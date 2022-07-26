Ремонт Северной Окружной не может проходить иначе: организация работ в дорожном хозяйстве не настроена на достижение позитивных результатов

Участок Северной Окружной, ремонт которого проходит сейчас, построен еще в советское время.

Северная Окружная дорога для Рязани - одна из знаковых магистралей. Достаточно сказать, что это одна из двух дорог, связывающих Московский район с остальной частью города. Кроме того, это важный путь для транзитного транспорта, следующего с московского направления в сторону Владимира. На Северной Окружной завязаны и многие маршруты общественного транспорта.

Есть еще и перспективные планы, связанные с этой магистралью - продолжение на север до выхода на М-5 в районе Ходынино, восточный участок Окружной с выходом на ту же М-5 у Листвянки и хорда от Михайловского шоссе. Но и без того понятно, что поддержание этой важной дороги в нормативном состоянии - важная составляющая транспортной безопасности областного центра.

Трудный путь к началу ремонта

Участок Северной Окружной, ремонт которого проходит сейчас, построен еще в советское время, больше тридцати пяти лет назад, и капитальный ремонт ему просто необходим. В последние годы дорожное полотно на некоторых участках настолько пришло в негодность, что его уже не спасают ежегодные ямочные ремонты. Из-за постоянно образовывающихся ям на дороге повысилась аварийность.

Чтобы ускорить проведение ремонта, участок Северной Окружной дороги от Солнечной до проезда Шабулина передали из городской собственности в областную. О планах капитального ремонта участка дороги рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Решетник около года назад. Министр заявил тогда, что полностью ремонт должен быть окончен до 1 ноября 2023 года, однако работы могут завершиться досрочно: «Ресурсы в принципе есть, поэтому мы рассчитываем, что при хорошем стечении обстоятельств в 2022 году мы будем близки к открытию». Результат, по мнению министра, должен стать эталонным.

Обстоятельства сложились иначе. События стали развиваться так, как они часто развиваются в региональном дорожном хозяйстве в последнее время. Сначала возникли проблемы с подготовкой проектной документации. Субподрядчик, ООО «Север», не смог подготовить проект в срок - до 30 сентября 2021 года. Мнение общественности и депутатов Рязанской городской думы, которые подготовили ряд предложений в проект, фактически было проигнорировано. Мало того, долгое время о проекте вообще ничего не было слышно.

Минтранс сохранял тайну вплоть до июня 2022 года, когда проект наконец был представлен. О нем сообщила депутат гордумы Елена Волкова. По ее мнению, в проекте был учтен ряд пожеланий, но главное - устройство полос для общественного транспорта - в проекте отсутствует.

- Проект не учел изменения, планируемые в организации городского транспорта. С каждым годом в нашем городе ситуация с движением транспортных потоков существенно осложняется, - написала Елена Волкова на своей странице в соцсетях. - Северная Окружная в утренний и вечерний час пик замирает в многокилометровых заторах. Решить эту проблему мог бы общественный транспорт. В центре города выделить дополнительные полосы для движения общественного транспорта без ущерба для остальных участников движения невозможно в силу плотной застройки. Но на окружной застройки нет, поэтому для начала предлагаю предусмотреть такие выделенные полосы при реконструкции этой дороги. Существующие четыре полосы для движения необходимо преобразовать в шесть полос начиная от Северного обхода вплоть до улицы Интернациональной. Если этого не сделать сейчас, то следующие 15-20 лет мы вряд ли вернемся к этому проекту.

Таким образом, проект был предоставлен в готовом виде, обсуждать и вносить изменения в него уже поздно. В чем его суть?

Проект предусматривает:

- устройство тротуара, совмещенного с велодорожкой вдоль всей дороги;

- устройство современного освещения;

- установку пешеходных ограждений и замену существующего тросового ограждения на металлическое барьерное;

- устройство надземного пешеходного перехода в районе 2-го Борковского карьера;

- устройство посередине дороги разворотного круга, в том числе и для организации выезда с 5-го района поселка Борки;

- устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона;

- доведение дороги до норматива 1Б.

