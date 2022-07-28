Из трех вариантов в Борках надо выбрать наилучший

На берегу Борковского затона должен вырасти современный жилой район с набережной.

В Рязани 21 июля прошло заседание экспертного совета по обсуждению концепции рязанского регионального туристского кластера. Участники и приглашенные ожидали очередного мероприятия для узких специалистов. Вместе этого в зале Рязанского политехнического института развернулось обсуждение - ни много ни мало - концепции «зеленого» будущего для нашего города.

ВЛАСТИ И УЧЕНЫЕ - ЗА НАУЧНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ

Круглый стол проходил под эгидой Ассоциации содействия созданию и внедрению норм и правил экологического строительства «Совет по экологическому строительству». Открывший заседание региональный министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов заметил, что строителям Рязани необходим экологический стандарт, но это не документ, который гарантирует какие-то наказания, а скорее руководство, как сочетать новые технологии с направлениями развития.

В переданном по видеосвязи приветствии директора Рязанского политеха, депутата облдумы Игоря Мурога прозвучало предложение больше использовать возможности вузов: со своей стороны он предложил открыть лабораторию, которая занималась бы экспертизами проектов, а также сформировать группу студентов по вопросам озеленения в Рязани.

Гендиректор «Совета по экологическому строительству» Елена Козлова подтвердила, что вполне реально продумать на академическом уровне можно весь процесс строительства новых микрорайонов - от выбора стройматериалов до утилизации выработавших свой ресурс зданий. Научно можно описать все стороны разрабатываемого стандарта - энергетику, инфраструктуру, социальную сферу.

Но потом ведь кто-то должен будет его воплощать!

Строителям-практикам, как выяснилось, тоже есть чем поделиться с учеными. Управляющий директор компании «Зеленый сад» Андрей Оришкевич рассказал, каковы взгляды его коллег на реконструкцию центра Рязани и прилегающих территорий - на примере проекта по эффективному перепрофилированию невостребованного и нерационально используемого объекта «Рязанский шпалопропиточный завод».

В зале Рязанского политеха обсуждали ни много ни мало будущее Рязани.

ПРАКТИКИ - ЗА ТЕРРИТОРИЮ ЖИЗНИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Чтобы проекты не получались однобокими, к любым задачам, заверил строитель-практик, надо подходить одновременно с разных сторон. Например, занимаясь развитием территорий в историческом центре, думать одновременно и об их туристической привлекательности («создать музей под открытым небом»), и о ландшафте («привести зеленые зоны в сердце города»), и о вопросах биосферы («восстановить жившие ранее виды птиц»).

Подробно Андрей Оришкевич остановился на возможной реорганизации промзоны в районе шпалозавода в поселке Борки. Проект получил название «Oka City».

Это может быть реальный выход города к Оке, которого сейчас так не хватает - и это уже отметил новый и. о. губернатора Павел Малков. На берегу Борковского затона можно благоустроить 11 гектаров на берегу Оки - создать набережную, очистить Луковский лес, который всего 80 лет назад был популярным местом отдыха горожан, а сегодня там грузовиками надо вывозить мусор.

Поскольку это зона подтопления во время весенних паводков, любая работа там потребует капиталовложений. Общая стоимость всех работ - более 20 млрд руб. в течение

8 лет. Что поможет заработать эти деньги? Конечно, жилищное строительство, а также уникальное транспортное расположение Борок. Там надо расширять дороги, сочетать наземный транспорт с водным, подумать «о вертолетной доступности», как выразился Андрей Оришкевич.

Чтобы его не считали фантазером, управляющий директор «Зеленого сада» привел в пример изменения, проходящие в подмосковном Жуковском - и там рязанская компания тоже работает. Нет большой разницы в том, где создать, как выразился эксперт, «территорию жизни высокого качества».

Не стоит думать, что такая территория - это только элитные жилые комплексы. Есть возможность воплощать «зеленые» стандарты везде, даже в рамках самых экономных проектов.

Обсуждение, как можно превратить новый жилой микрорайон в экопарк, вылилось в упоминание множества вариантов благоустройства и их идейного наполнения (водные маршруты, дендрарии, экологические тропы).

У Рязани вообще и у микрорайона Борки конкретно есть три варианта развития: либо оставлять везде все как есть, либо сделать упор только на благо производства, либо все-таки заняться созданием зоны комфортного проживания.

Приводился пример Москвы, где промышленные зоны вблизи центра города давно реорганизованы - даже на тех бывших предприятиях, которые нельзя сносить из-за художественной ценности их корпусов, устраиваются музеи или выставочные культурные пространства.

Оставить шпалозавод с его устаревшими технологиями в центе Рязани - это логика XIX века. «Надо обследовать эту территорию, рассматривать, насколько загрязнена земля, куда вывозить сносимые корпуса, что делать с железнодорожными путями», - говорили московские эксперты. Рязанцы добавляли нюансы, известные только местным: огромное количество металлолома, слив агрессивных жидкостей, рано или поздно смываемых Окой при очередном паводке.

Вспомнили о редком старом тепловозе, который стоит на запасном пути и который было бы неплохо превратить в музейный экспонат. Поговорили про эстетику - вид на город с реки Оки, который сегодня в Рязани непривлекателен, а с новой набережной и домами недалеко от затона мог бы создавать приятное впечатление.

Итак, из трех вариантов надо выбирать наилучший: очищение, рациональное использование земли, эстетичные виды на окрестности, возвращение птиц…

И, конечно же, главное в нынешних условиях - рабочие места. Потому что любая деятельность по развитию - это труд рязанцев.

ЗАКОННО!

Национальный проект «Экология», реализация которого началась в 2017 году и рассчитана до 2024 года, предусматривает, что в городах России должно быть организовано:

- эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов;

- кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах (в особо загрязненных минимум на 20%);

- повышение качества питьевой воды для населения;

- экологическое оздоровление водных объектов.

Национальный проект «Формирование комфортной городской среды» сформировал особый показатель - индекс качества городской среды, который высчитывают на основании 36 индикаторов, включающих уровень благоустройства общественных территорий, доступность инфраструктуры в городе и многое другое.

У Рязани сейчас этот индекс равен 201 баллу. Для сравнения, у соседних городов показатели выше наших: у Тамбова 204 балла, у Владимира 210 баллов, у Тулы 213 баллов, у Липецка 219 баллов. Хуже всего в Рязани обстоят дела с общественно-деловой инфраструктурой.

К 2030 году качество городской среды должно быть улучшено в 1,5 раза.

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