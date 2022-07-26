Рязанские и касимовские предприниматели поделились опытом ведения бизнеса в непростое время

Фото: Прио-Внешторгбанк.

По инициативе Прио-Внешторгбанка предприниматели из Рязани и Касимова встретились, чтобы обсудить разные стратегии ведения бизнеса в условиях турбулентности. Специалисты банка провели обзор социологических исследований российского бизнеса, а успешные клиенты банка поделились своим опытом, рассказав, какой стратегии в последние месяцы придерживаются.

«Как показали опросы руководителей российских предпринимателей в мае, первой реакцией российского бизнеса на события февраля-апреля стало «замирание». По крайней мере, вариант затаиться выбрало большинство представителей МСП. 12% компаний думали о том, чтобы свернуть деятельность, а 34% увидели в сложившейся ситуации потенциальные возможности для развития бизнеса», - поделился аналитическими данными заместитель председателя правления Прио-Внешторгбанка Геннадий Дронов.

Фото: Прио-Внешторгбанк.

Чтобы пережить неопределенную ситуацию и не обанкротиться, многие компании замораживали зарплаты, экономили на рекламе, обучении сотрудников, закупали впрок сырье. Но в июне уже стали смотреть в будущее более оптимистично.

«Мы сначала тоже замерли, а потом начали думать, как работать дальше. Совместили должности, убрали «аутсайдеров» из ассортимента, применили систему фондирования. Все это дало очень хороший результат. Сейчас смотрим, где есть свободные ниши, куда мы еще можем пойти, в том числе и в Московской области», - поделилась опытом основатель ГК «Римские каникулы» Лариса Челышева.

По словам операционного директора сети «КруасАнна» Анны Трубицыной, если бы не сложности, с которыми столкнулась компания, то, возможно, и не провели бы той работы, которая в конечном счете показала, за счет чего повысить эффективность производства.

К такому же выводу пришел и основатель касимовский компании «Wood people» предприниматель Антон Давыдов.

«Пока ситуация в экономике была стабильной, мы обходились заказами через интернет. Сейчас же вернулись в оффлайн и открыли несколько магазинов. Выяснилось, что там наши товары – аксессуары из дерева, металла и глины - даже более востребованы», - отметил предприниматель.

Другой касимовский предприниматель Дмитрий Бороненко, специализирующийся на продаже мебели и предметов интерьера, поделился с коллегами простым стресс-тестом, которым сам пользуется в сложные времена:

«Отнимите от своих доходов 30% и посмотрите, как будет чувствовать себя ваш бизнес, готовы ли вы к такому сокращению? Если нет, то не надо тянуть этот бизнес дальше, даже если это любимое детище. Закройте его, заберите деньги, которые еще можно спасти, и начните что-то новое».

На панельную дискуссию пригласили руководителей касимовских предприятий, которые уже много лет успешно управляют своими компаниями. Большинство из них давно сотрудничает с банком. Самым преданным клиентам офиса председатель правления Прио-Внешторгбнка Роман Ганишин вручил благодарственные письма.

Прио-Внешторгбанк (ПАО). Основан в 1989 году. Лицензия Банка России № 212