того, чтобы узнать, каких решений и действий они ждут от нового губернатора.

Михаил Пронин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области:

- На сегодняшний день могу сказать, что мне понятны некоторые мысли и конкретные шаги команды временно исполняющего обязанности главы региона. И в первую очередь по отношению к бизнесу. Очень хорошо, что он видит необходимость снимать административные барьеры, причем это действие требует определенной настройки, а не каких-то дополнительных вложений. Это поменяет подход администраций муниципалитетов по отношению к бизнесу, делая наш регион в экономическом плане гораздо более привлекательным. Такой подход мне очень импонирует. Также мне стало понятно, кто именно в регионе будет заниматься экономикой. От этих людей я жду тонкой настройки системы и чувствую, что они будут смотреть в сторону бизнеса и помогать решать конкретные вопросы. И я очень надеюсь, что те посылы, которые сегодня демонстрируются, будут продолжены.

Владимир Моторжин, генеральный директор ЗАО «Центр маркетинга», экс-руководитель Рязанского регионального отделения «Деловой России»:

- Это будет уже седьмой губернатор Рязанской области, и, начиная с самого первого, ни один из них ничего, на мой взгляд, в регион не привносил. Мне даже интересно, что новый глава области может сделать? Хоть бы программой какой поделились, задачи поставили. Поэтому лично я ничего от них не жду, а хотелось бы реальных действий. Но в то же время прекрасно понимаю, что без помощи федерального центра никакой губернатор ничего сделать не сможет. У нас правительство работает только по команде из Москвы. Самостоятельных решений они не принимают. Такой порядок у нас завели, такие политические традиции сложились.

По мнению Владимира Моторжина, независимо от того, кто в итоге победит на выборах, новый человек должен быть энергичным, учитывающим стремительные изменения, происходящие в стране:

- Стратегии, казавшиеся еще вчера успешными, сегодня могут сыграть с регионом злую шутку. Вот в Калуге Анатолий Артамонов - очень практичный, энергичный губернатор. В свое время поднял регион, а сейчас автомобильная промышленность встала и в регионе очень большие проблемы. Оказалось, что нельзя было ставить на одну лошадку, но кто же тогда знал, что так обернется. Я желаю новому губернатору мудрости. И так как в последнее время сложилось, что в нашу область приходят люди со стороны, им, по моему мнению, необходимо опираться на местных специалистов. Только тогда их работа будет эффективной. У нас уже были примеры, когда глава области запирался в кабинете и месяцами не показывался на публике. Как мы видим, ничего хорошего из этого в итоге не вышло.

Валерий Шадский, художественный руководитель Рязанского театра кукол:

- Жду уважительного отношения к людям, занимающимся культурой и искусством в регионе. И понимания значения культуры для развития общества. Потому что в этом мире все делается для людей и ради людей, а человек без культуры - это зверь. И для того чтобы человек не озверел, нам нужна культура. Необходимо, чтобы у нас работали театры, которые хорошо бы снабжались и финансировались. Необходимо понимание того, что в принципе театр нужен, не для того чтобы зарабатывать деньги, а для того чтобы воспитывать молодежь и поднимать человека до уровня божественного - к высотам нравственных, моральных, этических и юридических ценностей. Понимание справедливости закладывается культурой, причем с самого раннего детства.

И поэтому тот, кто не обращает внимания на это, в конечном итоге проигрывает. Я понимаю, что это очень большие задачи и, может быть, они не под силу губернатору, но тем не менее к этому необходимо стремиться.

Ирина Кусова, заведующая сектором отдела истории Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, кандидат исторических наук:

- Мне, конечно же, хотелось, чтобы новые власти подошли здраво к проблеме Рязанского кремля. Не просто набережную привели в порядок, но и постарались, чтобы какие-то музейные экспозиции во Дворце Олега остались. Губернатор как лицо уполномоченное мог бы постараться договориться с епархией, чтобы кремль, как главный туристический объект региона, оставался в то же время и музеем. А пока мы видим, что здания, передаваемые церкви, превращаются в пивной ресторан, сувенирные лавки и прочее. Согласитесь, что это нонсенс: епархия развивает туристический бизнес в то время, когда музей выселяют. Что касается нового музейного здания, которое никак не построят, мы видим бесконечную смену подрядчиков и смету, которая выросла до небес. Конечно, хотелось, чтобы больше внимания уделяли культуре, благоустройству, центр в порядок привели, всю территорию вокруг кремля, отреставрировали здание Рязаньвеста. Проблем очень много.

Галина Зайцева, председатель Рязанского отделения Союза журналистов России, главный редактор газеты «Рязанские ведомости»:

- Проблемы были, есть и будут. Нужно только их своевременно и грамотно решать. У всех кандидатов есть свои планы, но самое главное, чтобы слова не расходились с делом. Из сфер, на которые я бы обратила внимание, выделю все, что касается социальных вопросов, затрагивающих многих людей.

И в первую очередь, конечно, здравоохранение, образование, поддержка социально незащищенных слоев, а также развитие промышленности. Вот на этих проблемных точках я желаю сосредоточиться тому, кто победит на губернаторских выборах. А те кандидаты, которые не смогут быть первыми, пусть в своей дальнейшей работе соответствуют этой установке.

Глеб Шабонин, общественный деятель, координатор «Молодежки ОНФ»:

- Мне бы хотелось, чтобы в регионе молодежная политика перестала быть ситуационной и становилась системной. Чтобы то, что делается с молодежью и для молодежи, решалось не в ручном режиме по мере возникновения той или иной проблемы, а имело комплексный подход. Хочется, чтобы молодежь была представлена в региональной власти и имела больше рычагов влияния. Молодые люди, желающие что-то изменить, внести свой вклад в жизнь области, должны иметь для этого возможности. Те, кто занимается добровольчеством, должны чувствовать отдачу, свою полезность. Хотелось, чтобы по итогам они получали не только грамоты, а что-то большее. Да, все мы занимаемся помощью от чистого сердца, но если по итогам работы активисты получат, например, билет в кино или абонемент в спортзал, конечно, им будет это очень приятно.

Вместо послесловия

Как мы видим, у всех по отношению к новой власти свои запросы. Во многом они обусловлены профессиональной деятельностью и сферами, в которых заняты наши собеседники. Но все без исключения ждут от нового главы региона, а также его команды, конкретных действий. Рязанцы устали от бесконечных обещаний предыдущих вождей, которые так и не стали делами. И вне зависимости от того, кто в итоге займет ключевой кабинет в «сером доме», жители региона будут требовать ощутимых изменений к лучшему, защиты своих интересов и прав.

СПРАВКА «КП»

Начиная с 1991 года в Рязанской области сменилось шесть* губернаторов. Кто-то из них был беспартийным, другие представляли партию власти и даже оппозиционные силы. Некоторые работали по два срока, другие с трудом досидели один. Вот полный список руководителей региона:

- Лев Башмаков (25 сентября 1991 - 25 января 1994);

- Геннадий Меркулов (25 января 1994 - 15 октября 1996);

- Вячеслав Любимов (6 января 1997 - 12 апреля 2004);

- Георгий Шпак (12 апреля 2004 - 12 апреля 2008);

- Олег Ковалев (12 апреля 2008 - 14 февраля 2017);

- Николай Любимов (18 сентября 2017 - 10 мая 2022).

*C 15 октября 1996 года по 6 января 1997 года регионом руководил и. о. Игорь Ивлев, назначенный первым президентом РФ Борисом Ельциным.