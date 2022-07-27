Глава минцифры Андрей Ульянов: Наша задача – создать удобные цифровые сервисы для рязанцев, чтобы упростить процедуру получения услуг

Внедрение «Карты жителя Рязанской области» - важная задача министерства цифрового развития.

В 2021 году в регионе утвердили Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Рязанской области. Реализоваться она должна с 2022 по 2024 год. Основные цели стратегии:

- оказание качественных государственных и муниципальных услуг населению и бизнесу;

- формирование качественной и безопасной среды для жизни и развития, отдыха;

- обеспечение доступности образования, здравоохранения и социальной поддержки;

- создание условий для реализации инициатив граждан, развития предпринимательства и совершенствование системы государственного управления.

- Я абсолютно уверен, что мы сделаем все, чтобы выполнить, по крайней мере, показатели Стратегии, но наша основная задача - это не цифры и выполнение показателей на бумаге, а создание тех условий, при которых мы могли бы гордиться цифровизацией у себя в регионе, - отметил министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов. - Это создание сервисов и возможностей для жителей региона, которые упрощают процедуру получения каких-либо услуг, создание информационных систем, которые должны облегчить и сделать более эффективной работу отдельно взятых отраслей - здравоохранение, образование, туризм, культура и другие. Конечно, все это сопровождается обязательным соблюдением требований информационной безопасности, технологической независимости.

В настоящее время в региональной минцифре плотно взялись за несколько направлений, и среди них - медицина. Глава ведомства признается, что медицина - это приоритет не только для него, это общий вызов, так как в отрасли накопился целый ряд проблем.

- Обозначили проблемы мы с учетом того, что видим. Сначала мы объехали несколько больниц в Рязани и районах области, посмотрели, пообщались с врачами, с IT-специалистами в медучреждениях. Получив обратную связь, четко сформировали общую картину, - продолжает Андрей Юрьевич. - Мы ведь живем не отдельно от всего мира, и чтобы понять насколько эта картина правильна или нет, провели рабочие встречи с коллегами из других регионов. Ездили в больницы других регионов - туда, где эти вещи успешно работают. И, конечно, проблема четко обозначилась. Есть сложности в реализации информсистемы в здравоохранении, вся система требует определенной модернизации. Это мы себе в приоритет поставили, будем эту тему продвигать и развивать, чтобы сделать всю систему помощником в работе. Информатизация такой сферы, как здравоохранение, сыграет двойную роль как для врачей, так и для пациентов.

«Мы должны стать точкой опоры для школ, вузов, ссузов и работодателей»

15 июля в Рязани состоялся круглый стол с участием министра цифрового развития Рязанской области Андрея Ульянова, представителями АНО «Цифровой регион» и руководителями пяти региональных вузов.

Основные вопросы, которые обсудили, касались обучения IТ-специалистов в соответствии с запросами регионального рынка труда, профильной физико-математической подготовки школьников, цифрового образования студентов нетехнических специальностей и импортозамещения зарубежных цифровых продуктов, которые используются в вузах для учебных целей.

Так как IT-бизнес сегодня испытывает определенные проблемы, министерство цифрового развития взяло на себя ответственность по поддержке этой сферы.

- В силу того, что IT-бизнес сегодня испытывает некоторые проблемы, в том числе и в кадрах, мы, конечно, взяли на себя ответственность по поддержке этой сферы. В современных реалиях очень важно готовить свои кадры, мотивировать их на работу в регионе, мотивировать на работу именно в тех отраслях экономики, которые особенно нуждаются в IT-специалистах. И мониторинг этой ситуации - тоже наша задача. И она не менее важна, чем развивитие системы здравоохранения, - подчеркнул Андрей Ульянов. - Мы должны стать точкой опоры для школ, вузов, ссузов и работодателей. Сводить одних с другими, наводить мосты, выстраивать правильную систему. За кадры в цифровой экономике у нас отвечает АНО «Цифровой регион». Показатели мы, конечно, выполняли в предыдущие годы, но мне хочется, чтобы это было прикладным, чтобы кадры готовили адресно, точечно, с пониманием, для кого мы их готовим. Чтобы соблюдался баланс в потребностях бизнеса и возможностях наших вузов.

По словам министра, в процесс подготовки кадров необходимо вовлекать и школы, чтобы уже на этом уровне дети понимали, что такое IT-профессии, где в Рязани можно отучиться и где здесь же в Рязани свои знания и умения применять.

- Очень важно проводить такую работу с детьми. Мы уже проговаривали с компаниями, которые готовы такое шефство взять, с вузами. У многих есть свои математические, физико-математические классы, и, к сожалению, это связано с тем, что у школьников знания хромают уже к моменту поступления, например, в радиоуниверситет.

Поэтому вузы вынуждены самостоятельно локально такие проблемы решать. Но мы хотим, чтобы эта подготовка была централизованной, будем этим вопросом заниматься активно. Желание и ресурсы у нас для этого есть, осталось выстроить систему. Обязательно это сделаем.

