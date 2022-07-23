РНПК обезопасила передвижение водителей и пешеходов по территории ОКБ

Сотрудники рязанского нефтезавода ежедневно вывозили с территории ОКБ по 10 куб. метров древесных отходов.

Июльская погода радует рязанцев жаркими деньками. Но любая жара рано или поздно заканчивается. И если происходит резкая перемена погоды, то это сопровождается образованием грозовых фронтов, на переднем крае которых часто возникают шквалы - когда скорость ветра достигает штормовых значений (свыше 20 м/с). Как результат - некоторые деревья валятся, у других ломаются крупные сучья, которые потом представляют угрозу для людей и транспортных средств. Особенно подвержены ветровому воздействию сухие деревья. Что, собственно, мы видели на минувшей неделе, когда шквалистый ветер в Рязани поломал немало деревьев. Чтобы этого не случилось в будущем, необходимо периодически проводить кронирование зеленых насаждений и удаление погибших растений.

Нефтяники спешат на помощь

На территории областной клинической больницы (ОКБ) растет немало деревьев, многие из которых были посажены вскоре после введения в строй медицинского учреждения - то есть в начале 80-х. Понятно, что за сорок лет деревья выросли, раскинули свои кроны, а некоторые успели погибнуть. Для того чтобы привести в порядок территорию, на ОКБ был отправлен трудовой десант от Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернего предприятия НК «Роснефть»).

Работники завода помогли благоустроить территорию Рязанской областной клинической больницы - провели опиловку старых деревьев, обрезали кустарники, убрали мусор.

- Теперь центральная дорога, от шлагбаума до приемного покоя стала светлой и безопасной. Сотрудники нефтезавода сделали для нас благое дело, - благодарит начальник административно-хозяйственного отдела ОКБ Юрий Ивашкин.

В работе задействовали спецтехнику РНПК: погрузчик, автовышку и самосвал. Ежедневно с территории вывозилось около 10 кубометров древесных отходов.

Чистота всюду - от больницы до заповедника

Рязанская НПК ведет в родном регионе социально ответственный бизнес. В рамках своей благотворительной деятельности предприятие оказывает помощь учреждениям здравоохранения, культуры, образования, спорта, общественным некоммерческим организациям. В течение года работники активно участвуют в общегородских субботниках, завод организует собственные экологические акции, ведет экопросветительскую работу с подрастающим поколением.

Весной этого года нефтепереработчики провели серию экологических инициатив по озеленению и благоустройству города. В Окском государственном природном биосферном заповеднике убрали территории возле визит-центра и в дендропарке музея природы, а также очистили замусоренный овраг в пойме реки Пры. Результатом уборки стали более 30 двухсотлитровых мешков стекла, пластика и другого бытового мусора. Совместно с волонтерами общественной организации «Хозяин Мещеры» школы №47 провели работы по очистке территории села Агро-Пустынь. 40 добровольцев собрали 80 мешков бытового мусора, скопившегося за зиму. В рамках Всероссийской акции «Зеленая весна - 2022» работники нефтезавода высадили 50 саженцев деревьев в Дашково-Песочне, 80 саженцев пирамидальных тополей и лип в деревне Турлатово Рязанской области, 150 молодых деревьев и кустов сирени - на территории биологических очистных сооружений.

Накануне Всемирного дню охраны окружающей среды работники организовали экологическую акцию по сбору старых автомобильных шин для последующей передачи их на утилизацию. Тогда удалось очистить 4 км территории Южного промузла, было собрано и вывезено более 20 кубических метров опасных отходов.