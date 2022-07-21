Электроснабжение резидентов индустриального парка «Рязанский» обеспечит самая высокотехнологичная подстанция региона

Фото: Корпорация развития Рязанской области.

Силовую подстанцию «Развитие», возведенную группой компаний «Россети» на территории индустриального парка «Рязанский» для энергоснабжения резидентов площадки, посетили с рабочим визитом врио Губернатора Павел Малков, зампреды регионального правительства Артем Никитин и Евгений Беленецкий, министр экономического развития Андрей Ворфоломеев, генеральный директор «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин и руководитель ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.

Фото: Корпорация развития Рязанской области.

По словам Игоря Маковского, мощность объекта составляет 80 МВА и при его строительстве были предусмотрены резервные мощности, которые превышают прогнозируемую базовую потребность предприятий. «Мы проектом запланировали запас почти в полтора раза. Любой новый резидент также может этот объект использовать», – сказал он.

Врио главы региона Павел Малков обратил внимание зампреда Правительства Артема Никитина на своевременное проведение всех необходимых работ для подключения к станции резидентов индустриального парка. По словам Артема Никитина, они уже начались, запуск первого предприятия запланирован на январь 2023 года.

Фото: Корпорация развития Рязанской области.

Подстанция «Развитие» является самой высокотехнологичной в регионе. Она оснащена системой автоматизации, которая работает на принципах передачи сигнала в цифровом виде, и обеспечивает максимальную автоматизацию процессов измерения, управления и защиты без присутствия оперативного персонала. При возведении подстанции применен полный комплекс отечественных передовых технологий, что стало успешным примером импортозамещения. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнены в 1,5 раза быстрее нормативного срока и завершены в первом квартале текущего года. Наличие такого объекта повышает инвестиционную привлекательность индустриального парка «Рязанский» и региона в целом, дает дополнительные возможности для развития.