Грибы в Рязанской области в конце июля 2022 года: где собирать лисички, подберезовики

Грибы в Рязанской области на конец июля 2022 года. Фото: Иван ВИСЛОВ

Грибы в Рязанской области на конец июля 2022 года: примерная карта грибных мест.

После обильных дождей в июле в Рязанской области активизировались грибники. Они выезжают на разведку практически во всех районах региона, и если поездка была удачной, выкладывают фотографии своей добычи во «Вконтакте», если съездили впустую – жалуются в комментариях. По сообщениям двух грибных пабликов во «ВКонтакте» - «Грибы и Грибники Рязанской области 2022» и «Грибы в Рязани» - попробовали выяснить, где есть грибы в Рязанской области в конце июля 2022 года.

Грибные места в Шиловском районе

Подберезовики, подосиновики и белые грибы собирали в Желудевском сельском поселении, в частности – в районе села Сановка. Как говорят местные жители, грибы в Шиловском районе есть практически везде, в хвойных лесах находят опята, волнушки и свинушки, в березовых – сыроежки, подосиновики ну и подберезовики, в дубовых – белые грибы.

Грибные места в Шацком районе

Много сообщений приходит из Шацкого района, мол, там в этом году лисичек превеликое множество. Правда, есть те, кто с таким утверждением не согласны:

«Лисички уже прошли давно, сейчас на Выше (поселок в Шацком районе), белые грибы рвут».

Лисички в Рязанской области. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Грибные места в Кораблинском районе

Хвастаются удачной добычей и грибники Кораблинского района. За три часа прогулок по лесам: лисички - полведра, подберезовики, подосиновики по семь штук.

Конкретных координат не указывают, лишь дают подсказку, «грибы возле болот».

Грибные места в Скопинском районе

В Скопинском районе находят много белых грибов, но в тоже время примерно половина из них червивые. Встречаются поддубники (дубовики), подосиновики и подберезовики, а в скопинских Горюшках – много лисичек.

Кстати, именно в Скопинском районе ровно два года назад нашли белый гриб весом 750 граммов.

Грибные места в Рыбновском районе

Точно можно сказать, что подосиновики и подберезовики есть в лесах Батуринского сельского поселения Рыбновского района. В частности, в районе села Козловка.

Грибные места в Рязанском районе

Рязанский район пока не богат на грибы, но в пронском направлении попадаются подберезовики да груздь осиновый. Находят подберезовики в лесопосадке у новоселковского поворота в сторону Рубцово и Льгово.

Где грибов пока нет

В районе деревни Деулино пока рано, считают многие грибники: «Эта сторона проснется после 10 сентября». Нет грибов и в районе села Долгинино Рязанского района, а также в Заборье и Ласково.

«Мы проехали до Болони (поселок в Клепиковском районе), в лесу сухо, мох даже посох, местные сказали, что дождей и не было», - написал один из грибников.

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