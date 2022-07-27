Девушка с татуировкой лилии уже бесследно исчезала 8 лет назад. В Рязани продолжают искать Оксану Князеву

Оксану Князеву (Климашину) искали в 2014 году (слева), а теперь ищут в 2022 году (справа).

Продолжаются поиски 33-летней рязанки Оксаны Князевой. Прошло уже 11 дней с того момента, как женщина вышла из квартиры в доме №34/6 по улице Гоголя, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Разыскивают рязанку с татуировкой цветка лилии на плече Следственный комитет, полиция и волонтеры поискового отряда.

Позже стало известно, что Оксана Князева пропадает уже не в первый раз. 6 января 2014 года она также вышла из дома и не вернулась.

«Телефон молчит, трубку не брала несколько дней, потом телефон отключился, такого с ней раньше не было», - писала в соцсетях одна из ее близких подруг. Тогда поисковые отряды из волонтеров еще только начинали формироваться, поэтому искали 25-летнюю девушку неравнодушные люди, откликнувшиеся на сообщения в соцсетях.

Важное уточнение, к активным поискам через социальные сети и СМИ все подключились лишь спустя месяц, в начале февраля.

«Родные ее видели 6 января. А я видел ее и позже. Шестого мы встретились, сходили в кафе, потом 9 января общались по телефону. 11-го января от нее было последнее СМС-сообщение. Ее телефон после этого был включенным еще два дня…» - рассказывал журналистам «Мещерской стороны» ее парень Алексей. Молодой человек признался, что незадолго до исчезновения девушки они поругались.

«Мы в это день поругались из-за того, что Оксана долго не брала трубку, ей не нравилось, что я ее контролирую», - сказал молодой человек.

О том, что Оксану Климашину (ее фамилия в то время – Ред.) нашли, стало известно лишь в конце февраля. Фактически девушки не объявлялась около двух месяцев.

Приметы: рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, темные длинные волосы, серо-зеленые глаза.

Особая примета: татуировка в виде красно-желтого цветка лилии на правом плече.

На момент исчезновения была одета в бледно-зеленую футболку с надписью на груди, светлые джинсы с разрезами на бедрах и белые босоножки на высокой платформе.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о рязанке, просят сообщить в региональное Следственное управление СКР по телефону 8 (910) 906-11-41.

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