- Что касается медуниверситета, то он для нас представляет особый интерес. Мы хотим, чтобы предметы, которые связаны с работой региональной информсистемы в сфере здравоохранения уже на уровне ординатуры находили прикладной характер, чтобы готовые медицинские специалисты приходили в больницу и были готовы к тому, чтобы работать в информсистеме, которая там будет реализована. Мы полагаем, что это тоже правильно, и будем в этом направлении двигаться.

«Карта жителя» и вовлечение рязанцев в жизнь города

В настоящий момент в регионе продолжается активная подготовка к запуску «Карты жителя Рязанской области». В министерстве цифрового развития подробно изучили практику внедрения карты в нескольких регионах и не сомневаются, что в Рязани этот проект тоже станет успешным.

- Мы сегодня видим важной задачу внедрения «Карты жителя». Это инструмент, который работает уже во многих регионах и эффективно себя зарекомендовал. И в общем-то является сейчас неотъемлемым инструментом для получения сервисов, услуг, возможностей. Даже не сомневаемся, у нас это все получится. Тем более сегодня НСПК (Национальная система платежных карт - Ред.) активно идет навстречу регионам для продвижения «Карты жителя». Соглашение о взаимодействии Рязанской области с НСПК было подписано в июне этого года в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме, - рассказывает Андрей Ульянов.

По словам министра, эта карта может быть одновременно банковской, транспортной и дисконтной. Она может быть ключом для получения различных услуг, ключом от домофона. В каких-то регионах карта заменяет читательский билет, но функционал у нее очень широк, потому что чип, который там находится, может содержать практически неограниченный объем возможностей.

- Плюс сама карта снабжается абсолютно всеми считывающими устройствами, штрих-кодом, QR-кодом, магнитной лентой. Все это позволяет вовлечь в нее как систему дисконтов, так и региональных программ. Тем более не так давно мы подписали с НСПК соглашение. Это как раз хороший старт, чтобы сделать карту удобным инструментом для получения всех услуг, в том числе и каких-то социальных льгот. А интегрировать в нее можно практически все, вплоть до проката велосипедов…

Кроме того, в 2022 году в регионе планируют внедрить так называемую информационную цифровую экосистему. По сути, это будет один портал, позволяющий получить доступ к услугам и сервисам в электронном виде.

- Услуги у нас ассоциируются с «Госуслугами», а сервисы – это более широкое понятие, и есть такие, которые касаются только нашего региона и которых нет на «Госуслугах». В региональной системе будет возможность увидеть статус рассмотрения какого-либо заявления, записаться на прием к врачу онлайн, в отдел соцзащиты или к уполномоченному по правам человека. С помощью системы можно будет оплачивать коммунальные услуги, получить доступ к городской афише, обратиться к статистической информации, найти свою управляющую компанию, посмотреть и повлиять на ее рейтинг. Вот это тоже должно здорово отразиться на вовлечении людей в жизнь города.

Связь в отдаленных уголках и качество электронных госуслуг

- Недавно Минэкономразвития Российской Федерации составило рейтинг российских регионов по качеству предоставления электронных государственных и муниципальных услуг. В итоге Рязанская область заняла только 82-е место из 85 возможных. Как такое произошло?

- Напомню, что срез этот был сделан по прошлому году. При составлении рейтинга специалисты Минэкономразвития России оценивали параметры, влияющие на качество и удобство услуг, а среди них - полнота сведений об услуге на портале, возможность подачи заявления, информирование о статусе рассмотрения в личном кабинете, оценка качества и сокращение количества очных посещений ведомств.

Так вот в перечень, по которому проводилась проверка, были включены пять услуг. Перевод этих услуг в электронный вид был осуществлен еще несколько лет назад, и некоторые параметры их предоставления требуют доработки. Уже в 2021 году началась работа по переводу массовых социально-значимых услуг на платформы сервисов, которые обеспечивают выполнение всех государственных необходимых критериев по услугам в электронном виде.

Вот сегодня, например, для граждан на портале «Госуслуг» в режиме 24/7 доступны 84 массовые социально-значимые услуги. Предоставляются они в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляются к услугам в электронном виде. Заявители могут получить информацию о порядке и сроках оказания услуг, подать заявления, отследить статус, оплатить госпошлину при необходимости, получить результаты, оценить качество.

Работа по совершенствованию услуг в электронном виде в регионе продолжается и будет продолжаться. Мы эту работу ведем совместно с министерством экономического развития Рязанской области. Честно скажу, в результатах мониторинга не вижу никакой критической ситуации. Да, может быть были выбраны не самые удачные услуги по их состоянию в электронном виде, а у граждан может сложиться впечатление, что все услуги в электронном виде не соответствуют необходимым критериям. Но, повторюсь, на срез берется произвольно пять услуг, и вот они в какой-то части не были доработаны.