Асимметричный ответ министра

В начале июля, как только начались работы на Северной Окружной, вполне предсказуемо образовались огромные пробки: вместо четырех общих полос для движения остались только две. Пробки причем возникли не только на самой Окружной дороге, но и альтернативных маршрутах, прежде всего, на Московском шоссе и Первомайском проспекте. И вот тут в полной красе проступили особенности ремонта дорог по-рязански со всеми недостатками в организации работ.

Во-первых, рязанцы, стоящие в пробке и снимающие на телефон все, что происходит в зоне ремонта, завалили соцсети сообщениями, что работы проводятся очень вяло, что техники и людей на объекте совсем мало, что в ночное время вообще никого нет.

Во-вторых, оставшиеся для движения две полосы тоже периодически перекрываются для подвоза крупногабаритных материалов, как будто нельзя это сделать по двум закрытым полосам, пока они не разобраны.

Ну и, наконец, в третьих, так и не обнародован график проведения работ на объекте.

Министерство транспорта и автомобильных дорог при этом вопреки видеосвидетельствам автомобилистов утверждает, что все идет по плану, работы проводятся круглосуточно с достаточным числом людей и техники.

А министр Решетник вообще поступил в этой ситуации предельно просто и принял, как сейчас говорят, асимметричное решение - ушел в отпуск.

Не верь глазам своим

В отсутствие министра всю тяжесть ответственности принял на себя его непосредственный начальник -

заместитель председателя правительства Евгений Беленецкий. На недавнем заседании правительства области он пытался доказать присутствующим, что работы действительно идут активно:

- Работы ведутся с опережением графика. Там сейчас находятся чуть более 40 человек работающих и порядка 15-18 единиц техники. Работа организована по 16 - 18 часов в день, далее идет комплектация инертными материалами, железобетонными изделиями и трубами, которые будут укладываться в местах прокола.

Это заявление парировал врио губернатора Павел Малков:

- Работа с опережением графика - это так себе аргумент, сам лично видел, что зачастую работы на объекте не ведутся. Это подтверждают и горожане, которые снимают фото и видео. Нужно, чтобы они велись постоянно, без перерывов, чтобы там всегда были люди. С опережением графика - это хорошо, надо еще больше его опережать.

В итоге врио губернатора поручил минтрансу организовать регулярные рейды на объект и ежедневно отчитываться перед ним о том, что уже сделано, какие дальнейшие шаги и когда дорога, в конце концов, будет введена в эксплуатацию. Также Малков потребовал, чтобы работы проводились в круглосуточном режиме.

Получается, губернатор вынужден выступать в роли няньки для бесхозного министерства. А без этого у них лучше всего получается выполнять графики, которых нет, растягивать сроки работ до полутора лет вместо того, чтобы максимально их ужимать, и полностью игнорировать интересы людей, для которых чиновники как раз и должны работать.

А всего-то надо было при подготовке проекта прислушаться к общественности, разработать и обнародовать реальный график работ, исключающий простои, о которых просто кричат водители, и осуществлять правильную с точки зрения здравого смысла организацию работ.

А впереди окончание периода отпусков и зима. Дорожная ситуация еще больше осложнится.

На заметку

Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА) - разновидность асфальтобетона каркасного типа для дорожного покрытия, разработанный еще в 1960-е годы. Содержит щебень твердых пород, стабилизирующие волокнистые добавки.

Преимущества:

- отличается высокой прочностью;

- не образовывается колея;

- пониженный шум при движении автомобилей;

- не требует специального оборудования при укладке;

- повышенный срок эксплуатации.

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Что значит термин «дорога категории 1Б»?

- Это принадлежность к классу «скоростная автомобильная дорога»;

- Общее число полос - 4 и более;

- Ширина полосы движения - 3,75 метра;

- Ширина обочины - не менее 3,75 метра;

- Ширина разделительной полосы - 5 метров;

- Пересечение с автомобильными и железными дорогами в разных уровнях;

- Доступ с примыкающей дороги в одном уровне не чаще, чем через 5 километров.