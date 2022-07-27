Помощь детям, помощь медикам, помощь предпринимателям

За весеннюю сессию рязанский региональный парламент принял около 50 законов.

20 июля состоялось заключительное заседание весенней сессии Рязанской областной Думы. В нем принял участие врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Глава региона подчеркнул, что работа парламента проходила в условиях санкционного давления. При этом все поставленные задачи были выполнены четко и профессионально, создано правовое поле для поддержки граждан, для поддержки экономики.

- Приняты около 50 законов, среди которых и стратегически значимые: бесплатное обеспечение системами контроля крови детей с сахарным диабетом; помощь медикам; семьям с детьми; предпринимателям, - отметил Павел Викторович. - Не стало исключением и сегодняшнее заседание. Благодаря поддержке депутатов Государственной Думы РФ от Рязанской области и, в первую очередь Андрея Макарова, регион получил дополнительно более двух миллиардов рублей.

Глава региона Павел Малков отметил эффективную работу парламента.

Кроме того, глава региона высказал мнение, что депутатам парламента и правительству Рязанской области удалось выстроить продуктивные и конструктивные отношения. В качестве положительных примеров совместной работы были приведены внесения изменений в закон об обеспечении жильем детей-сирот. Процедура закупки квартир ускорена. Также положи тельным примером стало принятие закона, позволяющего достраивать проблемные жилые дома за счет привлечения новых инвесторов.

НОВЫЙ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

В рамках заседания Павел Малков внес на согласование о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Рязанской области» кандидатуру генерального директора национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Олега Эдуардовича Карпова.

Олег Эдуардович родился в 1965 году в Рязани. В 1989 году окончил Рязанский медицинский институт имени академика Павлова. В настоящее время генеральный директор национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ.

Кандидатуру Олега Карпова парламентарии единогласно согласовали для присвоения почетного звания "Почетный гражданин Рязанской области"."

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Олега Карпова, отметив его значительный вклад в социально-экономическое благополучие Рязанской области.

В онлайн-режиме Олег Эдуардович поблагодарил врио губернатора Рязанской области Павла Малкова за внесение его кандидатуры на присвоение почетного звания, а также всех депутатов за поддержку. - Моя малая родина и по сей день живет в моем сердце, - подчеркнул Олег Эдуардович. - Я часто бываю на Рязанской земле, со многими из вас знаком лично. Через наш центр имени Пирогова ежегодно проходит огромное количество пациентов, но каждый рязанец - для меня это какая-то особая история, особая зона внимания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВА МИЛЛИАРДА

Депутаты внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Доходная и расходная части главного финансового документа области увеличены на 2 млрд 185 млн 512,7 тысячи рублей за счет дополнительно поступающих средств из федерального бюджета (те самые средства, о которых говорил Павел Малков).

Наибольшая часть этой суммы будет направлена на ремонт и реконструкцию дорог, как регионального, так и местного значения - 1 млрд 250 тысяч рублей. Также средства пойдут на снижение напряженности на рынке труда, развитие сферы социального обслуживания, создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры.

В рамках рассмотрения вопроса депутаты областной Думы поддержали инициативу главы региона Павла Малкова о единовременной выплате 114,9 тысяч рублей сотрудникам Росгвардии и военнослужащим-контрактникам, участвующим в специальной военной операции на Украине. На эти цели зарезервировано 40 миллионов рублей.

Также парламентарии внесли поправки в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан на территории Рязанской области», предусматривающие расширение перечня предоставляемых в регионе услуг.

Введена новая социальная услуга по сопровождению детей-инвалидов в школы, секции дополнительного образования и спортивные секции, чьи родители не имеют возможности сопровождать их сами. Ранее таким преимуществом могли воспользоваться только многодетные семьи.

Второе изменение в закон касается реализации в Рязанской области пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Теперь предоставление услуги сиделки (помощника по уходу) будет доступно не только гражданам, находящимся на стационарном, но и на полустационарном социальном обслуживании.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

После рассмотрения основной повестки в рамках заседания состоялся «правительственный час» на тему мер социальной поддержки семей с детьми. Перед депутатами с докладами выступили министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец и региональный министр имущественных и земельных отношений Михаил Майоров.

Валерий Емец сообщил, что меры социальной поддержки в Рязанской области включают 13 видов пособий и выплат. Предоставляются они 52 тысячам семей с детьми (их них 9600 семей многодетные). Общая сумма выплат из бюджета по итогам 2021 года составила 4,6 миллиарда рублей, за шесть месяцев текущего года - 2,7 миллиарда. Всего в Рязанской области проживают более 121 тысячи семей, в том числе 13 400 многодетных семей. По оценке профильного ведомства, 24 296 семей находятся за чертой бедности или в трудной жизненной ситуации.

Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец рассказал о мерах поддержки семей с детьми.

Министр имущественных и земельных отношений Михаил Майоров затронул тему обеспечения многодетных семей земельными участками.

В ходе обсуждения этой проблемы председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Жукаев поинтересовался, рассматривало ли министерство вариант денежной компенсации взамен земельного участка, поскольку многие семьи не устраивают предложенные им варианты. Министр Михаил Майоров сказал, что такая практика введена в некоторых других субъектах России. По примерным подсчетам для реализации подобной нормы в Рязанской области потребуется 1,3 миллиарда рублей.

Председатель комитета по социальным вопросам Сергей Пупков обозначил важнейшую для региона проблему: - Мы говорим, что меры социальной поддержки действуют, и они эффективны. Но главные цифры показывают совершенно иное. Спад рождаемости в регионе составляет порядка 15 процентов. Нужно понимать, соответствуют ли действующие меры поддержки семей их актуальным запросам и потребностям и что еще нужно сделать, чтобы повысить рождаемость.

СЕССИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ, ВПЕРЕДИ РАБОТА В ОКРУГАХ

Председатель регионального парламента Аркадий Фомин, поводя итоги весенней сессии, отметил:

- Нам удалось обеспечить своевременное и быстрое доведение средств федерального бюджета до получателей в Рязанской области. Оперативность и деловой подход к работе подчеркнул и Павел Малков, присутствовавший на заседании. Также мы обсудили с главой региона планы будущего взаимодействия. Павел Викторович просил парламентариев в августе активней поработать в округах, провести встречи с жителями, чтобы выяснить наиболее острые и болевые темы.

Также он обратил внимание, что нужно продолжать проводить депутатский контроль, ведь лето - это период активных строительных работ в дорожной отрасли, ремонта социальных объектов.

Кроме того, председатель парламента Аркадий Фомин добавил, что уже сейчас началась активная подготовка к осенней сессии. В утвержденный план законотворческой деятельности на настоящее время вошли 30 законопроектов.