Некоторые региональные услуги сохранились в том виде, в каком они были переведены на портал 5-7 лет назад. Сейчас многие из них уже имеют обновленные аналоги, соответствующие федеральным стандартам Минцифры России. Но пока устаревшие региональные формы не выводятся из эксплуатации и могут попасть в различные мониторинги. Над инвентаризацией госуслуг будем совместно работать с региональными и муниципальными органами власти. В любом случае, ситуацию знаем и понимаем, будем мониторить с Минэкономразвития Рязанской области.

- У большинства рязанцев министерство цифрового развития, информационных технологий и связи все-таки ассоциируется именно с последним - со связью. Но именно на нее часто приходят жалобы, особенно из отдаленных сел и деревень.

- Знаю, что есть определенные недовольства и жалобы на плохой интернет, плохую мобильную связь.

Но в этом направлении мы много делаем. В этом году Рязанская область участвует в программе, и у нас уже установлены опоры связи в 19 населенных пунктах с численностью от 100 человек. До конца года, а может и раньше, на них будет установлено необходимое оборудование. Населенные пункты выбирались исходя из количества голосов жителей. Совместно с главами администраций нам удалось включить в первую волну наиболее проблемные населенные пункты, по которым в адрес правительства Рязанской области поступало большое количество жалоб. В конце года мы увидим в этих населенных пунктах совсем другой уровень жизни с использованием современных цифровых технологий.

Плюс в этом году пройдет голосование жителей для отбора 19 населенных пунктов по установке таких же вышек уже в 2023 году. Ну и Минцифра РФ не стоит на месте, они предложили инициативу по поводу софинансирования строительства волоконно-оптических линий связи. Мы свои предложения им в этой части дали. Если сейчас на федеральном уровне они эту программу запустят, то мы сможем в некоторых населенных пунктах решить еще и такую проблему, как подключение домохозяйств к сети интернет по проводной технологии, что является наиболее практичным и устойчивым доступом к сети интернет.

Взаимодействие с Министерствами

- В Стратегии цифровой трансформации указаны проблемы каждой отрасли, вызовы Минцифры по развитию этих отраслей и сопутствующие риски. Как происходит взаимодействие с другими ведомствами, обеспеченность оборудованием?

- Что касается оборудования в области цифровизации, то здесь проблем не вижу. Многое реализуется за счет федеральных программ, обеспеченность достаточно хорошая, если мы берем аппаратный комплекс, машины. В этом плане Рязанская область шагнула вперед достаточно. Осталось теперь повышать компетенцию сотрудников, которые должны работать и на машине, и в самой системе - вот здесь огромная работа, которую «Цифровой регион» уже проводит последние несколько лет и будет продолжать.

Информсистемы переведут документооборот в электронный вид, автоматизируют ввод данных, как итог - разгрузят медиков.

Но в программных мероприятиях очень много совместной работы с другими министерствами. Например, с министерством образования. Здесь наша задача - поддерживать систему технически, интегрироваться постоянно с порталами «Госуслуг» при введении новых услуг или при записи первоклассников, в детский сад. В этом году, кстати, не было никаких эксцессов, смогли с федеральными структурами отработать, и никаких серьезных сбоев или неприемов заявок у нас не было.

С Минздравом у нас выстроена рабочая атмосфера, есть совместная рабочая группа, куда входят как IT-специалисты, так и ведущие врачи региона. Это группа как раз направлена на то, чтобы правильно внедрять информсистему, сопровождение, развитие. Сейчас эта группа превратилась во вполне рабочий центр компетенций, где обсуждаются ключевые моменты, принимаются решения, которые потом реализуются.

Сейчас работа с министерством здравоохранения входит в продуктивное русло, и, конечно, у всех свои компетенции: они отвечают за медицину, мы отвечаем за внедрение, техническое сопровождение и в первую очередь - за информационную безопасность. Уже в ближайшее время, в конце этого года - в начале следующего, мы получим первые результаты, которые в значительной степени повысят уровень цифровизации здравоохранения региона. По крайней мере, я себе ставлю такие задачи. Здесь нужно понимать, что министерство цифрового развития – это как правовой департамент, как экономический отдел. В перспективе он должен сопровождать все направления и должен давать какие-то решения, если нам задается определенный алгоритм.

ВАЖНО!

В ходе реализации Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Рязанской области будут внедрены следующие отечественные технологии:

- искусственный интеллект (в госуправлении для принятия оперативных решений на основе данных, в диагностических целях в медицине, для повышения эффективности рассмотрения обращений граждан, для анализа эффективности использования государственной поддержки, в торговле и развитии предпринимательства, в деятельности региональной службы занятости населения, в развитии городского хозяйства и обеспечении безопасности и экологичности);

- большие данные (для выявления новых туристических направлений для развития и инвестирования, формирования индивидуальных траекторий обучения, развития рекомендательных систем образовательного и культурного контента);

- новые производственные технологии;

- интернет вещей и беспроводная связь (основа для реализации большинства проектов по цифровой трансформации);

- виртуальная и дополненная реальности (для моделирования производственных процессов, развития городской среды);

- сенсорика и компоненты робототехники (в медицине, образовании и сельском хозяйстве).