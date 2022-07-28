Борщевиковый апокалипсис. Как пителинский агроном просил семена опасного сорняка для колхоза

Школа в деревне Высокое Пителинского района, откуда началось нашествие борщевика на окрестные деревни, уже почти полностью заросла им.

Борщевик, завезенный в Центральную Россию с северного Кавказа в качестве экспериментального растения во второй половине ХХ века как потенциальное кормовое растение, стал уверенно распространяться и в нашей области. Замечено, что основное наступление этой опасной культуры идет со стороны Московской области, но, как мы обнаружили, в Рязанской области есть место, где борщевик давно стал хозяином.

Одни пришельца не пустили…

В наши руки попало фото одного уникального документа от 1973 года. Главный агроном колхоза «Парижская коммуна» (Пителинский район) Константин Рыжиков и начальник управления сельского хозяйства райисполкома Ф. Атмоньев просят Тимирязевскую сельскохозяйственную академию предоставить им семена борщевика Сосновского и борщевика Мантегацци. Ну, значит, там должны быть заросли, решили мы и отправились в путь.

Письмо колхозников ученым. Фото: antiborschevik.info

Село Пеньки, где раньше располагалось правление колхоза, удивило своей чистотой. Никакого намека на борщевик и прочие сорняки. Как же так?

- Автора этого письма давно нет в живых, - сообщили нам в сельской администрации, да и тех, кто работал в колхозе 50 лет назад, уже тяжело найти. Ведь им далеко за 70… А уж тем более руководителей.

Бывший зоотехник Валентина Антипова начала свою трудовую деятельность вскоре после написания того письма - в 1974 году, но про инициативу своего начальника слышит впервые:

- Не знала, что была такая просьба, слава богу, что борщевик у нас не появился. По-видимому, в Москве уже тогда знали о «прелестях» этого растения и отказали нам. Хотя я помню, что Константин Матвеевич (главный агроном - Ред.) очень увлекался научной литературой и пытался экспериментировать в области агрономии. Он подходил к работе творчески, пытался найти новые решения. Как видите, не всегда они оказывались верными.

Мы уже были готовы вернуться в Рязань, когда глава Пеньковского сельского поселения Василий Конышев, сказал нам:

- А вы поезжайте в Новый Ункор, там борщевика море. А еще лучше - в следующую деревню, Высокое, там все кругом просто утопает.

…другие вздумали его приручить

Едва на горизонте показался Новый Ункор, со всех сторон начал окружать борщевик.

На незначительном отдалении от дороги уже довольно плотные заросли. Следом появляется деревня Высокое. И становится по-настоящему страшно. Деревня просто захвачена этим растением. И если у жилых домов с ним как-то справляются, регулярно выкашивая траву, то брошенные дома зачастую по крышу скрыты за зарослями борщевика. Ясно, что этой проблеме уже не то что бы один год, а не одно десятилетие!

Уже в начале июля борщевик достигает гигантских размеров - выше человеческого роста. Фото: Александр КАРАВАЕВ

- В середине 60-х годов семена борщевика привезла сюда из Белоруссии местная учительница, и посеяла их на делянке возле школы как декоративное растение. Пока школа работала - борщевик рос только на грядке. Но после того как школу закрыли, - борщевик стал разрастаться и по нашей деревне, и пошел в соседние, а небольшую деревню Филиновку поглотил полностью – рассказывает местная жительница Ольга Иванова (фамилия и имя изменены по ее просьбе).

- Неужели с ним никто не борется? - удивляемся мы.

- Нет. Те, кто здесь живут или приезжают на лето, конечно, на свои участки его не пускают. А на территории села до него нет никому дела.

Еще один немаловажный момент. До начала ХХI века во многих хозяйствах практиковалось пастбищное животноводство. Это существенно сдерживало распространение борщевика - молодые побеги съедали коровы или овцы. Сейчас если где-то и сохранилось животноводство, то оно, как правило, стойловое, на мегафермах. Рогатый скот за всю свою жизнь не выходит за пределы коровника/овчарни. А это несколько меняет привычную экосистему.

То, что для борьбы с борщевиком нужно принимать экстренные меры, - факт неоспоримый, но создается ощущение, что региональным и муниципальным властям до этого попросту нет дела. В крайнем случае на помощь приходят волонтеры - свято место пусто не бывает. Как это было, например, во время лесных пожаров 2010 года.

С лопатой наперевес

В интернете есть специальное сообщество «Антиборщевик», объединяющее неравнодушных людей, готовых вступить в борьбу с растением-захватчиком. В одних регионах их много, в других - единицы. В Рязани они тоже есть.

- Вся опасность борщевика в том, что, если с ним не бороться, он медленно, но верно захватывает огромные территории. Это многолетнее растение. Сначала оно укореняется, на следующий год вырастает, а на третий год цветет и разбрасывает семена, после чего погибает, - рассказывает рязанский волонтер Игорь Сидоров.

- А какой самый эффективный способ борьбы с ним? Выкашивание? Выкапывание? Применение гербицидов?

- Простое выкашивание бесполезно - корень сохраняется, и на следующий год он опять вырастет на этом месте и будет вырастать вновь и вновь, пока не зацветет. Надо выкапывать, обрубая его ниже точки роста, которая находится на глубине не более 10 сантиметров. Гербицидами сейчас травить его бесполезно - химия эффективна лишь тогда, пока он не набрал зеленую массу, например, в марте-апреле. Думаю, что в очагах массовых зарослей будет эффективна глубокая перепашка трактором.

Сейчас борщевик цветет и происходит формирование семян. По мнению организаторов движения «Антиборщевик», самая эффективная мера борьбы на данный момент – обрезка соцветий и последующее уничтожение их, а растение уже погибнет само естественным образом.

Но сделать это не так просто из-за опасности этого растения. Ведь даже прикосновение к нему голыми руками может вызвать химический ожог второй степени. Поэтому, когда идет борьба с разросшимся борщевиком, человек должен находиться в защитной одежде, на лице должны быть защитные очки (попадание сока этого растения в глаза может обернуться слепотой). В идеале всем этим требованиям соответствует Общевойсковой защитный костюм (ОЗК) и противогазная маска (без фильтр-коробки). Но где их взять?

Пока распространение борщевика не приняло размеров чрезвычайной ситуации по всей области, но беда неумолимо приближается.

Редакция «КП-Рязань» готова организовать выезд для тех, кто хочет вступить в эту борьбу, и обеспечить их ОЗК. Если вы или ваши друзья хотят поддержать инициативу, звоните нам по телефону (4912) 95-78-87, оставляйте свои данные, а мы постараемся скоординировать дату и время выезда.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Михаил Крючков, доктор сельскохозяйственных наук:

- Борщевик Сосновского как кормовая сельскохозяйственная культура - очень даже неплох. Огромная зеленая масса, которую можно использовать для приготовления силоса в смеси с другими растениями. Но эта культура нуждается в четком соблюдении технологии выращивания: уборку необходимо производить до того момента, как раскрылись соцветия. Иначе с большой вероятностью пропустишь момент созревания семян, и борщевик начнет размножаться бесконтрольно. В советских колхозах и совхозах отнеслись к этому нюансу спустя рукава, и за ошибку сейчас платят последующие поколения.

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