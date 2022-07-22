Старший следователь СК Александра Курова: Громкое дело об убийстве предпринимателя Громова перевернуло мою судьбу

Александра Курова выступает за спортивный образ жизни.

По Лесопарку неспешно прогуливались прохожие, лениво щебетали утомленные жарой птицы. Каждая человеческая жизнь - это своеобразная книга. Одни «книги» менее интересны, другие - насыщенны событиями, словно любовный роман или леденящий душу детектив.

- 2019 год. Шел всего второй день моей институтской практики, которую я решила проходить в Следственном комитете, - рассказывает Александра Курова. - Мы торопились в Спасский район, где в ночь на 26 сентября двумя выстрелами в собственной машине был убит директор ООО «Рязаньтрансавто» Алексей Громов. Можно сказать, это дело перевернуло мое представление о собственном жизненном пути. Я увидела настоящую работу криминалистов, следователей, и это меня заворожило! Когда в три часа ночи вернулась домой, было ощущение, будто побывала в криминальной киноленте.

ДЕВУШКА, МЕЧТАЮЩАЯ СТАТЬ ПАТОЛОГОАНАТОМОМ

Ах, да… Совсем забыли представить героиню нашего сегодняшнего рассказа - старший следователь Касимовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Рязанской области Александра Витальевна Курова.

В преддверии Дня сотрудников органов следствия РФ, который отмечается 25 июля, мы разговаривали о том, чем привлекла ее эта неженская профессия, каково это работать со смертью и не поддаваться эмоциям.

С детства Александре нравились биология, химия, физика. В 9-м классе она мечтала стать… патологоанатомом! –

А что в этом такого? Обычная профессия, - улыбается Александра, рассказывая о своих юношеских планах. - Неплохо оплачиваемая, а главное, тихая! Нет такой нервотрепки, которая присуща профессиям, где нужно постоянно общаться с живыми людьми.

Позже жизненные приоритеты девушки немного поменялись. Вместо медицинского, наша героиня получила юридическое образование. - Можно ли говорить, что человека формирует его окружение? Думаю, да, - рассказывает Александра Витальевна. - В том числе оказывает влияние то, какие фильмы смотрит человек, что читает. Мне, к примеру, очень запомнился сериал «Метод», где герой Константина Хабенского ловит кровавых маньяков. Я захотела тоже приносить пользу обществу. Возможно, слишком громкие слова, но смысл определенно тот же… В общем, настраивалась работать в полиции.

Пройдя конкурсный отбор, абитуриентка Курова пополнила ряды студентов факультета юриспруденции Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, однако вскоре начала сомневаться в правильности такого решения, к тому же в семье никто не был связан со следственной работой и правоохранительной деятельностью. Выбирая для прохождения практики Следственный комитет, Александра делала это, скорее, подсознательно. Вот тут-то и сыграло свою роль громкое дело об убийстве Громова. Как мы уже рассказывали выше, на второй день прохождения практики следователь, за которым закрепили нашу героиню, взял ее на судьбоносный выезд.

Фото с места убийства предпринимателя Громова.

МИСТИКА В ДЕЛЕ О ПРОПАВШЕМ ПОДРОСТКЕ

После прохождения студенческой практики Александра сразу оформилась общественным помощником - помогала следователю на безвозмездной основе, продолжая постигать профессию. Наставницей Александры Куровой стала героиня одной из наших предыдущих публикаций - Ирина Корнеева.

- Ирина Сергеевна отличалась от других следователей тем, что вела активную работу с молодежью, - рассказывает Александра. - Очень располагающий к себе человек. Многие месяцы мы работали с ней бок о бок. Если говорить о самом запоминающемся уголовном деле этого жизненно этапа - то, пожалуй, это убийство подростка в учхозе Стенькино.

Напомним, читателям что минувшей осенью тело 15-летнего мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в заброшенном колодце под ворохом земли и мусора в Рыбновском районе. Несколько дней до этого пропавшего подростка искали всем селом, привлекали волонтеров из областного центра - до последнего надеялись найти живым. Сегодня обвинения в убийстве парня предъявлены бывшему отчиму мальчика и его новой сожительнице. Сама жестокая расправа произошла в родном доме убитого в учхозе Стенькино.

- Задержанные позиционировали себя как приверженцы оккультизма, и это на первоначальном этапе расследования придавало делу определенный мистицизм. Но не стоит давать эмоциям глубоко проникать в сердце, они зачастую только мешают в работе.

«МАМЕ МОЙ ПЕРЕЕЗД ДАЛСЯ ТЯЖЕЛО»

- Как в семье отнеслись в тому, что дочь хочет связать свою жизнь с расследованиями преступлений?

- Мама спокойно отреагировала. Все-таки работа следователя - определенный статус. Ведь родители всегда хотят для своих детей лучшей жизни! Куда тяжелее ей дался мой переезд в Касимов. Обучаясь в вузе, работая общественным помощником, я была рядом - а тут другой город… Переживает за меня, конечно. Но ничего, теперь мы заметно больше общаемся с ней по телефону.

- Раз уж речь зашла переезде в Касимов и работе в Касимовском межрайонном следственном отделе… Какое первое дело поручили и вынесен ли по нему обвинительный приговор?

- Первое дело - попытка дачи взятки должностному лицу. Мужчина попался за рулем в нетрезвом виде. На следующий день он попробовал решить вопрос с помощью денег - договориться. Сотрудники Госавтоинспекции на сделку с совестью не пошли, передав информацию о попытке дачи взятки нам. По этому делу уже вынесен обвинительный приговор - злоумышленнику назначили штраф.

Задержание подозреваемого в изнасиловании. Александра Курова за работой.

- Принято считать, что профессии делятся на мужские и женские. Что можно сказать о профессии следователя, в которой все более заметную роль начинает играть слабый пол?

- Пожалуй, все-таки не женская. Работе нужно отдавать всю себя - причем, отдавать настолько, что сил на дом просто не остается. А рано или поздно каждой из нас хочется семьи… К тому же даже самого «холодного» в профессиональном плане этого слова следователя в какой-то момент могут застать врасплох чувства. И я не о любви сейчас… Во время моего дежурства в начале этого лета в касимовском селе Любовниково в канализационном колодце погибли сразу три человека - хозяйка дома и двое ее братьев. Несчастный случай, оборвавший три жизни… Что-то болезненно кольнуло мое сердце: люди не должны погибать раньше отведенного природой срока… Следователи почти каждый день сталкиваются со смертью, человеческим горем, нужно быть очень сильным человеком! Надеюсь, мой характер достаточно силен, а пока я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше!

В ТЕМУ

Александра Витальевна Курова родилась в 1999 году. Окончила Заборьевскую среднюю школу Рязанского района, затем юридический факультет Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. С февраля 2022 года старший следователь Касимовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Рязанской области.

ИЗ ПЕВРЫХ УСТ

Инспектор первого отделения (контроля за следственными органами) контрольно-следственного отдела следственного управления СК России по Рязанской области Ирина Корнеева:

- Александра Курова была моим общественным помощником более года. Она сразу зарекомендовала себя с положительной стороны – очень ответственная, порядочная девушка. Обладает неиссякаемым запасом энергии. Могла делать параллельно огромное количество дел, причем, без ущерба для качества. Когда это было необходимо, сидела ночами, отправлялась со мной на выезды. После нескольких месяцев обучения я уже поручала ей ответственные задания и считала ее своей правой рукой. Горжусь своей воспитанницей! Мы продолжаем очень хорошо общаться, но теперь уже как коллеги.